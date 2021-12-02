* запрещённая в России организация

Украинский президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещен в РФ) Дмитрию Коцюбайло, сообщает украинское издание портал «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Удостоенный звания герой Украины стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Российской Федерации. В ней рассказывалось, что подразделение Коцюбайло держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится «шутка» «героя Украины»: «солдаты кормят волка костями русскоязычных детей», которая, как говорится в статье, является отсылкой к изображению украинских националистов в российских средствах массовой информации.

Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили произошедшее, отметив также, что это реалии нынешней Украины.

«Какой президент, такие и герои», — отреагировал Art.

«Они чествуют своих героев. Неужели остался кто-то, кто не понимает, что моральные ценности тех, кто дорвался до власти, прямо противоположны моральным ценностям обычных жителей страны?» — задалась вопросом Ольга З.

«Всё, Зеленский опустился до плинтуса», — добавил Sergey L.

«Всё правильно, именно это он и обещал своим избирателям», — пишет Alonso.

«Лизнул нацикам», — отреагировала Наталья.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский награждает украинского карателя Дмитрия Коцюбайло

«Соплеменники Зеленского в гробах переворачиваются от ужаса… еврей награждает фашиста…» — отметила Marina.

«Внук деда-героя [СССР]… какая-то параллельная реальность!» — пишет Александр.

«Поставьте уже памятник [рейхскомиссару Украины] Эриху Коху. Европейскому правителю Украины», — с сарказмом добавил Константин.

«Донбасс всё «ближе» к Украине, за ним «торопится» Крым…» — иронизирует D. I.

«Этому маразму будет конец?» — не понимает Наталья.

«А ведь настанет время, когда называться героем Украины на костях детей Донбасса будет считаться позором», — отметила Татьяна.

«Так уже. После 2013 года героев нет. Есть твари», — ответил Татьяне Олег Н.

«Зиганули при награждении?» — спросил Alex A.

«Жаль страну… хорошая была…» — написал Александр.

«Это Зеленского не спасет. Добробатовцы в случае нового переворота защищать его не станут», — отреагировала Лилия Ю.

(сс) Ivan Bandura Флаги Украины и украинских националистов на Майдане

«Осталось Гитлера наградить», — пишет Марат.

«Какая страна, такие и герои», — отметил @tolik64.

«То, что делали эти добробаты на Донбассе, знают только те, кто это пережил. Каким нужно было быть мерзавцем, чтобы послать туда этот майданный сброд с оружием», — возмутился Александр.

«Как противны и награждающий, и награждаемый. И все присутствующие при этом. И те, кто их туда выбрал и язык спрятал», — добавил Pavel.

«Каждый раз думаешь, вот уже дно, но каждый раз его всё глубже пробиваем…» — подытожил Chanterelle.

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* «Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.