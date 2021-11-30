Восемнадцать демократов в палате представителей США уходят в отставку в январе 2023 года, и место спикера палаты Нэнси Пелоси может занять новый претендент, если партии удастся сохранить свое большинство после выборов 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Пелоси еще не делала официального заявления на 2022 год. Однако в прошлом она подтвердила обещание, данное в 2018 году, что ее нынешний срок в качестве спикера палаты представителей будет последним.

При этом в последнее время она уклонялась от вопросов насчет того, будет ли она переизбираться. Если она решит не бороться за кресло спикера, то присоединится к длинному списку демократов, решивших уйти в отставку в преддверии промежуточных выборов, которые, как предполагается, будут не простыми для Демократической партии.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Вот в чем проблема. Политики в конгрессе хотят удержаться у власти как можно дольше любыми средствами. Чем дольше они остаются на своем посту, тем больше они считают себя вправе лгать, обманывать, воровать и т. д., чтобы остаться там. Нам стоит избавиться от карьерных политиков», — считает bigislehawaiian.

«Будем надеяться, что она уйдет на пенсию в сосновом ящике», — злобно пишет hunterscott.

«Крысы бегут с тонущего корабля! Демократы знают, что они разрушили США, и теперь хотят спрятаться», — уверен CU-Buffs.

#L98 Демократы США: всё в одном

«Ей не придется переизбираться. Республиканская партия обретет большинство и выберет своего спикера», — предсказывает defundcancelpolice.

«Я прочитал статью о том, что Пелоси покинула Калифорнию и приобрела дорогое поместье во Флориде. Это говорит о том, что она, возможно, завязывает с работой», — делится GreaseMonkey397.

«Пелоси — едва ли не самый коррумпированный политик в истории Америки. Она пыталась превзойти Хиллари и почти выиграла…» — заявляет USAFirst422.

«Хммм… Интересная ситуация. Если Пелоси не будет баллотироваться, это будет рассматриваться как признак того, что демократы действительно в беде — громкая отставка укажет на панику. Если она будет баллотироваться, но ее партия потеряет большинство, будет ли она действительно работать? Если демократы каким-то образом сохранят большинство, позволят ли они ей остаться на посту спикера? Я думаю, что она будет баллотироваться, чтобы сохранить лицо для партии демократов, но уйдет в отставку после выборов», — рассуждает greenerbug.

«Она была балластом, который следовало выбросить за борт 20 лет назад. Партия Байдена и ее спикер занимаются профессиональным развратом», — негодует dysterbed.

«Зубы Пелоси ушли в отставку 30 лет назад», — комментирует imoverherenow999.

«Наши отцы-основатели никогда не предполагали, что в Конгрессе люди будут карабкаться по карьерной лестнице, забыв о миссии служить людям», — грустит NJFishHead192.

«Я слышал, что Нэнси спит, вися вверх ногами, как летучая мышь из преисподней», — указывает WhistleDick76.

«Для нее это конец, и он не мог наступить раньше. Она вводила в заблуждение и лгала, чтобы добиться своего поста снова и снова. Ее муж должен быть самым удачливым инвестором в мире, так как он за несколько недель до принятия основных законов заработал на многочисленных акциях. Они должны сидеть в тюрьме, а не строить новый комплекс в Калифорнии», — подчеркивает sealman42.

Напомним, что комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, собрал более $150 млн с начала 2021 года. Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — сказал в своем заявлении председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы Республиканцы

Издание отмечает, что цифры указывают на то, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.