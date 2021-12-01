Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика предложит России разместить ядерное оружие на своей территории в случае, если НАТО пойдёт на аналогичный шаг в Польше, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

»Батька, давно пора было разместить ракеты у себя в Белоруссии. И вообще желательно поближе к «ихним» границам. Пусть бзят. Они не думают о жителях Белоруссии и России, которые будут погибать, если будет война по «ихним» соображениям. Пригнали свои войска. Нужно перекрыть им газ и электроэнергию. И нечего им идти на поблажки. Пусть мёрзнут, как немцы в войну. Мороз им пойдёт на пользу», — поделился своим мнением Вячеслав К.

Многие пользователи сочли такую идею очень правильной, потому что союзнические взаимоотношения между Россией и Белоруссией не должны ограничиваться лишь экономическими связями, следует объединяться и по военным направлениям.

«Это укрепит союз России и Белоруссии. Без России Лукашенко не сможет управлять ядерными ракетами, значит, будет все вопросы согласовывать лично с Путиным, и это хорошо», — считает Ринат А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в том случае, если союз России и Белоруссии — это не голословное заявление, то по поводу размещения в республике ядерного оружия никаких разногласий быть не может.

«У России и Белоруссии вроде как Союзное государство образовывается, так почему Белоруссия вдруг должна там что-то просить, какие-то ядерные боеголовки… надо будет Союзному государству — разместят, не надо — не дадут. И никакого Лукашенко по этому поводу спрашивать не будут. Союз — значит союз. Точка», — указывает Марина Р.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Часть людей полагает, что верить в искренность намерений Лукашенко невозможно, потому что ещё совсем недавно у него было совершенно иное отношение к России и к Западу, против которого он теперь якобы намерен направить ядерное оружие.

«А ведь ещё совсем недавно он пел другие песни. Видимо, совсем дожали с санкциями. Тем более что шантаж с мигрантами не прокатил. Вспомните недавнее прошлое. Летом 2014 г. Лукашенко присутствовал на церемонии инаугурации Петра Порошенко, на которой выступил за территориальную целостность Украины и посоветовал украинцам «не терять Крым», — напоминает Андрей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные «угрозы» со стороны Лукашенко больше похожи на торги за право быть признанным на Западе президентом Белоруссии.

«Служба пиара у батьки отстаёт, провальные интервью CNN и BBC уже не исправить, а если посмотреть версию белорусских СМИ, ещё и не забыть. Лукашенко о сих пор пытается сидеть на двух стульях, показывая свою доброту то одним, то другим. Угрожает также всем по очереди, смотрит, кто какую цену предложит за расположение белорусского президента», — отмечает Станислав Ю.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Нашлись и те, кто отмечают, что ядерное оружие — не игрушка, и упоминать данный тип вооружения всуе не стоит.

«Вот из-за таких, как Лукашенко, войны и начинаются. Учите историю, господа», — обращается Владимир Б.

Напомним, 30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что республика предложит России разместить ядерное оружие на своей территории в случае, если НАТО пойдёт на аналогичный шаг в Польше.