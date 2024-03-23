Заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на тему миграционной политики поставило российский сегмент Telegram в затруднительное положение. С одной стороны политик выразил озабоченность ростом преступности среди иностранных рабочих, а с другой — положительно отозвался о принимаемых в миграционной политике мерах, указав, правда, на необходимость совершенствования этой сферы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дмитрий Медведев выступил против белорусского сценария. Ничего такого, не подумайте, просто замглавы Совбеза призвал уделить больше внимания миграционной политике в России, чтобы не повторить кризис на белорусско-польской границе. В целом миграционную политику России Медведев хвалит, но призывает придумать дополнительные меры для легализации трудовых мигрантов. Такое ощущение, что бывший премьер так и не определился — то ли он ПРОТИВ засилья мигрантов вместе с Собяниным и Патрушевым-старшим, то ли ЗА ввоз миллионов гастарбайтеров вместе с Хуснуллиным и Патрушевым-младшим. Но на двух стульях не усидишь», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

В итоге в выступлении Медведева каждый увидел то, что хотел. Одни телеграм-каналы обратили внимание на слова о необходимости «дальше развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках соглашений с зарубежными партнерами». Другие же — на ту часть выступления зампреда Совбеза, где он говорил о росте числа преступлений среди мигрантов и необходимости решать эту проблему.

«Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что рост числа преступлений, совершенных мигрантами, вызывает опасения. По его словам, нельзя допустить создания в России миграционных этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности. Он анонсировал дополнительные меры в сфере миграционной политики, направленные на укрепление безопасности страны», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

ТГ-канал приводит слова Медведева о том, что немало иностранных граждан находятся в России с нарушением законодательства. Из-за этого они выпадают из зоны контроля государственных структур. Как следствие, свои же соотечественники втягивают их в криминальный бизнес или они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трудовые мигранты

Согласно приведенной замглавы Совбеза информации, за девять месяцев 2021 года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более чем на 4%, а административных правонарушений — более чем на треть, отмечает «ВЧК-ОГПУ».

"Нельзя допускать их (мигрантов) изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но всё равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — цитирует слова Медведева телеграм-канал.

Профессиональная деятельность мигрантов должна приносить пользу экономике РФ, продолжает тему резонансных высказываний Медведева телеграм-канал «Парламент с кнопкой». По его мнению, иностранную рабочую силу следует привлекать только в те федеральные округа России, где ощущается нехватка собственных трудовых ресурсов, например, на Дальний Восток.

«Здесь и вытекает, как следствие, введение механизмов по территориальному контролю за приезжими в Россию, чтобы цель визита строго соответствовала заявленной. Проблему большого количества правонарушений среди гостей из Азии можно решить ужесточением ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение сроков пребывания, так как именно вседозволенность ввиду отсутствия полных персональных данных у правоохранителей является очагом роста преступности среди мигрантов. Можно выразиться так: «Хочешь зарабатывать — соблюдай законы и правила», — отметил автор публикации.

40.мвд.рф Мигранты

Тот факт, что на проблемы миграции стало обращать внимание руководство страны, обрадовал телеграм-канал «Старше Эдды». Его автор напоминает, что еще 10 лет назад в России звучал сонм голосов в защиту бесконтрольной миграции, повторяющий мантры о «ленивых русских», которые не хотят работать, а также о безальтернативности массового завоза в Россию среднеазиатского населения. Сейчас же эта тенденция практически сошла на нет.

«Разного рода деятели вещали со всех трибун, что, мол, противники завоза мигрантов — это люмпен-маргинальные слои общества, фашисты и дремучие ретрограды, не понимающие даже основ экономики. Задрав носы к верху, говорящие головы верещали со всех площадок о благе «мигрантопровода», абсолютно наплевав на мнение того самого «глубинного народа», на который так любят ссылаться при принятии решений», — написал ТГ-канал.

Сейчас же всё указывает на то, что ситуация в области миграционной политики начинает меняться. Автор поста предполагает, что причиной тому стали сигналы о реальной, а не выдуманной опасности массового завоза инокультурного элемента, а также формирование этим самым элементом своей экосистемы внутри государства. Из-за этого на высшем уровне государственного управления осознали уровень угрозы, хотя этому и мешали лоббисты завоза иностранной рабсилы.

ИА REGNUM Стройка

«Николай Патрушев, Сергей Собянин, теперь вот и Дмитрий Медведев абсолютно четко выразили свои мысли, не оставляя возможностей для иного толкования своих слов: нынешнее положение в сфере миграции приведет к печальным последствиям. Посмотрим, чем сейчас ответит спрут миграционной мафии. Каких спикеров привлечёт для выражения своих интересов, или, возможно, попробует затаиться в надежде, что всё «рассосётся само собой» и никаких активных действий по превращению слов в дела, не произойдёт», — подытожил «Старше Эдды».