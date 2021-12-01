Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его поездка в Крым будет означать признание его российской территорией, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

»Вот и чудненько. Немного подзадержался союзничек, но и так вполне сгодится. Всё же лучше поздно, чем никогда. Молодец!» — пишет Артём Л.

Многие пользователи оказались рады, что через столь долгое время глава Белоруссии всё-таки нашёл в себе силы признать объективную реальность: Крым — это Россия. Некоторые комментаторы заметили, что к такому выводу Лукашенко пришёл только после того, как у него произошёл разрыв отношений с европейскими странами.

«Ну наконец-то! И семи лет не прошло. А зачем так долго упирался? Хотел променять Москву на Брюссель? Любви европейской не случилось, и решил прилететь на запасной аэродром? Ну-ну. Главное не выкаблучиваться, а нормально юридически закрепить тот факт, что Белоруссия признаёт Крым российским», — написал Николай П.

Другие отмечают, что Лукашенко нарушает своё обещание по поводу того, что он посетит Крым только после того, как на полуострове разместят свои бизнесы все российские олигархи, чего пока, к сожалению, не случилось.

«Хитрая же всё-таки фигура этот Лукашенко. Это так он у Путина выпрашивает очередные кредиты? Помниться, он говорил, что поедет в Крым после Грефа. Может кто-нибудь объяснит, почему в Крыму нет Сбера, а Лукашенко теперь туда рвётся?» — интересуется Павел И.

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Часть людей полагает, что Лукашенко хоть и признаёт Крым, но делает это столь двусмысленно и сложно, что создаётся впечатление, что он торгуется и в любую минуту готов своё признание отозвать.

«Лукашенко делает всё, чтобы показать, что он якобы считает Крым российским, но делает это максимально двусмысленно. А консульство в Крыму он открыть не хочет? А бизнес белорусский он на полуостров запускать не собирается? Нет? Тогда что толку нам от этого чесания языком?» — указывает Василий Г.

Ряд пользователей указывает, что никаких разночтений по поводу того, кому принадлежит Крым, в Союзном государстве быть по определению не может.

«А зачем России признание Белоруссии? Мы разве не Союзное государство создаём? У нас могут быть какие-либо разночтения в этом вопросе? Лукашенко действительно считает, что вправе решать, чьим полуостров считать? Этот политик точно является союзником для России? По-моему, он делает всё, чтобы не дать белорусскому народу объединиться с российским!» — отмечает Александр В.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крыма с Ай-Петри

Нашлись и те, кто убеждены, что Крым считает российским вся планета, но политическая ситуация такова, что не все готовы это публично заявить.

«Мне кажется, что полуостров уже давно посещают, но тайно, политики из Европы и стран СНГ. Всем уже ясно и понятно, что Крым — Россия, просто для кого-то сказать такое вслух будет чревато госпереворотом по сценарию из-за океана», — подозревает Лёва Ш.

Напомним, 30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что его поездка в Крым будет означать признание его российской территорией.