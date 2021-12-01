1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной раде. В ходе выступления украинский лидер сообщил, что вносит на рассмотрение украинского парламента законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры, сообщает ИА Красная Весна.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт в красочной обложке

Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не касается граждан Российской Федерации, пояснил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание», 112.ua, «Наглый» и «Крокодил». Многие отметили, что этот закон выгоден политикам, имеющим не только украинское гражданство, а являющимся гражданами других государств. Иные добавили, что таким образом Зеленский на следующих выборах рассчитывает заполучить голоса будущих украинских граждан, проживающих в диаспоре. Были и те, кто добавил, что данный закон является своеобразным «приложением» к закону о рынке земли.

«Отличный инструмент для фальсификации выборов», — отреагировал Pavel.

«Не, ну нормально так статистику населения Украины поднимут. По факту живёт 30 млн, а по документам будет числиться 60 млн. И через пару лет можно будет кричать со всех трибун, что за время моего президентства население страны удвоилось!» — написал Роман.

«А не пошел бы он?.. Не хватало еще, чтобы эти потомки пособников Гитлера выбирали нам власть. Это тот самый прогнозированный переворот?..» — отреагировал Янко.

«Обложить их налогами», — добавил Валентин.

«Хочет себе голоса на выборах увеличить за счёт диаспоры? Не получится, там Порошенко рулит», — написала OlgaN.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде с ежегодным посланием

«А как насчёт незаконного поражения в правах 500 000 граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях (в ДНР и ЛНР. — М. Р.) и лишенных права голоса на крайних местных выборах. Или они уже неграждане?!» — задался вопросом Андрей Ч.

«Это в дополнение к рынку земли», — пишет Влада В.

«Пусть едут сюда и наслаждаются жизнью! Зачем им двойное гражданство?» — отреагировал Andrey.

«А налоги они кому будут платить? Или это для того, чтобы скупать украинскую землю за копейки? Иуда», — не выдержал Alexandr K.

«Остапа несёт, однако…» — добавила Людмила.

«То есть… намекает на то, что для всяких нацистских недобитков в Канаде и Штатах теперь здесь дом родной?..» — спросил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Зе активно готовится к переписи в 2023 г., чтоб не обо*раться по реальной ситуации с населением, плюс весь патриотичный электорат живет в Канаде, Берлине, Варшаве — готовится к выборам. Я категорически против», — отметил Саша Р.

«Ясен пень, это чучело уже, не скрывая, делит украинцев на своих и чужих», — написал Иван С.

«Теперь украинцы и за границей будут поделены на правильных и неправильных», — пишет Олег К.

«Двойного гражданства удостоились «патриоты», которые любят маршировать в вышиванках по улицам Торонто и Нью-Йорка. Они очень правильные украинцы, потому что вовремя смылись отсюда. Но зато очень, очень сильно любят Украину. Даже больше, чем мы, если верить им и нашему правительству», — написал «Гость».

(сс)Eden, Janine and Jim Украинский ресторан «Веселка» на Второй авеню в Ист-Виллидже. США

"Этот закон нужен исключительно депутатам да чиновничьему отродью, чтобы на разговоры с журналистами не тратить килокалории. Обычные люди прекрасно живут с двумя гражданствами, без специальных законов. А, ещё: и для выборов, конечно», — поддержала Ольга З.

«Данным законопроектом о двойном гражданстве власть ставит крест на возвращении Крыма и… Донбасса. Практически все в Крыму получили российские паспорта, и многие — на неподконтрольной части Донбасса. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, постмайданный режим давным давно стремился к данной цели — лишить права голоса 5−7 млн граждан, которые не разделяют их ценности… А следующим шагом постмайданного режима станет, судя по всему, паспорт негражданина. Короче, идём по жесткому прибалтийскому сценарию, где многие не имеют права голоса на выборах», — подытожил Андрей.

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