Граждане Украины должны продемонстрировать образец мирного сосуществования между собой, и уже сейчас многие граждане России якобы хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом 1 декабря заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в ходе Киевского форума по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Сейчас наиболее важно, чтобы Украина и дальше показывала пример народного единства и дальше работала ради создания справедливой, демократической новой Украины. Нет необходимости объяснять вам, что это значит. И показывала образец мирного сосуществования между собой, ведь многие россияне хотели бы видеть в своей стране то, что происходит в вашей стране», — утверждает Нуланд.

Заявление Виктории Нуланд обсудили на украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие критически оценили заявление Нуланд, указав на то, что ничего общего с реальностью оно не имеет.

«Да… столько заробитчан у нас тут русских… «миллионы», — с сарказмом отметил Дмитрий.

«Да, отбоя нет от мигрантов. Границу укреплять надо, а то скоро с Польши попрут сюда», — иронизирует Андрей.

«Если найдётся хотя бы два россиянина, которые хотели бы жить в Украине, то это действительно уже слишком много», — добавил Yuriy.

«А почему не в США, темнит что-то Нуланд», — написал Ярослав Ц.

«Дайте ей печеньку», — перефразировал Soley фразу из произведения «Собачье сердце».

Цитата из видео «Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила» Нуланд раздает печеньки на Майдане

«Наркомания в чистом виде», — смеется Олег Котофеич.

«Фантастическая страна… Весёлая…» — пошутила Elena.

«Разве ведьма соврет? Многие россияне «хотели бы», конечно, жить, как украинцы. И при этом многие украинцы ездят в Россию на заработки и мечтают свалить… с руины в Россию. Парадокс», — отметил Neragul.

«Кажется, у бабы крышу напрочь снесло. Скорую, скорую ей, дурка по ней просто плачет. Не, ну это ж надо быть такой… [ненормальной]. И что они там принимают?..» — отреагировал Михо К.

«Конечно, особенно после вчерашнего послания президента Украины к ВРУ (Верховной раде Украины — М. Р.). Страна мечты, не иначе», — пишет Михаил.

«Хочу, чтобы США жили, как Украина», — написал один Владимир П.

«А что вы хотели, столько оранжевых революций провести… Явно краски нанюхалась», — шутит «Pa3dabatop».

»Я думаю, вопрос нужно поставить по-другому… Украинцы, а вы хотите жить в той Украине, которую нам помогли построить Штаты???» — отметил Aleksandr S.

«Да с точностью наоборот! Много украинцев хотят жить в такой стране, как Россия! Хватит людям голову морочить! Печеньки закончились?» — недоумевает Александра К.

«Дайте ей статистику заробитчан!..» — призвал Казимир А.

«Да что там россияне, американцы почти все хотят жить в неньке», — продолжает иронизировать Vladimir.

Цитата из видео на YouTube Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры

«Она имеет право гордиться своим «творением», — пишет D. Alex I.

«Смешно. Троллинг засчитан…» — пишет Elena.

«Уважаемые, вам не кажется, что всё, что сейчас происходит по Украине, все взято с трех произведений — «Двенадцать стульев», «Собачье сердце» и «Золотой теленок»?» — поинтересовался Борис.

«Как говорил киногерой, уж лучше вы к нам», — добавил Александр.

«Её бы саму где-нибудь под Житомиром поселить на среднюю зарплату украинца, и пусть наслаждается «демократическими свершениями»!» — пишет Юрий.

«Она пьяная???» — не понимает Андрей.

«Тётка отжигает», — смеется Alonso.

«Ага, даже либералы российские не очень задерживаются у нас, хотя в своей стране хотят того же…» — подытожил Silver.

Читайте также: Нуланд пообещала защищать Киев от Москвы при помощи санкций