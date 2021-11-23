В ночь с 24 на 25 февраля в Брест выехала советская делегация, на этот раз её возглавлял Г. Я. Сокольников (Бриллиант). На подъезде к Пскову, уже занятому немцами, из окон вагонов поезда делагаты наблюдали безрадостную картину:

Заседание конференции в Брест-Литовске, во время которой был заключён Брестский мир

«По направлению к Луге по обе стороны от полотна тянулись непрерывной равнодушной вереницей тысячи и тысячи солдат старой армии, покинуших фронт».

Часть мостов была взорвана. К линии, занятой немцами, делегация отправилась на дрезине. Из Пскова ее отправили в Брест поездом. По приезду их ждал очередной ультиматум — требования немцев были гораздо тяжелее, чем ранее, а они дали на принятие их три дня, причем не собирались вести дискуссии.

Большевики продолжали призывать солдат и рабочих вступать в ряды революционной армии для защиты того, что дала им революция, поток добровольцев рос, но всё же их было совершенно недостаточно для того, чтобы остановить немцев — к 1 апреля 1918 г. их числилось чуть более 153,5 тыс. чел. Германское наступление продолжалось. 1 марта был взят Киев, 4 марта — Нарва. Вслед за немцами в столицу Украины вернулась и Центральная Рада. Её представители сразу же после подписания мира обратились за помощью к Берлину и Вене, и теперь могли получить её. Немецкие войска должны были обеспечить границу с «Московщиною», а части Рады с помощью австрийских галицийских подразделений — навести новый порядок внутри этой территории. Численность австро-германских сил, действовавших на Украине, равнялась приблизительно 450 тыс. чел., в распоряжение правительства из Житомира имелось около 3 тыс. чел. Очевидно, это и было главной причиной обращения Рады за помощью к «любящему порядок немецкому народу».

(сс) Bundesarchiv, Bild 102-08721 Григорий Яковлевич Сокольников (справа)

Новый глава украинского правительства В. А. Голубович 2 марта обратился из Бреста к канцлеру Германии Георгу Фридриху фон Гертлингу с открытой телеграммой:

«Мы приписываем освобождение нашей страны главным образом помощи, которую мы просили у германского правительства и которую нам оказали победоносные германские войска против банд Великороссии. Сердечно благодарю вас от имени украинского народа и его правительства. С неподдельной радостью я встретил весть об освобождении Киева. Поздравляю германскую и украинскую армии со скорой победой и с удовлетворением констатирую факт участия германских войск в деле освобождения Украины. Германские войска еще находятся в нашей стране, но как только они исполнят свой долг, будет отозвано распоряжение об их призвании».

Впрочем, действия и планы германских и австро-венгерских войск Голубовичем не определялись.

Немецкие военные власти на Украине инструктировали своих солдат, что у них на Украине две цели — наведение порядка и немедленное установление торговых отношений. Они вскоре установились в виде реквизиций продовольствия. Это и было главной целью наступления, которое было названо германским командованием «Faustschlag» («Удар кулаком»). Впрочем, немцы не ограничивались реквизициями продовольствия. Изымался домашний скот, инвентарь, золотые украшения, вещи. Население в ряде мест попросту разбегалось. Даже украинские власти вынуждены были признать — идет обыкновенный грабеж. Результат был неизбежен.

«Такое издевательство, — сообщал 25 марта комиссар Рады по Киевскому уезду, — довело население до страшного возмущения против украинских властей, и население начинает оказывать вооруженное сопротивление».

Германские войска в Киеве. Март 1918 г

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир. Перед его подписанием советская делегация огласила декларацию, в которой осуждался заключаемый мир и подчеркивались его несправедливость, вынужденный для России характер, представители которой вынуждены принять ультиматум, «продиктованный нам более сильной в настоящее время стороной». Услышав слова про временное торжество германского империализма генерал Гофман «шумно завозился на своем месте и буркнул вполголоса нечто вроде: «Опять старые бредни». В Бресте действительно был заключен захватнический, грабительский мир, по условиям которого германские границы переносились далеко на восток. Советская Россия обязалась провести полную демобилизацию флота и армии, включая отряды Красной армии (Ст. 5); очистить территорию Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс (Ст. 4); немедленно заключить мир с Украинской народной республикой, признать ее договоры со странами Четверного союза, вывести войска с территории Украины, Финляндии, Аландских островов, Эстляндии и Лифляндии (Ст. 6); немедленно вступить в переговоры о заключении нового торгового соглашения с Германией, его проектные положения предоставляли немцам значительные привилегии, в частности, право беспошлинного ввоза и вывоза.

Договор, заключенный в Бресте, был триумфом Германии, Австро-Венгрии, Оттоманской империи и Болгарии. Более того, для Германии и Австро-Венгрии это было спасение. В Вене, по свидетельству графа Чернина, договор назвали «хлебным миром». Впрочем, по словам Гофмана, «этот хлеб нужно было еще завоевать с оружием в руках». Немцы и австрийцы занимались этим весьма активно и систематично. Одновременно они продолжали наступление на восток, стремясь занять те территории, которые Центральная Рада не контролировала. Начались бои в Донбассе. 4 марта, несмотря на подписанный уже мир, немцы взяли Нарву. Советский гарнизон оставил город без боя.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Первая страница Брестского договора

В связи с постоянной германской угрозой Петрограду было принято решение о переезде советского правительства в Москву. Переезд осуществлялся под охраной отряда латышских стрелков. 10 марта Ленин покинул Петроград. 11 марта СНК известил о своем прибытии в Москву все советские организации страны, обязав их все документы впредь отправлять в этот город. 11 марта Антонов-Овсеенко отдал приказ об организации партизанской и пропагандистской борьбы в тылах немцев и гайдамаков. Противник стремился поставить под контроль и побережье Черного моря. 15 марта немцы взяли Одессу и двинулись к Николаеву. Флот отправил туда десант, но отстоять город не удалось. 17 марта немцы взяли Николаев, 25 марта — Херсон, 30 марта — Кривой Рог. Вместе с ними шли отряды гайдамаков. Советские учреждения начали эвакуацию Харькова. 8 апреля город был сдан.

Для прикрытия демаркационной линии, установленной в Бресте, 19 марта 1918 г. было принято решение создать Завесу. Она создавалсь из имевшися в распоряжении Совнаркома отрядов и делилась на два участка — северный и западный. Завеса должна была в случае необходимости сдержать натиск противника — путем диверсий, порчи железнодорожных путей, мостов и т. п. Каждый отряд имел связь с соседями по занимаемому участку и с тылом. Отряды должны были выиграть время для организации обороны в глубине страны, примерно в 250 километрах от немецких позиций. Один из создателей Завесы вспоминал:

«Конечно, в настоящем их виде расположенные на границе отряды не смогли бы дать надлежащего отпора германцам, если бы последние нашли нужным нарушить мир. Но никакой другой армии у правительства не было, да и запасы оружия и снаряжения разбросались по необъятной молодой Советской республике».

Защищаться действительно было нечем и некем.

Парад немецких войск в Харькове. 1918

Немцы двинулись и в Крым. Уже 26 марта стало ясно, что отстоять полуостров не удастся, а на следующий день было решено приступить к подготовке эвакуации флота в Новороссийск. Порт был абсолютно не готов к приему такого количества судов, но выбора не было. 22 апреля был взят Симферополь. Возникла угроза взятия Севастополя и захвата противником Черноморского флота. Управление судовым составом усложнялось тем, что офицерский состав флота был ослаблен чистками, а весьма значительная часть офицеров была попросту перебита матросами в декабре 1917 года и в феврале 1918 года.

Активную помощь немцам оказывали отряды крымских татар. В этих условиях командующий флотом в.-адм. М. П. Саблин отдал приказ о поднятии на судах украинского флага. Таким образом он надеялся спасти корабли от захвата. Большая часть флота отказалась сделать это и ушла в Новороссийск, тем не менее немцы захватили в Севастополе 7 линкоров, 3 крейсера, 12 эсминцев, 5 плавбаз, 3 румынских вспомогательных крейсера. Украинский флаг не помог, 3 мая он был спущен на всех захваченных кораблях. За день до этого Саблин увел дредноуты «Воля» и «Свободная Россия» в Новороссийск. Вслед за этим возникли проблемы с настоящими хозяевами Украины, и это были не демагоги из Центральной Рады.