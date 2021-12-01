Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обвинил Россию в подготовке государственного переворота ради свержения прозападного правительства страны. Об этом 30 ноября украинский премьер-министр заявил в интервью Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

«У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации государственного переворота)», — приводит слова премьер-министра Украины ИА Красная Весна.

На вопрос, стоит ли Российская Федерация за планами свергнуть украинскую власть, Шмыгаль ответил: «Совершенно верно».

Премьер-министр Украины также добавил, что разведка якобы зафиксировала «внешние силы», которые пытались разжечь в стране народное восстание и переворот.

«В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование», — сказал он.

Заявление премьер-министра Украины обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time, «Первый независимый» и «Наглый». Многие из комментирующих указали на то, что на Украине почти во всех бедах, происходящих в стране, винят Россию.

«У Шмыгаля постоянно Россия во всем виновата», — написал Dima O.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Ну ничего без Кремля сделать не можете…» — иронизирует Валера.

«Ну слава Богу, а то мы начали бояться, что это не Путин», — смеется Саша.

«Ежегодно Путин нападает. Как удобно», — с сарказмом отметил Владимир Б.

«Ну хоть бы кто-нибудь объяснил, на кой это надо России?! В чем резон от нищей, в долгах, враждебной страны? Санкции, расходы на содержание… Это Украина мечтает, чтобы кто-нибудь её захватил…» — пишет Анжелика.

«Интересно, они реально думают, что здесь есть что «переворачивать»?» — задалась вопросом Елена П.

«А у них чего не коснись — везде рука Кремля. Как они уже достали своей паранойей. Им и в голову их не приходит, что народ сам может взбунтоваться через такое недалекое, продажное правительство», — возмутилась Валентина Л.

«Революционных настроений в обществе нет, все любят Зелю», — с сарказмом добавил Арсентий.

«У Шмыгаля раздвоение личности: «У нас есть секретные данные, которые свидетельствуют об особых намерениях… Они что-то готовят». Так «есть» или «они что-то»?» — не понимает один из комментирующих.

«Единственное спасение нынешней власти — «нападение Путина». Уж и так, и так пытаются его «пригласить» напасть по-настоящему, а он… всё не нападает, не оккупирует, запасы угля и газа для «пленных» не пополняет. А как было бы удобно! «Президент и правительство в изгнании» — звучит красиво. И убежище гарантировано, и зарплату дадут европейскую. И до пенсии можно щеки надувать, на Россию бочку катить, продолжая защищать весь цивилизованный мир от варваров московских». А на Украину им плевать, как и на украинцев. Оптом и в розницу, украино‑ и русскоговорящих, на ВСЕХ! Вот прикупили мы тузов на мизере…» — написал Виктор К.

«Если Шмыгалю известны факты, может хоть ноту направить в посольство? Ну хоть ради смеха про наличие дипломатии… Шапито!» — отметила Ульяна.

«То есть когда в 2014 году восстание в виде «революции достоинства» нам отрежессировали пиндосы, это было вполне нормально? Захват власти и госпереворот 2014 года — это хорошо, а сейчас власть и правители неприкасаемы. Снова двойные стандарты», — заметила Татьяна.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«А может, это будет не переворот, а «Революция достоинства — 2» (на Украине переворот 2014 года называют «революцией достоинства». — М. Р.), откуда он знает», — смеется один из комментирующих.

«Как же этот цирк… [надоел] уже… Шмыгаль, я надеюсь, ты хоть тут не соврал?» — смеется Алекс.

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