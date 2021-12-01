Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» в отношении Украины. Об этом он заявил 30 ноября на пресс-конференции в Риге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны. Это часть их тактики, и мы следим за этим очень пристально», — добавил он,

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Заявление Блинкена обсудили на странице интернет-журнала «Новое издание» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многие обратили внимание на слова Блинкена о том, что сочетание продвижения войск у границ Украины с усилиями «по внутренней дестабилизации» Украины якобы являются частью тактики России. Люди порекомендовали американскому политику не судить по своей стране, указав на то, что США причастны к государственному перевороту 2014 года на Украине.

«Мы много раз видели «методичку» россиян. Частью этой «методички» есть попытки искусственно создать так называемую «провокацию», чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует. Мы отдаем себе отчет в том, что Россия преимущественно сочетает свои усилия (военной агрессии. — Прим.) с попытками внутренней дестабилизации страны»… (часть заявления Блинкена. — О. П.). Где-то с того света неистово ржут Каддафи, Хуссейн, Милошевич и десятки других бывших глав государств… И только в Ростове тихо плачет наш постоянный читатель ВФЯ (Виктор Федорович Янукович. — О. П.)…» — иронизирует «Полиграф Шариков».

«Сказал чел из страны, где разработали методичку по «цветным революциям», — отреагировал Сергей С.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Чья бы корова мычала!!! Давно демократию перестали устанавливать в Афганистане? Опять чешется?» — поинтересовалась Татьяна К.

«Мы тоже неоднократно видели штатовские методички…» — добавил Алексей.

«Мы много раз видели «методичку» россиян. Частью этой «методички» есть попытки искусственно создать так называемую «провокацию», чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует. Мы отдаем себе отчет в том, что Россия преимущественно сочетает свои усилия с попытками внутренней дестабилизации страны», — отметил Блинкен». В тексте вместо… «Россия»… если поменять на «США», то смысл не поменяется. Так вот, по себе других не судят, Антошка», — добавил Artem B.

«Пошли к черту. За Америкой своей следите», — не выдержала Lyubov I.

«Да, вот кто бы это говорил», — добавил Vladimir D.

«Всё-таки очень хотелось бы увидеть доказательства того, что такая попытка была», — пишет Юля Н.

«А как же [помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд с печеньками? А, забыл, то ж другое», — смеется Александр.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Война гремела разрывами и бомбами, круша на своем пути экономику, ресурсы, выкачивая средства из бюджета, но вот беда — Россия так и не пришла на этот безжалостный и бескомпромиссный бой!» — написал Вадим.

«Помним-помним печеньки Нуланд. Вообще, «не» переворот», — с сарказмом подытожил KeS.

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