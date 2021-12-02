«Им нужно показывать силу» — сети о расширении НАТО на Восток и позиции РФ
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет настаивать в диалоге с США и их союзниками по НАТО на отказе от их расширения на Восток и размещения угрожающего вооружения в непосредственной близости от территории Российской Федерации, вызвало реакции среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в социальной сети Facebook.
«Сначала предложение и предупреждение и уже затем последует неотвратимое наказание. Так было в Грузии, так было в Сирии, так же будет и в следующей точке на земном шаре, где Запад попытается прогнуть Россию. Не надо напирать на нашу страну. Вы забыли, что сила действия равна силе противодействия?» — обращается Хусейн Т.
Многие пользователи пришли к выводу, что данный вопрос нельзя оставлять без внимания, потому что расширение НАТО на Восток привело уже к тому, что на границе с нашей страной находятся силы Североатлантического альянса, готовые в одну секунду броситься на Россию.
«Правильно, что настаивает. Пора этой разнузданной камарильи отправляться к себе, за океан. У них там проблем выше крыши, а они всё у российских границ топчутся и ещё о какой-то там «российской агрессии» вопят. Вот когда Россия приведёт свой флот и армию к берегам США, тогда будет им причина бояться и защищаться», — пишет Ольга Г.
Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО уже достаточно расширилось для того, чтобы стать угрозой для Российской Федерации.
«Президент только настаивает? А успеет ли он среагировать, когда НАТО совсем под нашим носом окажутся? Тут уже действовать надо, не сидеть, сложа руки», — призывает Nataliya K.
«Не стоит забывать, что Турция тоже входит в НАТО и уже всё ближе и ближе к российским границам! Посмотрите, Эрдоган уже по Нагорному Карабаху гуляет. Россию окружают по всем направлениям», — отмечает Ваграм Б.
Часть людей полагает, что Запад уже обещал нашим руководителям, что не будет двигаться в сторону России, но слов своих не сдержал, поэтому маловероятно, что на этот раз у США и НАТО проснётся совесть.
«Поздно пить боржоми! Пора настаивать на возвращении к границам 1990 года!» — считает Борис А.
«Так в НАТО же Горбачёву обещали не расширяться на Восток. Горбачёв уже давно Россией не правит. Так что взятки гладки», — указывает Владимир П.
Ряд пользователей указывает на то, что западные страны совсем глухи, когда к ним пытаются обращаться с разумными предложениями. Граждане убеждены, что достаточно одной открытой демонстрации своей силы и способности постоять за себя, чтобы США и их прихвостни мигом отказались от идеи загнать нас в угол.
«Поймёт ли НАТО предупреждение Путина? Тут важно, чтобы, прежде всего Америка голову свою включила. Мне кажется, что такой исход очень сомнителен. Запад не слышит слов разума, им нужно показывать силу», — поделился своим мнением Игорь С.
Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения послами верительных грамот о том, что Россия будет настаивать в диалоге с США и их союзниками по НАТО на отказе от их расширения на Восток и размещения угрожающего вооружения в непосредственной близости от территории Российской Федерации.