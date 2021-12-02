Пермяки выступили против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и сегрегации общества с помощью QR-кодов. Видеообращение не только к власти, но к стране, народу размещено в интернете.

Узники концлагеря

«Всё чаще мы задаём себе тревожащий нас вопрос: что происходит в стране? Поэтому обращение наше адресовано не только к власти, но и стране и народу. Зачитывая его, мы предлагаем всем без исключения задуматься о серьёзных вызовах, с которыми сегодня столкнулась Россия», — говорят авторы обращения.

Десятки людей собрались на улице и призвали к адекватному диалогу. Ссылаясь на Конституцию, пермяки говорят о праве каждого гражданина России на жизнь. Достоинство личности охраняется государством. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Чиновники и купленные агитаторы скажут, что, согласно 55-й статье Конституции, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом, если это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. В ответ хочется спросить: кто доказал необходимость, эффективность и безопасность принимаемых в связи с коронавирусом мер?» — вопрошают жители Прикамья.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

Они подчеркнули, что не видят должной реакции со стороны власти на вопиющее беззаконие, зато слышат от чиновников антиконституционные высказывания. «Всё чаще мы задаём себе тревожащий нас вопрос: что происходит в стране? Поэтому обращение наше адресовано не только к власти, но и стране и народу. Зачитывая его, мы предлагаем всем без исключения задуматься о серьёзных вызовах, с которыми сегодня столкнулась Россия. В неожиданно для всех нас наступившую «коронавирусную» эпоху мы смотрим на состояние общества и ужасаемся. Мы видим, что страсти уже разожжены настолько, что видные общественные и государственные лица опускаются до истерики, разжигают ненависть, позволяют себе оскорбления и требуют преследовать несогласных с ними, при том, что их собственные знания о предмете часто не идут дальше утверждения о том, что «вакцинация спасла от оспы». К сожалению, это диагноз состояния общества, которое потеряло культуру сомнения, являющуюся одной из основ научного метода познания мира, а также культуру обсуждения, которая создавалась столетиями иради которой погибали великие учёные. Такой диагноз страшнее медицинского», — считают авторы обращения.

По их мнению, лица во властных структурах начали злоупотреблять властью, разделяя и ущемляя людей ради своей узкой задачи — так, как будто бы им позволено рассуждать о человеке как о создании, всё существование которого сводится лишь к одной цели — не переболеть COVID-19.

Пермяки заострили внимание на том, что пора осознать, что ради сохранения социального мира нужен диалог, а не административное давление и ругань. Нужна прямая, честная дискуссия специалистов. Главное, что сегодня требуется, чтобы не допустить эскалации социальной розни, — это умственная самостоятельность и честность всех высказывающихся по теме, их независимость от навязываемых штампов и чьих-то интересов, а также готовность рассуждать и добывать факты. Это терпение и готовность убеждать людей с другой точкой зрения, как и готовность допускать ошибочность своей. Не способные или не желающие проявлять такие качества — должны уйти с публичной сцены и из информпространства, так как они раскалывают общество.

«Мы говорим о тех, кто отказывается объяснять и защищать свои решения перед общественностью, о тех, кто оскорбляет, ущемляет в правах и требует преследования других, мыслящих самостоятельно. Мы также говорим о тех, кто не просто проявляет крайне низкую степень человеческой культуры, но и раскалывает страну», — пояснили авторы обращения.

Они также задают ряд вопросов. Почему на фоне этих и других новостей в России официальные лица либо хранят молчание на тему последствий вакцинации, либо, как попугаи, постоянно заявляют о безопасности и эффективности вакцин? Как так может быть, что официальные лица делают подобные заявления на совещаниях у президента — при том, что вполне официально на сегодня ни одна российская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 не прошла всех этапов исследований на эффективность и безопасность? Почему в России до начала массовой вакцинации экспериментальными препаратами не была создана система, аналогичная британским «Жёлтым картам» или американской VAERS?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

По словам инициативной группы, среди них нет антипрививочников и ковид-диссидентов. В рядах авторов обращения есть те, кто сделал прививку. Поучаствовать в записи обращения также решили люди, у кого родственники, близкие или знакомые столкнулись с осложнениями или смертями после вакцинации, чьи близкие стали жертвами заболевания. Люди с хорошим средним и высшим образованием, кандидаты и доктора наук говорят о своих сомнениях и просят о внятной и честной статистике, касающейся вакцинации, ее последствиях и заболеваемости COVID-19.

«Мы хотим, чтобы соблюдался общественный договор, чтобы соблюдалась Конституция России, чтобы все вернулись к человеческому общению, иначе быть беде. Мы считаем, что в текущей ситуации необходимо пресечь любые попытки нарушения неотъемлемых прав человека и сделать следующее:

1. Прекратить практику принуждения людей к участию в медицинском эксперименте под видом добровольной, а фактически принудительной вакцинации от коронавируса.

2. Пресечь любые попытки испытания препаратов на детях и беременных женщинах.

3. Прекратить любую сегрегацию людей, в том числе по признаку наличия сомнений в эффективности и безопасности медицинских препаратов, не прошедших должным образом всех этапов соответствующего тестирования.

4. Прекратить нарушать права граждан на свободу труда без какой-либо дискриминации.

5. В полной мере обеспечить права всех граждан на защиту жизни и здоровья, то есть отменить все ограничения на получение полноценной медицинской помощи.

6. Отменить все ограничения на ведение экономической деятельности гражданами и организациями.

7. Привлечь к ответственности лиц, разжигающих социальную рознь по признаку вакцинированности, пропагандирующих ненависть, вражду и призывающих к расправе над не желающими участвовать в медицинском эксперименте. Мы хотим, чтобы страна жила!» — говорится в обращении.

Выступление пермяков вызвало активную реакцию пользователей интернета. Комментаторы из разных уголков России пишут слова поддержки за смелое обращение.

«Поддерживаю ваше обращение, уважаемые сограждане! Я за соблюдение конституционных прав граждан и против любой сегрегации», — сказала Ирина Т.

«Полностью поддерживаю! По всей стране люди просыпаются. Пермякам привет с Западной Сибири. Жму руки, молодцы!» — вторит Вадим З.

«Молодцы пермяки! Проняло до слёз! Нет — сегрегации в России, нет — попиранию нашей Конституции! Петербург с вами!» — сообщила Анастасия З.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов в Санкт-Петербурге

«Поддерживаю! Первое обращение по душе, там бы и я постояла. Давно ясно, что те, к кому обращались до этого в других городах, им на эти обращения всё равно, даже противно было слушать это вежливое обращение «уважаемый», «господин» и т. п. Там почти никого не осталось, на кого нам положиться, кого стоит поддержать и уважать», — прокомментировала Галина М.

«Поддерживаем вас! Всё по делу сказано, озвучено мнение большинства!» — отметил подписчик.

«Сильнейшие слова сказаны самыми разными людьми. Честно, прямо, открыто, смело. Мурашки по коже от того, как люди говорят о ситуации в стране», — оставила комментарий Людмила.

«Грамотный протест достойных граждан, озабоченных жизнью страны!» — считает Олег Б.

«Так должна встать вся страна. Молодцы!» — выразила мнение Елена.

«Последний лозунг — это крик мятущейся от тревоги души, усиленный сердечной болью обеспокоенного судьбой страны, народа настоящего Гражданина! Спасибо вам, товарищи!» — говорится в другом комментарии.

«Здорово, что так много здравомыслящих людей. Пермь рулит, кто следующий?» — вопрошает Людмила Х.

Практически все комментарии свидетельствуют о поддержке авторов обращения. Их называют настоящими патриотами. Подписчики заявляют, что тоже против QR-кодов. За два дня обращение просмотрело более 38 тыс. человек, свыше 400 человек оставили комментарии, а около 2 тысяч поставили лайки.