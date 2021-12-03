Глава Pfizer Альберт Бурла прокомментировал получение прибыли во время пандемии, когда многие люди остались без работы, рассказал, почему противникам вакцинации всё-таки стоит это сделать и о своих прогнозах на дальнейший ход вакцинации.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

Цитата из видео A Great New Contract for Health and Healthcare, World Economic Forum 2021 Альберт Бурла.

«Если нам бы пришлось строить догадки, то, основываясь на том, что я видел, вероятнее всего, нам потребуется ежегодная ревакцинация для того, чтобы поддерживать прочный и высокий уровень защиты», — сказал врач.

Альберт Бурла добавил, что главное, к чему компания пришла за время пандемии, — это не деньги, а спасенные жизни.

«Я верю, что мы сэкономили глобальной экономике триллионы долларов. Я думаю, что это некий инновационный стимул к следующей пандемии, который люди должны увидеть. Если люди должны присоединиться к игре, чтобы принести что-то, что спасет жизни, что сэкономит деньги, то финансовая награда тоже предусмотрена. Мы делали это не с такой целью, но я считаю, что это хорошо, что есть финансовая награда», — заявил глава компании.

(сс)Coolcaesar Компания Pfizer

Некоторые пользователи написали, что они готовы вакцинироваться и чаще, лишь бы это помогло не заболеть и наконец-то положить конец пандемии. Однако большинство пользователей этому не верит и считают вакцину бесполезной.

«Вообще, мы должны вакцинироваться каждый месяц для еще большей защиты!» — саркастично отметил @MrigendraShahi.

Часть комментаторов надеются, что из слов о ежегодной ревакцинации можно сделать вывод, что COVID-19 превращается в такой же вирус, как грипп. При таком раскладе они согласны вакцинироваться ежегодно.

«Я не вижу никаких проблем с этим. Может, в конечном счете получится совместить эту вакцину с вакциной от гриппа», — предположил @Subeditorsrule.

«Я также каждый год ставлю вакцину от гриппа. Я надеюсь, они найдут способ их соединить», — добавила @aliceisknitting.

«Я ожидал этого, похоже на ежегодную прививку от гриппа», — отметила @KateB59698164.

«Это как вакцина от гриппа, не вижу тут проблем, но я уверен, что антиваксеры и тут найдут подставу», — прокомментировал @Gav374.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцинация вакциной Pfizer во Франции

В комментариях написали, что даже слова главы Pfizer не заставят вакцинироваться. Некоторые комментаторы добавили, что они не пойдут на ревакцинацию.

«Вакцина-шмакцина. Я ее не ставил, и мне нормально», — написал @McMurphmeister.

«Нет. Я два раза укололся, и это было в последний раз», — отметил @sonny_da_man.

Ряд комментаторов продолжают верить в конспиративные теории о вакцине даже после вакцинации и считают, что проще самостоятельно снизить шансы заразиться, чем вакцинироваться еще раз.

«Это хорошо, но давайте придумаем план Б. Я вакцинировался, я диабетик, гипертоник, страдающий от ожирения. План Б — контролировать вес и похудеть», — написал @AMoshi59.

Пользователи отметили, что иногда люди выходят на улицу только для того, чтобы вакцинироваться, а при новых правилах о вакцинации каждые три месяца поход на ревакцинацию будет как поход за продуктами.

«Скоро медицинские центры станут новым Mc’Donalds», — прокомментировал @AleksDudic01.

В комментариях написали, что глава Pfizer слишком жадный и неспособен управлять такой организацией, деятельность которой должна быть полностью посвящена спасению человеческих жизней.

«Для меня Альберт Бурла служит примером, подтверждающим тезис о том, что те, чья самооценка и самоуважение зависят от избыточного личного богатства, не обладают правильными эмоциональными качествами для управления такими важными организациями», — считает @AdrianFaiers.

Многие пользователи не согласились с заявлением врача о том, что вакцина спасает жизни, потому что многие привитые тоже умирают, количество новых случаев заболевания не снижается, и всё катится к очередному локдауну.

«Более 145 тысяч смертей, и их количество всё еще увеличивается в Великобритании, более 5 млн по всему миру. Я думаю, эти люди и их семьи не согласятся», — отметил @NeilWat78805459.

«От чего? У нас сейчас меньше свобод, чем когда-либо было в мирное время. Семьи воюют из-за статуса вакцинации. Национальная служба здравоохранения не справляется с людьми с другими заболеваниями. Магазины банкротятся. Люди теряют работу», — прокомментировал @TeaMilkNosugar1.

Большинство комментаторов не удивлены заявлениям главы компании.

«Завтрашний заголовок будет: «Парикмахер говорит, что всем нужно стричься», — сравнил @Kitch11154385.

«А что вы хотите, чтобы он сказал «не покупайте мой продукт?» — спросил @Gods_WarPlan.