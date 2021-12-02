Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет настаивать в диалоге с США и их союзниками по НАТО на отказе от их расширения на Восток и размещения угрожающего вооружения в непосредственной близости от территории Российской Федерации, вызвало реакции среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Сначала предложение и предупреждение и уже затем последует неотвратимое наказание. Так было в Грузии, так было в Сирии, так же будет и в следующей точке на земном шаре, где Запад попытается прогнуть Россию. Не надо напирать на нашу страну. Вы забыли, что сила действия равна силе противодействия?» — обращается Хусейн Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный вопрос нельзя оставлять без внимания, потому что расширение НАТО на Восток привело уже к тому, что на границе с нашей страной находятся силы Североатлантического альянса, готовые в одну секунду броситься на Россию.

«Правильно, что настаивает. Пора этой разнузданной камарильи отправляться к себе, за океан. У них там проблем выше крыши, а они всё у российских границ топчутся и ещё о какой-то там «российской агрессии» вопят. Вот когда Россия приведёт свой флот и армию к берегам США, тогда будет им причина бояться и защищаться», — пишет Ольга Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО уже достаточно расширилось для того, чтобы стать угрозой для Российской Федерации.

«Президент только настаивает? А успеет ли он среагировать, когда НАТО совсем под нашим носом окажутся? Тут уже действовать надо, не сидеть, сложа руки», — призывает Nataliya K.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Не стоит забывать, что Турция тоже входит в НАТО и уже всё ближе и ближе к российским границам! Посмотрите, Эрдоган уже по Нагорному Карабаху гуляет. Россию окружают по всем направлениям», — отмечает Ваграм Б.

Часть людей полагает, что Запад уже обещал нашим руководителям, что не будет двигаться в сторону России, но слов своих не сдержал, поэтому маловероятно, что на этот раз у США и НАТО проснётся совесть.

«Поздно пить боржоми! Пора настаивать на возвращении к границам 1990 года!» — считает Борис А.

«Так в НАТО же Горбачёву обещали не расширяться на Восток. Горбачёв уже давно Россией не правит. Так что взятки гладки», — указывает Владимир П.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны совсем глухи, когда к ним пытаются обращаться с разумными предложениями. Граждане убеждены, что достаточно одной открытой демонстрации своей силы и способности постоять за себя, чтобы США и их прихвостни мигом отказались от идеи загнать нас в угол.

Army.mil НАТО

«Поймёт ли НАТО предупреждение Путина? Тут важно, чтобы, прежде всего Америка голову свою включила. Мне кажется, что такой исход очень сомнителен. Запад не слышит слов разума, им нужно показывать силу», — поделился своим мнением Игорь С.

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения послами верительных грамот о том, что Россия будет настаивать в диалоге с США и их союзниками по НАТО на отказе от их расширения на Восток и размещения угрожающего вооружения в непосредственной близости от территории Российской Федерации.