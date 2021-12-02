Заявление замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что если Россия будет участвовать в дестабилизации ситуации на Украине, то её ждут такие санкции, «которых ещё не было в прошлом», стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"Эта Нуланд уже семь лет Украину лишь печеньками кормит, да обещаниями помочь. В итоге от Украины уже толком ничего не осталось. Крым и Донбасс хлопнули дверью и просто ушли. Скоро и всё остальное потеряют», — предупреждает Андрей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление Нуланд говорит об отчаянии, которое царит в американской элите, ведь никакие санкции толком не оказывают воздействия на Россию и не заставляют её отказаться от своих интересов.

«Да давно пора уже всё американское вычистить из нашей страны, пусть хотя бы у них рынка сбыта на нашей территории не будет. Кроме того, тогда и мы не будем поддерживать их экономику!» — призывает Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что остаётся неясным, какие ещё санкции могут выдумать американцы, если представители США ранее сообщали о том, что против России были использованы все действенные методы давления.

«А что будет-то? Цена на газ ещё выше для них станет — и всё на этом? Хотят, пусть содержат свою Украину сами, мы же рады будем, только американцы не хотят. Дубинкой санкционной своей махают, а ударить не могут», — указывает Денис К.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

Часть людей полагает, что США очень сильно подпортили себе репутацию среди своих союзников, после возникшего энергетического кризиса в Европе.

«Ну, провалились с треском в ситуации с энергетическим обеспечением Евросоюза, не смогли помочь газом своим марионеткам на Украине, а теперь надо как-то завуалировать это и сместить внимание на Россию. Классический американский уход от ответственности», — поделилась своим мнением Лидия Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на угрозы в сторону России, тем не менее американская элита лишь способствует укреплению позиций Российской Федерации в мире.

«Интересно, а рост цен на энергоносители в Европейском союзе — это тоже санкции такие против России? Вы специально делаете так, чтобы российские компании получали в три раза больше прибыли? Если бы США действительно хотели задушить Россию санкциями, то они не подмахивали бы нам в других местах. Политический цирк, а мы в нём наивные зрители», — считает Антон Е.

Нашлись и те, кто убежден, что между Кремлём и Белым домом уже давно заключены необходимые договорённости, а Нуланд занимается банальным пиаром.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

«Нуланд совсем недавно приезжала в Москву, ей даже исключительный въезд оформили. Кому она там чем угрожает? Это ширма для американских зрителей. Белый дом уже давно с Кремлём всё порешал, какие надо взятки получил и по карманам распихал. А по американскому телевизору Россия — «агрессор». Ага, конечно», — написал Артём П.

Напомним, 1 декабря замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила на «Киевском форуме безопасности» по видеосвязи о том, что если Россия будет участвовать в дестабилизации ситуации на Украине, то её ждут такие санкции, «которых ещё не было в прошлом».