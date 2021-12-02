Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он готов остановить транзит энергоносителей из России в случае реализации Польшей угроз закрыть границу с республикой, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ага, конечно. А виновата в не доставленном газе будет кто, Россия? Нет уж, спасибо!» — пишет Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко угрожает не впустую, он действительно готов в случае обострения ситуации лишить Польшу полагающегося ей газа из Российской Федерации.

«Если Лукашенко решил угрожать, то это явно не китайское предупреждение, будет делать. Полякам стоило бы задуматься, потому что Белоруссия — далеко не маленькая европейская страна, а крупнейший игрок в Восточной Европе, который, если захочет, может всё вверх дном перевернуть», — пишет Аркадий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Белоруссия не побоялась оборвать свои экономические связи с рядом своих западных соседей, поэтому в решительности Лукашенко сомневаться не стоит.

«Литовцы тоже смеялись, когда на своей территории разместили штаб оппозиции! И что? Недолго музыка играла. Батька умеет мстить тем, кто ему дорогу перешёл», — напоминает Elena E.

Gpk.gov.by Белорусско-литовская граница

Часть людей полагает, что такая реакция на закрытие границы может очень дорого стоить для всех, кто так или иначе связан с транзитом газа по белорусской территории, поэтому в том числе и России крайне невыгодно, чтобы угрозы со стороны Лукашенко были реализованы на практике.

«А можно остановить самого Лукашенко? Он не много ли на себя берёт? Российским газом решил распоряжаться. Какие-то бандитские методы, прямо как на Украине. Чужим имуществом пытается распоряжаться, чтобы другому соседу жизнь подпортить. Неправильно это всё», — считает Олег Н.

Ряд пользователей указывает на то, что перекрытие транзита газа станет для Белоруссии большой ошибкой, ведь она несёт ответственность за то, чтобы газ был доставлен европейскому потребителю в необходимом количестве и точно в срок.

«А как же нарушение контракта? Белоруссия взяла на себя обязанность осуществлять транзит по своей территории. Она за то бабки получает. Так нельзя. Таким образом пострадает не только Белоруссия, но и Россия, чей газ не будет доставлен потребителю», — отмечает Денис П.

Отдельные комментаторы отмечают, что есть вероятность, что Лукашенко банально не успеть перекрыть полякам российский газ, потому что Варшава намерена отказаться от этого источника голубого топлива в пользу норвежского месторождения.

«Что-то Григорьевич не на шутку разозлился — видать, ситуация вынуждает принимать экстренные и радикальные меры», — указывает Ilya M.

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«Если Лукашенко взялся за такие угрозы, то пускай поторопится, потому что Польша в следующем году вводит в строй новый газопровод из Норвегии. Там мощность должна покрыть все потребности Варшавы в газе. Скоро у Белоруссии не останется возможности давить на Польшу», — предупреждает Andrey N.

Напомним, 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что он готов остановить транзит энергоносителей из России в случае реализации Польшей угроз закрыть границу с республикой.