Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, а на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше военных сил Украины при поддержке западных инструкторов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

»Поэтому надо срочно отозвать всех детей российских чиновников и всех наших спортсменов из-за границы и сплотиться вокруг главнокомандующего, чтобы дать отпор агрессору. Не сомневаюсь, что повестки из военкоматов уже летят через океан к нашим самым главным «патриотам», а они в свою очередь пакуют чемоданы и жгут свои дворцы, виллы и яхты, чтобы они не достались врагу!» — шутит Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая военная накачка у российских границ может говорить о том, что НАТО собирается в один миг броситься на Россию, чтобы обезоружить нашу страну.

«Запад стягивает к нашим границам войска и готовится нанести по России обезоруживающий удар обычными средствами. Чтобы у нас не было основания ядерное оружие в ответ применить. Если НАТО запустит больше ракет, чем у нас одновременно стоит на боевом дежурстве ПВО, то поразит все намеченные цели. Да еще потом авиацией проутюжит беспрепятственно. Пора начинать реагировать на эту угрозу», — считает Александр Б.

Фото посольства США в Литве Учения НАТО. Высадка десанта

Некоторые комментаторы отмечают, что на данный момент нет видимых причин для того, что силы НАТО действительно перешли российскую границу.

«А зачем НАТО сейчас воевать с Россией? Ну, вот честно, ответьте себе на этот вопрос. За ресурсы? Так Европа сама нос воротит от российского газа, а нефть они и так без проблем качают на Ближнем Востоке. Может быть, боятся экономической конкуренции? Посмотрите на российский ВВП и на ВВП стран Запада, всё у вас сразу на место встанет. Может быть, дело в опасной для Запада конкурирующей идеологии, наподобие той, которая была в СССР? Так где она? Покажите пальцем», — пишет Валентин С.

Часть людей полагает, что Запад скорее воспользуется другими, более действенными методами для борьбы с Россией, нежели будет пытаться военным путём одолеть нашу оборону.

«СССР развалился без единого выстрела со стороны НАТО. Спрашивать надо за зарплаты, пенсии, за качество медицины, за рост экономики. И спрашивать в первую очередь со своего правительства, а не искать крайних в Европе или в США», — написал Вадим Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Североатлантический альянс если и собирается воевать с Россией, то только чужими руками.

«Запад сам, скорее всего, нападать на Россию не собирается, а вот натравить на нас Украину, чтобы затем выставить Российскую Федерацию исчадьем ада, убивающим ни в чём не повинных украинских карателей. Всё равно готовиться к такому надо и видеть, что потенциальный враг нам готовит», — поделился своим мнением Александр Ш.

Отдельные комментаторы напоминают, что высшее руководство СССР тоже до последнего не верило в намерение Гитлера напасть на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Солдаты вермахта переходят границу с СССР у здания таможни в литовском городе Кибартай. 1941

«Мне сегодняшний день напоминает начало 1941 года, когда разведка говорила Сталину, что будет война и немец уже стоит у границ СССР, собирает свои войска. Во что это всё вылилось потом, вы сами знаете. Готовым к обороне необходимо быть всегда. Враг ударит внезапно», — указывает Алексей К.

Напомним, 30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой о том, что Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, а на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше военных сил Украины при поддержке западных инструкторов.