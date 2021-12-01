Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году, в результате которого погибли не менее 80 мирных жителей. Решение было принято после того, как газета Тhe New York Times в прошлом месяце раскрыла, что Пентагон попытался скрыть сам факт рейда, не сумев расследовать обстоятельства трагедии. Согласно Тhe New York Times, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз. В результате авиаудара погибли около 80 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался. Расследование авиаудара проведет генерал Майкл Ксавьер Гарретт, главнокомандующий вооруженными силами США. У Гаррета будет 90 дней на то, чтобы проанализировать ошибки в ведении отчета, сообщениях о жертвах среди гражданского населения, а также понять, были ли нарушены законы и следует ли привлечь кого-то к ответственности. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат армии США

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

«Спасибо, что пролили свет на это, упорствовали, настаивали на ответственности. Это было нелегко; почти наверняка непопулярно в важных кругах. Вот почему необходима независимая, пытливая и яростная пресса», — благодарит газету HL.

«Когда прекратится это безумие? Правительство США, и в особенности американские военные, не любят нести ответственность. Гибель гражданских лиц — это всего лишь неудобный побочный продукт войн, которые невозможно выиграть. Они платят семьям и идут дальше, как будто это какое-то адекватное утешение за их полное пренебрежение к человеческой жизни и страданиям. Мы лучше этого, и наши налоги тоже», — указываетJordan.

«Некоторые говорили: «Мы должны держать там небольшие силы для поддержания мира». Этот инцидент, один из многих, доказал, что они ошибались. Надеюсь, это последнее убийство афганцев», — пишет Roberto.

U.S. Air Force Истребитель F-15

«Спасибо Times за репортаж. Поведение Пентагона позорно. Нашим военным руководителям явно нельзя доверять проведение тщательного и открытого расследования. Они уже давно занимаются прямо противоположным. Привлеките своих избранных представителей. Требуйте проведения независимого расследования. Я уже отправил письмо по электронной почте», — подсказывает geoff.

«Всеми средствами установите вину и накажите виновных. Но, пожалуйста, в следующий раз, если вы должны использовать вооруженные силы, используйте их ответственно и так, как должно. Кстати, моя карьера артиллериста в армии США длилась 26 лет», — рассказывает Mark.

«Возможно, я слишком циничен, но я уверен, что эти организации сами отбирают тех, кто лишен сочувствия к другим, и им никогда нельзя доверять в том, что они действуют достаточно гуманно», — комментирует sneak.

«Любые выплаты должны осуществляться из раздутого военного бюджета. Больше никакого бесплатного жилья генералам», — считает MP.

«Министерство обороны США должно передать расследование этого дела в Международный уголовный суд, если США действительно придерживаются международного порядка. Мы все знаем, насколько важен международный порядок, основанный на правилах, для администрации Байдена. Считайте меня наивным, но я полностью ожидаю, что президент вскоре попросит международный уголовный суд взять на себя расследование этого дела. С администрацией, которая так полностью привержена такому благородному делу, как международный порядок, основанный на правилах, я уверен, что мы можем ожидать, что американские политики и военнослужащие вскоре предстанут перед международным уголовным судом и будут привлечены к ответственности за военные преступления», — скользит на волнах иронии William Verick.

«Армии США нужно прекратить убивать невинных людей. Хватит», — подчеркивает ASHRAF CHOWDHURY.

«Пока мы не прекратим нанимать в армию людей только из низов, мы будем продолжать проигрывать войны и убивать невинных гражданских лиц», — уверен Ugly and Fat Git.

«Почему к этой бомбе относятся как к ядерной? Давайте посмотрим правде в глаза. Мы теряем десятки тысяч наших парней из-за бесполезных амбиций, но нашу мизерную ошибку начинают мусолить и приукрашивать?» — недоумевает Nick NJ.

«В Соединенных Штатах нет никакой ответственности для тех, кто стоит у руля. В лучшем случае следствие скажет, что никто из начальства не знал, что происходит, и обвинит какого-нибудь солдата», — размышляет Darren.

Напомним, что расследование, которое проводилось Пентагоном после гибели десяти гражданских лиц из-за авиаудара американских военных в Кабуле, не выявило незаконных действий. Генеральный инспектор ВВС США генерал Сами Саид отметил, что атака была совершена «в целях самообороны». Генерал признал, что в процессе изучения дела были подтверждены «неточности при нанесении» удара, а также «ошибки при информировании и нарушение коммуникации», что привело к гибели мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа американский беспилотник нанес удар по пригороду Кабула, из-за которого погибли трое мужчин и семь детей. В Пентагоне заявили, что военные США целились по автомобилю со взрывчаткой, который якобы планировала использовать для теракта группировка «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).