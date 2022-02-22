США не смогут выполнить задачу президента США Джо Байдена о широком распространении электромобилей в стране без инвестиций в отечественное производство полупроводников, заявила министр торговли Джина Раймондо. Спрос на компьютерные чипы уже обгоняет предложение — эта проблема усугубится с повсеместным внедрением электромобилей, которые нуждаются в большем количестве чипов на единицу. На этом фоне Раймондо призвала Конгресс одобрить акт о чипах (Chips Act), который санкционирует выделение $52 млрд на исследования и субсидии для производства полупроводников. Сенат США проголосовал за законопроект в июне, однако палата представителей до сих пор не утвердила его. Напомним, что администрация Байдена заявила, что половину продаваемых в США автомобилей к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды. Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Для создания полупроводников нужны редкоземельные элементы. Мы должны ускорить и поддержать такие проекты, как Round Top Mountain и завод по переработке редкоземельных минералов в Уит-Ридж, штат Колорадо», — пишет tededitedit.

«Извините меня, но мой детектор лжи срабатывает. Виноват мой диплом инженера-электрика и 48 лет работы в электронной промышленности. Представление о том, что в электромобиле больше высокотехнологичных интегральных схем, чем в бензиновом автомобиле, не подтверждается фактами. В электромобилях может быть немного больше кремния, но это совсем другая технология, чем производство интегральных схем. Я не знаю, является ли хорошей идеей субсидирование правительством США производства микросхем на материковой части США. Но я точно знаю, что сегодня интегральные схемы производятся в Азии, потому что именно там можно найти высококачественных низкооплачиваемых рабочих — точка. Эту проблему можно быстро решить с помощью тарифов на импорт, а не субсидированием новых фабрик», — объясняет James V Olson.

«Что касается электрокаров, то цена внедорожника Tesla X SUV составляет чуть больше 90 тысяч долларов. Кто может себе это позволить? Сопоставимый BMW X3 стоит в районе 40 тыс. долларов. Пока электромобили не станут более доступными, спрос на них будет только со стороны богатых и обеспеченных людей. Не для среднего класса», — отмечает R Middleton.

«Базовая модель Nissan Leaf стоит $28 тыс. Базовая модель бензинового седана стоит $19 тысяч. Сейчас решающим моментом для покупателя является то, как много он ездит на своем автомобиле, насколько ему нравится тихий автомобиль, который не воняет в гараже, и какие налоговые льготы существуют», — комментирует phog.

(сс) Vauxford Nissan Leaf

«Вы забыли о техническом обслуживании. Бензиновый автомобиль будет стоить вам тысячи долларов, когда детали выйдут из строя или вам понадобится новая трансмиссия, или что там еще. Электромобили, они действительно не ломаются так сильно, потому что у них только часть движущихся частей и нет высоких температур и давления, которые разрушают резину и металл», — отвечает Reasoned Analysis.

«Верно. Но у меня Honda Fit 2010 года выпуска, на которой моя семья проехала 180 000 миль, и ей требовались только шины, замена масла, тормозных колодок, лампочек и стеклоочистителей — услуги, которые я могу сделать сам. В этом году я планирую проверить тормоза, заменить охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость, так как они уже давно просрочены. Возможно, заменю свечи зажигания, хотя до них трудно добраться. Но да, кажется, что у электромобиля будет меньше проблем с обслуживанием, пока (скрестим пальцы) батареи не выйдут из строя», — соглашается phog.

«Ну, Maserati обойдется вам более чем в 100 тысяч долларов! Кто может позволить себе бензиновый автомобиль по таким ценам, боже мой! (Между тем, я только что продал свой трехлетний LEAF за $12 тыс. долларов). О, и когда вы видите водителя газовой машины, знайте, что перед вами человек, у которого денег больше, чем мозгов, потому что они стоят дороже, если учесть все расходы», — считает Reasoned Analysis.

«Получим ли мы, налогоплательщики, акции этих полупроводниковых компаний? Раз мы вложили капитал, мы должны получить некоторую денежную прибыль», — комментирует R Middleton.

CZmarlin Электромобиль

«Появится ли когда-нибудь простой электромобиль, который потребитель сможет обслуживать без диплома программиста?» — задается вопросом Thisistheplainview.

Напомним, что один из пяти покупателей электромобилей в США позже возвращается к использованию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Energy. Исследователи обнаружили, что 20% покупателей гибридных автомобилей и 18% покупателей электромобилей позже вернулись к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Опрос показал, что наиболее частой причиной отказа от электромобилей стала низкая доступность зарядных станций. Около 70% отказавшихся от использования электромобилей не имели доступа к быстрой зарядке, поэтому были вынуждены заряжать свои авто от обычной сети напряжением 120 В, что занимает много времени.