В Южной Корее обсудили возможность ввода условных водительских прав для пожилых людей.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

По сообщению южнокорейских СМИ, к 2025 году в Полицейское управление Южной Кореи намерено разработать и ввести условные водительские права для пожилых людей с целью сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей.

В связи с этим в течение следующих трех лет Полицейским управлением Южной Кореи будет разработан метод оценки пригодности пожилых людей к вождению транспортного средства при помощи виртуальной реальности.

Правительство планирует потратить на провижение проекта порядка 3,6 млрд вон (~$3 млн).

Согласно статистическим данным, в 2018 году на 10 тыс. человек, имеющих водительские права, приходится 92,7 случая ДТП с лицами старше 65 лет, что в 1,86 раза больше, чем 49,8 случая с лицами в возрасте от 30 лет.

Число несчастных случаев со смертельным исходом на 10 тыс. владельцев водительских прав составило 2,75 для лиц старше 65 лет, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп.

Число пожилых людей, имеющих водительские права, увеличилось с 1 млн в 2008 году до 3 млн в 2018 году.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

«При таком раскладе пусть кто-нибудь предложит законопроект, который запретит людям, уличенным в вождении в нетрезвом виде, баллотироваться в президенты», — предлагает spmt***.

«Старики сейчас лучше водят, чем молодежь!» — отмечает scju***.

«Мне кажется, что это очередная ересь, которая ущемляет права человека. Для многих вождение — средство к существованию», — пишет west***.

«В настоящее время 65 лет — это возраст, на который приходится пик экономической активности. Так как к этому возрасту дети становятся независимыми и родители посвящают всё свое время себе. Зачем контролировать и ограничивать людей в передвижении?» — не понимает lhsu***.

«Какое отношение возраст имеет к вождению? Раз так, то давайте избавимся от всех политиков, чей возраст старше 65 лет», — предлагает nagj***.

«Давайте тогда разработаем систему, с помощью которой проверим высокопоставленных государственных служащих в возрасте старше 65 лет на профпригодность», — shg0***.

«Я понимаю, если ограничения вводятся где-то в 75 или 80 лет. Если вам 65 лет, то вы ещё «молодой» человек», — отмечает hdkj***.

tragrpx Сеул

«Это делается лишь для того, чтобы заработать», — пишет hos0***.

«Что за дискриминация по возрасту?» — интересуется nadj***.

«Проблема не в пожилых людях, а в тех, кто водит автомобиль в нетрезвом виде, и в тех, у кого подтверждено психическое расстройство», — отмечает pol2***.

«Какой идиот придумывает всё это?» — интересуется jaek***.

«Бессмыслица какая-то», — пишет park***.

«Стариков со всех сторон обложили. Одни запрещают водить, другие убивают с помощью вакцины, третьи угрожают налогами», — отмечает yb71***.