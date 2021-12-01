Памятник врачу с ребёнком, установленный в Хабаровске за 30 млн рублей на средства частного инвестора, пришёлся не по душе местным жителям и пользователям интернета из-за крайне депрессивного внешнего вида. Граждане оставили свои комментарии 1 декабря в социальной сети Facebook.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Киса! Я давно хотел вас спросить как художник художника: -Вы рисовать умеете?»

«Ходячие мертвецы в бронзе. Ужас!» — пишет Алексей М.

Многие пользователи пришли в ужас от внешнего вида бронзового монумента. Граждане не понимают, как можно было добиться столь депрессивного ощущения от одного лишь взгляда на памятник врачу с ребёнком.

«Где их берут? Зачем размножают это убожество? Портят только вкус у российских граждан. В стране, где самое лучшее художественное образование. Откуда берутся такие убогие скульпторы?» — интересуется Марья Н.

«Да что же у этих «скульпторов» постоянно получаются такие страшные образы?! И ребёнок с лицом пожилого. Неужели нельзя инвестору было найти за такие деньги умеющего делать своё дело скульптора?» — удивляется Антонина У.

Некоторые комментаторы отмечают, что дело может быть в том, что исполнители проекта по изготовлению данного памятника намеренно сделали лица девочки и врача страшными, чтобы продемонстрировать заказчику своё к нему отношение.

Квентин Массейс. Уродливая герцогиня. 1513

«Возможно, таким образом художники-скульпторы своим инвесторам мстят. Классовая борьба, однако!» — предполагает Евгения З.

Часть людей полагает, что задумка была в том, чтобы сделать памятник правдоподобным, потому что лечение от болезней не всегда протекает с улыбкой на лице.

«А что, нам теперь надо убрать жутких депрессивный жителей, если вам не нравятся такие скульптуры? Памятник из бронзы не может по-другому выглядеть. Это очень хорошая работа. Хоть бы кто-нибудь что-то хорошее сказал, сплошной негатив», — написал Виталий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что монумент получился крайне реалистичным, и им это очень даже понравилось.

«А мне, например, скульптура понравилась, реалистичная, в жизни врач и не выглядит как фотомодель, а подросток видно, что после болезни, но явно выздоравливает или уже выздоровела!» — отмечает Даниил К.

Нашлись и те, кто убеждены, что неправильно клепать подобные дорогостоящие памятники, в то время как российская система здравоохранения испытывает сильнейшие нагрузки из-за пандемии коронавируса. Люди считают, что лучше бы инвестор направил свои деньги прямиком в больницу.

«Лучше бы деньгами либо врачам, либо больным детям помогли, а не ваяли подобный кошмар!» — считает Sofia P.

TawnyNina Ребёнок в больнице

«Пандемия? Оборудования для ИВЛ в больницах не хватает, говорят? Вот, на вам 30 миллионов на памятник! Если бы этот инвестор реально о людях думал, то намного больше бы положительных отзывов и благодарностей насобирал», — отмечает Светлана Ю.

«В больницах не хватает оборудования, очереди на МРТ и т.д., а они на 30 миллионов скульптуры устанавливают. Ну что в головах у таких граждан?» — задаётся вопросом Sveta O.

Напомним, 30 ноября в Хабаровске установили памятник врачу с ребёнком за 30 млн рублей на средства частного инвестора, но местным жителям и пользователям интернета пришёлся не по душе крайне депрессивный внешний вид монумента.