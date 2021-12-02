«Обеспечивают «невинность» Украине?» — Сеть о заявлении Блинкена в адрес РФ
России следует отвести свои войска от границы с Украиной. Такой призыв намерен адресовать Москве государственный секретарь США Энтони Блинкен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С данным заявлением Блинкен выступил на пресс-конференции.
По словам госсекретаря США, именно Россия ответственна за пробуксовку Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Блинкена, Минские соглашения — это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но «Россия не сдерживает своих обещаний», и потому договорённости не выполняются.
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Заявление Блинкена обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и претензии Блинкена к Москве относительно невыполнения Минских соглашений не по адресу.
«Пусть своих дипломатов уберет лучше из Киева. С*** колонизаторские», — не выдержала Наталья.
«В Минских соглашениях нет ни одного слова про обязанности РФ. США в своей циничной манере «своих» упырей, нациков и мерзавцев будут защищать, переваливая их прямую вину на кого угодно, желательно на противника самих США», — отметил Axel Bo.
«Короче, с больной американской головы на здоровую русскую…» — добавила Eva G.
«Назначили заранее виноватой РФ, «если что». Обеспечивают невинность Украине — значит, что-то возможно», — предположил Dmitry S.
«А где в Минских соглашениях написано, что Россия что-то должна, дятел?» — недоумевает Светлана.
«А где в Минских РФ указана стороной конфликта?» — в свою очередь спросил Егор.
«Пусть Блинкен покажет те пункты в Минских соглашениях, в которых сказано, что Россия что-то должна! Этот американский деятель вообще читал Минские соглашения?! Скорей всего, нет! Россия вообще не является участником внутриукраинского конфликта (гражданской войны)… Статус России (так же, как статус Германии и Франции) — наблюдатель», — добавил Александр Р.
«Вызовите врача! Пациент бредит!» — отреагировал lokki.
«Просто толкают Украину на войну», — пишет Галина.
«Да уже бы быстрее. Задолбала эта неопределённость. Ещё и налоги плати за всех этих вояк. Они же теперь льготники. И с каждым годом их больше и больше. Воротит от них», — ответил Галине Александр Alex.
«Блинкен, конечно же, знает, кто является сторонами Минских соглашений. Но надо же показать поддержку. Словами», — подытожил Sergey D.
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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» в отношении Украины.