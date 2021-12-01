Заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что диалог Киева с Москвой о новом газовом транзитном договоре отсутствует и даже нет на него никакого намёка, потому что «русские не хотят начинать эти обсуждения», стало поводом для реакции интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 1 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«За что боролись, на то и напоролись. Не плюй в колодец, придётся напиться», — предупреждает Людмила Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому стечению обстоятельств привели действия киевского руководства, которое всеми силами портило отношения с Российской Федерацией, но теперь почему-то жалуется на нежелание Москвы поддерживать с ним диалог.

«А что удивляться? Они ведь именно этого и добивались. Не хотели российского газа, теперь его нет. Что не так-то? Что вас трясёт всё время? Отстаньте уже от России, хотя бы раз попробуйте страну построить адекватную и самостоятельную», — призывает Олег В.

Neftegaz.ru Юрий Витренко

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо того, чтобы заниматься русофобией, Киев бы лучше подумал о том, где он будет закупать газ.

«Жаловаться научились примерно, а вот думать разучились напрочь. И конца не видно всей этой бестолковости. Сейчас лишили себя российского газа. В следующий раз будут радоваться, как перестанет к ним поступать российская электроэнергия? Ну, это их дело, конечно, но такой мазохизм уже пугает», — отмечает Владимир Ш.

Часть людей полагает, что российское руководство не желает обсуждать с Киевом новый транзитный договор, потому что пока остаётся неясным, какая власть будет на Украине к 2024 году.

«Так действующий контракт рассчитан до 2024 года. За это время на Украине раз десять могут поменяться министры, да и президент. Какой смысл вести переговоры с временщиками?» — задаётся вопросом Борис А.

«Какой смысл? Есть соглашение до 2024 года. Нам пока этого достаточно. Там посмотрим на украинское поведение, может быть, продлим», — пишет Игорь С.

Ряд пользователей указывает на то, что к 2024 году Украине лучше бы подумать над своим поведением, иначе никакого нового договора может и не случиться.

«До окончания этого договора новый нет смысла рассматривать, так как неясно, какие будут там, в 2024 году, цены на газ. Может, всё настолько поменяется, что и самим украинцам будет выгодно тогда заключить новый контракт», — предполагает Anatoly V.

Nao24.ru Газ

Отдельные комментаторы отмечают, что не мешало бы Украине перекрыть ещё и поставки электроэнергии из России, чтобы там поняли, насколько важна Россия и её расположение.

«Я считаю, что Украине пора перекрыть вообще всё российское. Если этого не сделать, то они, сытые и довольные, рано или поздно отдадутся окончательно в объятия Западу. Тут лучше работать на опережение: перекрыть заранее кислород, чтобы они задумались о том, выживут ли в эту зиму. Может быть, тогда только одумаются и откажутся от своей русофобской политики», — надеется Андрей Б.

Напомним, 30 ноября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в беседе с агентством Reuters о том, что диалог Киева с Москвой о новом газовом транзитном договоре отсутствует, и даже нет на него никакого намёка, потому что «русские не хотят начинать эти обсуждения».