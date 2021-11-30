Цены на зерно на мировом рынке никак не «угомонятся»: дефицит зерна и непрекращающийся рост цен вынудили Россию поднять пошлину на пшеницу. Как сообщала на днях «Российская газета», ее размер был увеличен с 78,3 доллара до 80,8 за тонну. При этом, как отметил изданию председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспорт зерна на фоне роста пошлин не остановился и на внутреннем рынке тоже сохраняются приемлемые цены — на уровне 17 тысяч рублей за тонну. Более того, прогнозируется, что темпы экспортных продаж могут вырасти. И потому, что с начала сезона (1 июля) к 25 ноября Россия экспортировала на 20,7% меньше зерна, чем за тот же период прошлого года (около 19,6 млн тонн против 24,7 млн) и потому, что основным внешним потребителям российского зерна — Турции и Египту — будет необходимо наверстать темпы закупок до среднегодовых, а также потому, что со второй половины сезона в России введут квоту на вывоз зерна, что, как предполагается, подстегнет экспортеров увеличить поставки до введения этих ограничений. Кроме того, эксперты ожидают дальнейшего роста цен на зерно и, следовательно, пошлин.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал изданию, что, по его мнению, в грядущем январе пошлина преодолеет отметку в 100 долларов. По словам Петриченко, несмотря на рекордный в мире урожай пшеницы — на рынке повышенный спрос и предложения недостаточно. Ссылаясь на данные минсельхоза США, гендир «ПроЗерно» отметил, что в основных странах-экспортерах, в том числе в России, урожай пшеницы оказался чуть ниже ожидаемых объемов: 318,4 млн тонн в 2021 году против 322,6 млн тонн в 2020 году. В частности, в России намолочено менее 130 млн тонн. Погодные катаклизмы в ряде регионов России сказались не только на объемах урожая в России. С похожими проблемами, связанными с климатическим фактором, столкнулись и в других странах мира. Как отмечает «Российская газета», в Южном полушарии собирают урожай в середине декабря, однако сейчас Австралию заливает дождями и, возможно, пшеница из этого региона будет проблемного качества, что опять же скажется на ценах на пшеницу. Ну и, наконец, страх перед дефицитом, когда запасы зерна делаются заранее, как отмечают эксперты, тоже разгоняет цены.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Между тем, напомним, в октябрьском докладе Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ», регулятор приводил более низкие оценки ожидаемых объемов урожая. Так, Минсельхоз России прогнозировал урожай зерна на уровне 127 млн тонн, а по прогнозам большинства российских экспертов, этот показатель должен был составить еще меньше — 117,5−122 млн тонн. При этом авторы доклада предполагали, что если на внутреннем рынке будет снижение предложения зерна в совокупности с ростом цен на мировых рынках, то это усилит давление на внутренние цены. Более того, это давление на цены может усугубить дефицит фуражного зерна. Сельхозпредприятия большинства регионов, согласно отчету ЦБ РФ, прогнозировали с большой долей вероятности рост стоимости кормов и, следовательно, молока и мяса. Более того, по данным Банка России, предприятия ряда регионов сообщали о формировании запасов продукции в ожидании еще более благоприятной ценовой конъюнктуры, придерживая в закромах часть урожая, что может способствовать дальнейшему росту цен. Вместе с тем, как отмечалось, увеличились и доля, и объем продовольственной пшеницы, что более выгодно для отрасли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Напомним также, что для сдерживания роста цен на зерно в России действует механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, а также возврат денежных средств через инвестиции в сельское хозяйство. Хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат на приобретение муки и зерна. В регионах действуют также и собственные программы поддержки: например, в Татарстане федеральные меры дополняются компенсациями производителям социально значимых продуктов (например, хлеба), а в ряде Северо-Западных регионов предоставляются субсидии на поддержку предпринимателей, осуществляющих доставку продуктов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, что должно сдерживать рост цен на продукты в таких муниципальных образованиях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпечка хлеба

В ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» глава государства Владимир Путин заявил, что глобальные инфляционные риски сохраняются, напомнив о ситуации на глобальном энергетическом рынке, которая привела к кратному росту цен на азотные удобрения, естественно сказавшись на всём сельхозрынке. Эта ситуация, по словам президента, «создает риски для дальнейшего роста цен на продовольствие». Как сказал президент, за последний месяц на мировом рынке резко подорожала пшеница, и со ссылкой на мнения экспертов отметил, что такая ситуация может сохраниться. Глава государства поставил задачу не просто справляться с последствиями инфляции, а ликвидировать факторы, подталкивающие рост цен, напомнив вместе с тем про адресную поддержку производителей товаров, наиболее подверженных резким ценовым колебаниям, и в первую очередь — продуктов питания. Ну и насколько эффективна работа правительства и региональных властей, если судить по словам президента, может показать в том числе рост объемов производства продовольствия и повышение его доступности на внутреннем рынке.