Главы Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий и Конференции католического епископата Германии епископ Георг Бетцинг обсудили в Познани, среди прочего, ситуацию на Украине. «Не дай Бог, чтобы дошло до войны, — заявил на совместной пресс-конференции Гондецкий. — Если начнется война, она будет иметь ужасные последствия. Мало того, что будет нарушен баланс между Украиной, Европейским союзом и Россией, в результате войны тысячи беженцев могут оказаться на территории Польши. Поэтому мы рассматриваем предложение о совместной польско-белорусско-украинской инициативе. Речь идет об общем польско-немецко-украинском послании, к которому присоединятся и другие».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

Судя по всему, речь идет о коллективной акции, в которой могли бы принять участие католические епископы и верующих трех стран. При этом поскольку глава Конференции католического епископата Польши упомянул о необходимости вовлечения Белоруссии, можно ожидать, что такое послание будет носить сбалансированный характер, без того, чтобы во всём обвинять Минск и Москву, чем грешат не только польские и украинские политики, но и украинские греко-католики. Возможно, данный подход был вдохновлен позицией Ватикана, который не спешит делать скоропалительные суждения. Ведь в отношении ситуации на Украине есть много вопросов. Первый из них: почему вдруг сейчас отдельные западные страны стали подталкивать Киев ужесточить антироссийскую риторику, хотя еще месяц назад украинские военные и гражданская администрация не видели проблем в передвижениях российской армии? Почему американские дипломаты, курсируя по Европе, иных своих партнеров заставляют, а других и не нужно уговаривать, присоединиться к «уверенности» Вашингтона в якобы предстоящем в январе-феврале следующего года «нападении» России на Украину?

В то же время сам Киев предпринимает шаги, которые трудно назвать разумными. Как отметил вчера, 30 ноября, президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!», о «возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения «Запад-2021» — но, как видим, этого не случилось. Дело не в том, чтобы вводить войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учету интересов в области безопасности всех участников международной деятельности». И далее: «Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — ЛНР и ДНР — там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий». А сегодня, 1 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге уточнила, комментируя происходящее в Донбассе: «Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава вооруженных сил Украины».

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

Складывается впечатление, что от Киева хотят добиться введения военного положения на Украине, когда будет ограничена деятельность политических партий и работа средств массовой информации. Но связано это не с «российской угрозой». На днях президент Украины Владимир Зеленский предупредил о запланированной на 1−2 декабре попытке государственного переворота, обвинив в этом «олигарха Рината Ахметова и Кремль». Как замечает польский профессор Томаш Стрыйк, это заявление видится «некой уловкой Зеленского в его конфликте с Ахметовым», поскольку «когда говорят о перевороте, перед глазами возникают ужасные картины, но я не могу представить, как Ахметов даже при огромной российской поддержке мог бы провернуть его в Киеве». Дело в другом, замечает польский эксперт. Зеленский под давлением внешних сил пытается вести борьбу с украинскими олигархами. Принято соответствующее законодательство, но есть большие проблемы с его исполнением. Олигархи не собираются сдаваться без боя, и Ахметова называют в числе тех, кто в числе первых бросает вызов Зеленскому. Не потому ли сейчас украинского президента накачивают политическим и силовым ресурсами, внешне обставляя все «российской угрозой»? В этом случае названная дата «января — февраля» следующего года, отведенная на «запланированное нападение» России, может означать срок, предназначенный на ликвидацию одного из могущественных олигархов.

Кстати, на постсоветском пространстве серьезная деолигархическая операция уже проводилась. Это случилось в 2019 году, когда, как отмечал центр Carnegie, «крушение в Молдавии режима олигарха Владимира Плахотнюка привлекло к небольшой и бедной стране внимание мировых столиц», а «бомбу, заложенную Плахотнюком, разминировали Россия, США и ЕС». Тогда в Кишинёве «Кремль и Запад согласились действовать вместе, продемонстрировав, что внешнее вмешательство может быть со знаком плюс». А что сейчас в Киеве?