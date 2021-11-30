Продажа пакета акций VK (ранее Mail.ru Group), принадлежавшего холдингу USM, группе «СОГАЗ» стала настоящей бомбой в российском информационном пространстве. Новость о сделке в соцсетях и блогах тут же обросла рядом конспирологических теорий. Впрочем, они никак не продолжились в Telegram. Продажу акций ТГ-каналы списали преимущественно на экономические причины.

Иван Шилов ИА REGNUM «Вконтакте»

Тем не менее все авторы отечественных сообществ мессенджера сошлись во мнении, что смена владельца стала историческим событием для крупнейшей российской соцсети, или как минимум значимой вехой.

«Ушла эпоха — холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову, продал VK (бывшая Mail.ru Group). Холдинг владел 57,3% голосующих акций компании, которые теперь будут принадлежать «Согазу» (его материнская компания — Газпром). Теперь компании принадлежат «ВКонтакте», «Одноклассники», почта mail.ru, «Самокат», доли в Delivery Club, такси «Ситимобил» и другие сервисы», — написал телеграм-канал Baza.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Осознавая масштабы события, часть ТГ-каналов позволили себе выразить надежду относительно возврата к более классической — «дуровской» версии «ВКонтакте». Другие же, напротив, сочли смену собственника актом национализации цифровой платформы.

«Продажа Усмановым (группа USM) своей доли в VK группе «Согаз» (братья Ковальчуки) — это фактически переход соцсети под госконтроль (…) Может, даже стену вернут», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

IT-сфера в России сегодня одна из самых бурно развивающихся. Поэтому удивляться переходу акций VK от одного собственника к другому не стоит, посоветовал своим подписчикам телеграм-канал «Бойлерная». Более того, его автор рекомендовал привыкать к периодическим изменениям в акционерном составе таких компаний.

«Естественно, конспирологи тут увидят что угодно, кроме пресловутой «руки рынка». Хотя в мире IT подобные события — обыденность. Как и то, что сумму сделки пока держат в секрете», — написал ТГ-канал.

Причину же сделки он объясняет тем, что интересы прежних акционеров VK лежат не в цифровой, а других сферах. VK Group же, показывающему уверенный рост, необходим приток средств для дальнейшего развития. Стоять на месте и почивать на лаврах на этом рынке никто не даст. При таких раскладах новый акционер — это, очевидно, новые проекты, новые горизонты, а также сохранение конкурентоспособности, считает автор публикации.

«Новости о продаже холдингом Алишера Усманова активов в VK важно рассматривать с точки зрения позиции бизнес-стратегии USM, которая в последнее время сконцентрирована на «зеленой повестке». Это — новый приоритет компаний Усманова, в то время как VK Group еще пару лет назад перестала для него быть ключевым активом, хоть и продолжала расти и выступила движущей силой развития интернета», — отметили авторы канала «Бойлерная».

Этой же причиной продажу активов VK холдингом USM объяснил и телеграм-канал «Банкста». Причем он, в отличии от других «телег», даже назвал потенциальный проект, в реализацию которого могут пойти деньги от сделки.

«Вероятно, Усманов возвращается в металлургию. За последний год растёт его активность в горнометаллургической отрасли. Деньги идут не в интернет, а в разработку третьего в мире месторождения меди в Удокане», — написал канал «Банкста».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

В том же ракурсе причины сделки видят и авторы телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК». Решение о продаже активов, по его мнению, было вполне ожидаемо — социальная сеть была для USM хоть и прибыльным, но непрофильным активом.

«Это даже не передача контроля — акционеры не участвовали в жизни экосистемы, команда VK была самостоятельной и автономной. Это переход к другим проектам, которые, в отличие от VK, нуждаются в развитии — медиапроект USM отдает «Согазу» на пике», — отметил «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Рассматривая сделку и будущее социальной сети «ВКонтакте», телеграм-канал «Кремлевская прачка» обратил внимание на реакцию рынка — акции VK начали расти после новости о продаже доли USM.

«Рынок отреагировал тут же: акции VK взлетели на 8% и, похоже, пока не собираются останавливаться. А почему? Да потому что «СОГАЗ» — это Газпром, а Газпром — это госструктура. А государство умеет создавать экосистемы, вспомним тот же СБЕР. Так что ждем от VK позитивных изменений — будет куда бежать из хиреющего Fb», — отметил автор поста.