Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, стало поводом для дискуссий в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"Всё так и было. Именно поэтому американцы бесятся, что у них из-под носа увели такой лакомый полуостров Крым, а также обещанный сыну Байдена Донбасс», — указывает Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что версия событий в Крыму 2014 года от президента Белоруссии звучит очень правдоподобно, ведь большое количество бывших украинских военных в последующем перешли на службу в российскую армию.

«Очень даже может быть. Тот же адмирал Березовский, например, который сделал много полезного во время Крымской весны, а сейчас служит на Тихоокеанском флоте, в 2014-м был командующим «военно-морскими силами» Украины!» — напоминает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что если в Крыму украинские военные единодушно «отдали» полуостров России, то остаётся непонятным, почему аналогичный процесс не произошёл по всей восточной части Украины.

«То есть в Крыму украинские военные опасались размещения сил НАТО, а на территории остальных регионов Украины уже нет? НАТО, «уэлком»? Ну конечно. Чего же эти «военные» не попросили занять всю левобережную часть страны тогда?» — задаётся вопросом Трофим М.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Часть людей считает, что на момент 2014 года никаких украинских военных, по сути, уже не было, армия была деморализована государственным переворотом в стране, что и стало причиной того, что российские военнослужащие не встретили никакого сопротивления на полуострове.

«Эти украинские военные в 2014 году практически отсутствовали. Неслучайно бандит Аваков вынужден был формировать добробаты из отморозков, в том числе уголовников и садистов. Если бы у российской власти было желание, то наша армия зачистила бы Украину от фашистов в том году за считаные дни. И укровояки в основном этому бы поспособствовали», — считает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко может иметь в виду то, что заслуги России нет в возвращении Крыма в большую семью, просто украинские военные якобы сдали свою территорию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Как-то неубедительно, господин Лукашенко. Мне кажется, что президенту Белоруссии просто захотелось принизить значение России в процессе возвращения Крыма, представив это таким образом, будто бы всё само собой случилось. Медвежья услуга», — поделился своим мнением Олег Л.

Нашлись и те, кто убежден, что Лукашенко не стоит копаться в прошлом и рассказывать о том, как, по его личному мнению, Крым вернулся в состав России, от него требуется одно простое действие — принятие того факта, что Крым — это часть Российской Федерации.

«Ситуация с Крымом для России неактуальна. Крым наш и уже не будет никогда натовским. Это свершившийся факт. На повестке дня федерализация Украины. Ошибка — считать, что на Украине остались только рогули. Ничего подобного! Как в Крыму была здравомыслящая элита, так и на «материковой» Украине она есть. Эта элита, ушедшая в подполье, прекрасно понимает, что Украина может сохраниться только в союзе или в единстве с Россией. Но такие вещи быстро не делаются. Дождёмся. Были времена, Киев под литовцами и поляками не одно столетие был заштатной провинцией. Возродился в Российской империи и возродится снова. Наступивший морок не навсегда», — пишет Valeriy S.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид сверху. Крым

Напомним, 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль.