Администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить требования о тестировании для вакцинированных и невакцинированных туристов, официально въезжающих в Соединенные Штаты, на фоне усиливающейся опасности штамма «Омикрон», вопреки тому, что нелегальных мигрантов не проверяют на коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Издание Fox News сообщает, что согласно новой политике Байдена, о которой объявят 2 декабря, любой, кто въезжает в США, включая американских граждан, должен будет пройти тест за день до посадки на самолет. Правило распространяется и на вакцинированных путешественников, которых ранее просили предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный за три дня до полета.

Более того, администрация планирует ввести требование о семидневном карантине, даже если туристы предоставят отрицательный тест. Граждане также попадают под это требование, за несоблюдение которого будут наложены штрафы.

(сс) The National Guard Тест на коронавирус в США

При этом Белый дом отказался вводить данные правила для тех, кто незаконно пересекает границу, заявляя, что мигранты не собираются задерживаться в США надолго.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — пишет ChairmanXoBiden.

«Администрация Байдена лидирует по многим показателям, особенно по саморазрушению, самому низкому президентскому рейтингу в истории, ущемлению наших конституционных прав, обязательной вакцинации, фиаско в Афганистане, длинным очередям в аэропортах, перекрытию энергетических трубопроводов, проблемам с поставками, пустым полкам, высоким ценам на газ, высоким счетам за электроэнергию, высоким ценам на продукты питания, высокой инфляции, высоким процентным ставкам, растущим налогам и незащищенной границе», — указывает ChairmanXoBiden.

«Подумайте о старике. Учитывая его ослабленное когнитивное состояние, его главные заботы в настоящее время — мороженое, сон, таблетки и подгузники. Вся вина должна быть возложена на «Контрольную группу», которая обучает и постоянно наставляет его. Сам по себе этот человек не может даже выразить мысль», — отвечает dan205.

«Из-за плана Джо Байдена по борьбе с вирусом заразилось больше людей, и больше людей умерло. Число случаев заболевания растет по всему миру и продолжает увеличиваться даже по мере того, как всеёбольше людей проходят вакцинацию. Теперь у нас появился новый штамм, вводятся запреты на поездки, и, возможно, не за горами прекращение работы. Кроме того, в результате упали акции», — отмечает ChairmanXoBiden.

«Куда мы попали? Миллионы людей всё еще проникают через южную границу; американцы и союзники всё еще ждут помощи в Афганистане; инфляция бьет по всем, но в основном по среднему классу; преступники бесчинствуют, и им разрешено делать всё, что они хотят. Если Байдену нравится эта Америка, то я предпочел бы Трампа», — указывает ChairmanXoBiden.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

«До пандемии при президенте Трампе у страны всё было отлично. Все проблемы начались, когда Байден занял свой пост и устранил всё, что сделал президент Трамп, чтобы страна могла двигаться вперед. Если какая-либо группа и представляет опасность для этой страны, так это демократы», — комментирует FrankieR.

«Я отдам должное Джо Байдену за то, что он выполнил одно из своих предвыборных обещаний. Он объединяет людей. Американцы объединяются против его политики и политики радикальных демократов. Большое спасибо», — пишет ChairmanXoBiden.

«Я много путешествую. Люди в других странах смеются над тем, что мы должны проходить тест, чтобы вернуться в свою страну, в то время как негражданин может пройти через южную границу без теста. Это несправедливо, дорого и хлопотно. Избавьтесь от правила тестирования для вакцинированных путешественников или, по крайней мере, применяйте его справедливо ко всем. А карантин для здоровых людей бессмысленен. Это чрезмерное вмешательство и чрезмерная реакция», — размышляет FanTastic522.

Напомним, что начиная с марта 2021 года администрация президента США Джо Байдена без должной проверки впустила в страну не менее 160 тыс. нелегальных мигрантов. Более того, Белый дом с августа широко использовал свои полномочия для выдачи более 30 тыс. разрешений на работу нелегалам.

Многие в Штатах жалуются на то, что администрация Байдена впускает огромное количество мигрантов, практически не обеспечивая должный надзор и сводя риски депортации нелегалов к минимуму. С 6 августа администрация предоставила примерно 32 тыс. мигрантов возможность получить легальный статус и возможность подать заявление на получение разрешения на работу.