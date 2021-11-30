Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что необходимо различать защиту членов альянса и поддержку, которую могут получить партнеры НАТО, включая Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор в агрессором

«Надо понимать разницу между союзниками по НАТО, такими как Латвия, другие страны Балтии, Румыния, и близкими и ценными партнерами, такими как Украина. Мы оказываем поддержку Украине, помогаем с подготовкой, повышением возможностей, оборудованием. Для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности — пятая статья», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Столтенберг добавил, что альянс обеспечивает военное присутствие для защиты только членов НАТО.

Заявление генсека НАТО обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, VESTI, а также «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что было и ранее понятно, что НАТО «в случае чего» не вступится за Украину.

«Они всегда это говорили. Никогда ничего Украине не обещали: ни в НАТО взять, ни воевать за неё. Это просто наша власть пыталась людям голову морочить и выдавала желаемое за действительное», — написала Лизанька.

«Что они себе позволяют, у нас даже в конституции курс в НАТО записан…» — смеется Sky.

«Вопрос, а сколько украинцев (те, кто ещё остался) пойдет воевать за сегодняшнюю страну??? Где будут «патриоты» (националисты. — М. Р.)??? Или в леса Польши сбегут??? Так сколько процентов будет воевать???» — поинтересовался Pemenang Mengambil Semuanya.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

«Почаще бы такие высказывания!!!» — добавил A\V.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — отреагировал «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен» цитатой из повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба».

«Но по факту я уверен, что с поля боя америкосы будут бежать похлеще, чем любая другая национальность», — добавил Денис.

«Проблема в том, что они даже не выйдут на это поле боя», — ответил Денису автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Выйдут на стороне того, кто уже победил», — ответил ему Денис.

«Вы, главное, воюйте, а НАТО выразит озабоченность», — написал Борис.

«Это как девушка, которая говорит парню, что они просто дружат, а не встречаются», — добавил Паша.

«Будут гавкать из засады. И присылать просроченные пайки с печеньками. Проходили вроде», — пишет Алексей М.

Gov.ua НАТО и Украина

«Они уже давно сами нигде в мире не воюют, чтобы не нести потери в личном составе, а воюют исключительно чужими руками или своих вассалов… И вся концепция их заключается в создании хаоса… в интересующих их местах, чтобы потом спокойно, методично выуживать жирную рыбку в мутной воде. На всё остальное им глубоко наплевать — это их суть», — написал один из комментирующих.

«А потому нефиг тыкать палкой в медведя. Чтоб галстуки потом не жевать», — подытожила Elena.

«А мы и не путаем. Мы точно знаем, что «в случае чего» НАТО выразит очень глубокую озабоченность и твердо заявит что-то типа «Харьков — это Украина». Кстати, на месте прибалтов я бы тоже не очень обольщался», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

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