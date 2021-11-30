Ереван готовится произвести последовательные перестановки в своем посольстве в Москве, целью которых является ликвидация какого-либо официального политического представительства карабахского армянства в России. В те же дни в конце ноября 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорный Карабах уже азербайджанский.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Если события будут развиваться по этому сценарию, неизбежно произойдет дальнейшее обострение конфликта, в который будет втянута Россия и ее миротворцы, действующие на линии соприкосновении в соответствии с трёхсторонним заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, подписанным руководителями России, Азербайджана и Армении.

Россия не сможет оспорить суверенное решение Армении о полной передаче Карабаха Азербайджану, равно как не сможет формально настаивать на сохранении политического представительства Карабаха в Москве.

Такой ход событий будет означать денонсирование Арменией трехстороннего соглашения. Денонсирование охотно поддержит Баку, поскольку оно обеспечит ему полный контроль над территорией Карабаха. Россия должна будет вывести своих миротворцев, поскольку они окажутся ненужными обеим сторонам конфликта, а карабахское армянство уже будет лишено какой либо политической субъектности в рамках возможно намечаемой Ереваном дипломатической реформы.

Армяне Карабаха вряд ли смирятся с таким развитием событий, неизбежно возобновление боевых действий полупартизанского характера, которое будет сопровождаться жертвами среди мирного населения и этническими чистками. Российское руководство окажется в цугцванге — признать де-факто Карабах и остановить кровопролитие или смириться и вывести миротворцев. Оба варианта несут серьезные угрозы. Для обеспечения мира и сносной жизни в блокированном Карабахе не хватит задействованных сил и средств.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Вывод миротворцев по согласию, больше того, по совместному требованию Армении и Азербайджана будет означать серьезный удар по репутации России как влиятельной на Кавказе державы.

При этом в Ереване (и не только) развернется антироссийская пропагандистская кампания с целью переложить ответственность с нынешнего руководства Армении на Москву, как это было после победы Азербайджана осенью 2020 года.

Такой сценарий представляется вполне реальным, при этом он не является наиболее негативным для Армении.

Известны многочисленные высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о территориальных претензиях к собственно Армении. Контроль над бывшим Эриванским ханством, включая нынешнюю столицу Армении Ереван, является одной из стратегических целей азербайджанского руководства.

Заявления Пашиняна и окончательная сдача Карабаха могут лишь укрепить азербайджанское руководство и общество в достижимости этих целей на фоне поствоенной эйфории. Своими действиями, а официальное заявление руководителя государства всегда является действием, Пашинян фактически поощряет Азербайджан и стоящую за ним Турцию к дальнейшему продвижению планов Ильхама Алиева, разжигает их территориальные аппетиты.

Primeminister.am Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Возможное заключение мирного договора с Баку не гарантирует полного разблокирования Армении, а надолго русофобская и тесно связанная экономически с Азербайджаном и Турцией Грузия в случае дальнейшего обострения вряд ли пропустит в Армению российские гуманитарные, тем более военные грузы.

Ускоряющаяся депопуляция Армении неизбежно ведет к ее ослаблению. Об этом как о позитивном для Азербайджана факторе не раз говорил президент Азербайджана, имея в виду мирное присоединение бывшего Эриванского ханства.

По мере ослабления Армении будет расти соблазн использовать и военную силу. История знает немало примеров расторжения по той или иной причине (или предлогу) не только мирных, но и союзнических договоров.

В случае военного обострения непосредственно между Азербайджаном и достаточно к этому моменту ослабленной Арменией в конфликт, по своему уставу, должна вмешаться ОДКБ. В Организацию Договора о коллективной безопасности, кроме России, Белоруссии и Армении, входят страны Центральной Азии, активные участники строительства так называемого тюркского мира во главе с Турцией. Маловероятно, что они окажут прямую помощь Еревану в случае военного конфликта с тандемом Баку-Анкара.

Mil.ru Флаги стран ОДКБ

Иран встревожен резким усилением на Кавказе тандема Анкара-Баку: с Турцией у Тегерана давнее историческое соперничество, а с Азербайджаном существует определенное напряжение из-за значительной азербайджанской диаспоры на севере Ирана. Тем не менее внутриполитический фактор и стратегически важная для Тегерана ядерная сделка, переговоры по которой возобновились после ухода Трампа, вряд ли позволят ему открыто участвовать в боевых действиях.

Единственным государством, которое сможет оказать прямую военную помощь Армении в случае пока гипотетической войны, является Россия. РФ располагает на территории Армении 102-й военной базой, сформирована объединённая российско-армянская войсковая группировка.

Прямое военное столкновение с Турцией и Азербайджаном на Кавказе категорически противоречит интересам России, Азербайджана, Турции и самой Армении и выгодно лишь нашим «западным партнерам», для которых дестабилизация вокруг России и самой России является одной из стратегических целей перед решающей схваткой с Китаем.

На первый взгляд парадоксальным кажется, что премьер Пашинян своими заявлениями подталкивает Баку к дальнейшему продвижению своих интересов.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Однако если учесть его прозападную ориентацию, членство в либеральном блоке «Елк» («Выход»), выступавшем против членства Армении в ЕАЭС, плотные связи с организациями известного русофоба Сороса, многое становится объяснимым. Возможно, Пашиняна вполне устраивает должность наместника в формально независимом осколке Армении или даже эмиграция.

Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами в Закавказье. Пока развитие ситуации не приобрело необратимый характер, необходимо добиться от сторон конфликта — Армении и Азербайджана, а также от Турции убедительных гарантий сохранения статус-кво на длительный период времени.

Противоречивость и непоследовательность, провокационные высказывания премьера Пашиняна делают его наиболее слабым звеном в исполнении договоренностей от 9 ноября, достигнутых, в первую очередь, благодаря политической воле президента Путина. Российской стороне следует более внимательно присмотреться к оппозиционным кандидатам, убедиться в их договороспособности и надежности и, возможно, поддержать их в самое ближайшее время.