Новый штамм коронавируса «Омикрон», признанный в числе наиболее опасных, снискал себе популярность не только в СМИ, но и среди телеграм-каналов. Его распространение стало одной из ключевых тем обсуждения в российском сегменте Telegram. Популярные ТГ-каналы прогнозировали не только риски, связанные с его распространением, но и шаги, на которые пойдут власти, для его профилактики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Омикрон»: мировые эксперты обнаружили новый штамм коронавируса, который ныне изучает ВОЗ, — в СМИ уже прозвучали оценки, что он с высокой вероятностью заражает переболевших», — вкратце описал сложившуюся ситуацию телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Новый штамм быстро распространяется по странам. Дошел ли он до России, пока непонятно. При этом ВОЗ пока не видит причин для паники — новая мутация коронавируса изучена не до конца и ясности относительно уровня исходящей от неё угрозы еще нет.

«Кремль на вопросы по теме пока отвечает уклончиво, ссылаясь на недостаток данных. Пропагандисты уже используют штамм ради запугивания населения для повышения темпов вакцинации, а разработчики препаратов тем временем анонсируют создание новых версий «Спутника V» и «Спутника Lite», — отметил автор публикации.

Пока ученые гадают о степени угрозы, исходящей от нового штамма, в обществе задаются вопросом, можно ли предотвратить проникновение «Омикрона» в Россию. Ответ на это дал телеграм-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ». Его автор убежден, что остановить распространение новой мутации в России нельзя. Однако сгладить последствия от этого — вполне реальная задача.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Мы можем предотвратить проникновение «Омикрона» к нам, если этот штамм и правда так клинически значим, как нам говорят?! Нет. Задержать можем, предотвратить — нет. Как не получится это у Израиля, Британии и далее везде. Мы вообще можем предотвратить следующую волну COVID-19 в конце зимы? Тоже нет. Что мы должны и можем сделать — это просчитать ближайшее будущее», — отметил автор поста.

Способом противостоять новому штамму ТГ-канал называет вакцинацию. Вот только здесь есть серьезная загвоздка. Ученые, хотя и знают о новом штамме весьма немного, но уже успели прийти к выводу, что он может быть невосприимчив к существующим вакцинам. Хуже того, новый штамм оказался намного заразнее своих предшественников.

«Одни мутации «Омикрона» повышают эффективность связывания вируса с клеточными рецепторами и снижают вероятность его распознавания антителами. Последнюю особенность называют эффектом ускользания от иммунного ответа. Другие мутации повышают его заразность. Есть данные о том, что «Омикрон» легко передаётся без непосредственного контакта людей, в основном за счёт аэрозолей — мельчайших капелек слюны и пылинок, содержащих вирусные частицы. Они длительно сохраняются в воздухе помещений и общественного транспорта, особенно при слабой вентиляции и редкой влажной уборке», — написал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

(сс) Jacques Paquier Люди в метро в масках. Франция

Однако наука, включая российскую, оказалась готова к новым вызовам. Так по крайней мере заявили представители фармацевтических компаний и научных институтов. По их словам, формулы уже разработанных вакцин будут доработаны таким образом, чтобы обеспечить защиту и от нового штамма коронавируса.

«Новая версия «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма «Омикрон» может быть подготовлена для массового производства уже за 45 дней», — написал телеграм-канал «brief незыгарь».

Мера эта, как считают некоторые ученые, может оказаться излишней. При более высокой заразности «Омикрон» якобы менее опасен для людей. По имеющимся сведениям, у инфицированных им людей заболеваемость COVID-19 протекает в более мягкой форме. Это обстоятельство, окажись оно правдой, может стать настоящим спасением для человечества.

«Будете смеяться, но ученые из университета Мельбурна считают, что «Омикрон» может оказаться спасением для человечества. Той самой разновидностью «короны», которую медики всего мира ждут как Второго пришествия. Фантастически заразный и одновременно менее губительный. Что-то типа естественной прививки, которая окучит всех без разбора — ваксеров и антиваксеров. А в силу своей заразности «Омикрон» быстро вытеснит старые штаммы, включая «Дельту», которые нас сейчас убивают. И пандемия выветрится сама. Деградирует в легкий сезонный грипп, как это случилось с вирусом H1N1», — написал телеграм-канал «Коза кричала».

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

Однако радоваться еще рано. Все приведенные аргументы пока представляют из себя лишь надежды и гипотезы. Реальной информации относительно нового штамма слишком мало, чтобы делать какие бы то ни было серьезные выводы, особенно обнадеживающие.

«Но то, что происходит пока в Южной Африке, вселяет оптимизм. Там «Омикрон-ковид» протекает в очень мягкой форме и при этом уже загнал «Дельту» под плинтус», — со сдержанным оптимизмом заметил автор публикации.