Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столичное метро может остановить свою работу, если оператор системы общественного транспорта Лондона (TfL) не получит больше финансовой поддержки от правительства. По словам мэра, дефицит в 1,9 млрд фунтов может привести к снижению качества предоставляемых услуг, как это было в 1970-х — 1980-х годах. 500 млн фунтов требуется для обеспечения работы метро до апреля следующего года и еще 1,2 млрд — для работы в 2022—2023 годах. Он также считает возможным закрытие одной из 11 линий столичного метро до того, как TfL не будет обеспечено долгосрочными инвестициями от правительства. При этом за время пандемии правительство уже вложило около 4 млрд фунтов в работу метрополитена.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Некоторые пользователи отметили, что в текущей финансовой ситуации виновато правительство Великобритании, потому что они заставляли общественный транспорт работать, пока все сидели на самоизоляции.

Pixabay.com Лондонское метро

«Это сумасшествие, что TfL должен ходить с протянутой рукой к правительству за финансированием в период пандемии. Метрополитен — критически важный элемент национальной инфраструктуры, и он был на самообеспечении, пока из-за локдаунов не снизилось количество пассажиров. А правительство вновь играет в политические игры», — прокомментировал @Elmono404.

«TfL на 70 процентов финансируется оплатой за проезд, это на 20 процентов больше, чем какая-либо столичная транспортная сеть. Может быть, если бы Борис не принуждал их к предоставлению услуг в обычном режиме во время пандемии, катаясь себе в убыток, они не были бы в таком положении», — предположила @xJadeCarterx.

Пользователи напомнили, что это не первый призыв о финансовой помощи от TfL за последнее время.

«Я думал, мы их уже спасали один раз!» — написал @Bluhenry.

«Это третий раз за последние 18 месяцев, когда они просят о помощи», — ответил @JamesUK22.

Многие пользователи написали, что транспорт нужен не только Лондону и рассказали о том, как работает транспорт на севере страны. Они считают, что вместо улучшения, строительства и финансирования мест, где транспорт уже есть, нужно обеспечить его появление там, где автобусы ходят один раз в день.

«Всей стране нужен общественный транспорт получше, не только Лондону! Я живу в Лестершире, где железные дороги без электричек, север страны игнорируется, но они тратят миллионы на HS2 (железнодорожный проект — прим. Д.С.)», — написал @waynebroad12.

«Один автобус в час ходит там, где я живу. Это если повезет, потому что многие из них отменяются из-за недостатка водителей. Я бы левую руку отдала за удобства, как в Лондоне», — прокомментировала @Katy_mo.

«Я живу в южном Дорсете. Автобусы стали хуже ходить с марта 2020 года. Большинство вечерних рейсов не ходят, оставляя работающих людей без возможности добраться домой. Раньше у нас было два поезда, которые за час доезжали до Лондона, сейчас остался один. Причем поезда старые, они в эксплуатации уже лет 20», — добавила @ayton_zoe.

«Добро пожаловать в мир, в котором живет остальная часть страны. Общественный транспорт — редкость за пределами крупных городов, и он редко служит своей цели», — отметила @marsh_rj.

Ряд комментаторов удивлен тому, что за проезд в центр в Лондоне нужно платить, при этом общественный транспорт качественно не работает.

«Дайте прояснить: нас отговаривают от вождения машин в городе, а потом общественный транспорт становится хуже?» — поинтересовался @WordNerdCopy.

Некоторые комментаторы видят обратную ситуацию в Лондоне с автобусами, по их словам, они катаются впустую.

«Слишком много пустых автобусов проезжает, трата ресурсов и денег», — прокомментировал @journeymanstev1.

Часть пользователей предположила, что финансовые проблемы связаны с тем, что деньги идут не на те цели, на которые они у правительства истребуются. Они предложили провести проверку руководства TfL.

«Звучит как неправильное использование финансирования вместе с вымогательством. Нам надо нанять кого-то, чтобы он следил за распределением финансирования и тем, как оно используется», — посоветовал @MikeH 001 .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Как, черт возьми, они оказались в положении, когда в них уже вкачали правительственные миллиарды. Попахивает неправильным управлением и завышенными зарплатами. У них есть аудитория, но они не могут заставить ее платить. Нужна полная проверка», — считает @TalbotJames