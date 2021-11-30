Премьер-министрам Украины, Молдавии и Грузии придется приложить определенные усилия, чтобы успокоить имеющиеся в Брюсселе опасения, когда они посетят его 30 ноября. Так называемая «троица» — три наиболее восторженных участника программы «Восточного партнерства» ЕС для бывших советских республик — хочет убедить Европейский союз продолжать с ними сближение, признавая при этом, что в ближайшее время им членами блока не стать, пишетДэвид Херсзенхорн в статье, вышедшей 30 ноября в европейской версии издания Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Иными словами, Киев, Кишинёв и Тбилиси стремятся стать для ЕС друзьями с привилегиями, тогда как официальное оформление отношений может и подождать. Более тесные связи могут оказаться выгодными и для ЕС, который стремится иметь дружественных, демократически настроенных соседей на востоке и не дать им оказаться в руках России. Тем не менее ЕС также не хочет быть втянутым в нестабильность и конфликт в регионе.

Это означает, что премьер-министрам этой троицы придется решать в Брюсселе непростую задачу, особенно учитывая недавние события, в том числе наращивание российских войск на границе с Украиной, а также разговоры о заговоре с целью свергнуть власти в Киеве.

На состоявшейся 26 ноября пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по имеющимся у его правительства данным, в стране возможен государственный переворот, который поддержат Россия и один из самых богатых олигархов страны Ринат Ахметов. Со своей стороны в Кремле указали на свою непричастность к какому бы то ни было перевороту, тогда как Ахметов назвал это заявление «абсолютной ложью».

President.gov.ua Владмир Зеленский

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Тем не менее Грузия погрязла в глубоком и затяжном внутриполитическом кризисе, который по большей части парализовал работу правительства и вызвал критику в адрес страны, которую обвинили в постепенной утрате прежних демократических завоеваний. Попытки разрешить этот кризис, в том числе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, оказались в целом тщетными.

А в Молдавии первоначальный энтузиазм и большие надежды на новое, проевропейское правительство в последние недели остыли из-за неразрешенного спора с Россией по поводу контрактов на поставки природного газа. Несмотря на то, что Кишинев заключил сделку с Газпромом, чтобы обеспечить достаточное количество объемов топлива на эту зиму, критики в Брюсселе утверждают, что сделка включала уступки, которые дадут Москве слишком много права голоса в политическом будущем Молдавии.

Несмотря на такие проблемы и неудачи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настаивал на том, что его правительство привержено западному пути, который однажды приведет к формальному присоединению к клубу.

«Мы хотели бы самым решительным образом заявить, что наши три страны поставили перед собой непоколебимую цель стать полноправными членами ЕС», — подчеркнул он в беседе с POLITICO.

Шмыгаль указал на усилия Украины по борьбе с изменением климата в соответствии с планом ЕС «Зеленый курс», а также на сотрудничество в области энергетики, цифрового регулирования и кибербезопасности в качестве примеров стремления к более тесной интеграции и принятию стандартов и практик ЕС. Он также сказал, что Украина могла бы предоставить хранилище для стратегических запасов природного газа ЕС, хотя стране, вероятно, потребуется стать немного более стабильной, прежде чем страны — члены Европейского союза пойдут на такой шаг.

Kmu.gov.ua Денис Анатольевич Шмыгаль

Если о какой-либо перспективе вхождения этих государств в ЕС и можно будет говорить, то только через многие годы. Ни одна из трех стран не получила пока статуса кандидата в члены ЕС. И даже получение этого статуса не является гарантией последующего членства, что могут подтвердить западнобалканские страны, такие как Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония, ждущие уже долгие годы.

Но сторонники более тесных связей с этой троицей утверждают, что Киеву, Кишинёву и Тбилиси необходимо дать стимулы, благодаря которым они продолжат движение по прозападному пути и пойдут на демократические реформы.

«Если мы не сможем предоставить этим странам какую-то новую, более широкую повестку дня на следующее десятилетие, тогда мы можем столкнуться с проблемой, что мотивация для реформ в этих странах начнет ослабевать», — отметил Андрюс Кубилюс, правый центрист и член Европейского парламента, а также один из основных поборников концепции поддержки этой троицы.

Эта концепция возникла после того, как политики ЕС пришли к выводу, что у трех стран больше шансов на более тесные связи с ЕС, чем у других членов Восточного партнерства. Между Арменией и Азербайджаном существовал территориальный спор, который в основном был урегулирован в ходе короткой прошлогодней войны, в то время как Белоруссия заняла открыто враждебную позицию по отношению к ЕС, а ее лидер-автократ Александр Лукашенко недавно попытался использовать мигрантов в качестве оружия для дестабилизации соседних Польши и Литвы.

Кубилюс обратил внимание на то, что он и другие сторонники концепции предполагают широкую интеграцию этой троицы в единый экономический рынок ЕС, а также то, чтобы добиться их приверженности четырем основным свободам ЕС: перемещению товаров, людей, услуг и капитала.

«Одна из причин, по которой ЕС не предлагает этим странам более амбициозной повестки дня, это просто потому, что несколько крупных столиц — мы знаем, какие из них — скептически относятся к любым следующим шагам расширения, прежде чем будут реформированы институты ЕС», — сказал Кубилюс в интервью.

Франция, в частности, холодно отнеслась к расширению ЕС и неоднократно настаивала на том, что ЕС необходимо внести фундаментальные изменения в свои структуры, прежде чем он сможет принять новых членов.

Thijs ter Haar Штаб Евросоюза в Брюсселе

Испытания троицы

Каждый член троицы уже подписал соглашения о политической ассоциации с Брюсселем, и они уже пользуются преимуществами «глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли», которые предоставляют им некоторый доступ к единому рынку ЕС.

Подход не совсем новый. В 2002 году тогдашний председатель Европейской комиссии Романо Проди призвал к «политике близости», в рамках которой была предпринята попытка найти компромисс между слишком быстрым расширением ЕС и подавлением амбиций соседних стран.

«Политика близости не начинается с обещания членства и не исключает возможности членства, — говорил тогда Проди. — Цель состоит в том, чтобы распространить на этот соседний регион набор принципов, ценностей и стандартов, которые определяют саму суть Европейского союза».

«Я хочу видеть «кольцо друзей», окружающее ЕС и его ближайших европейских соседей, от Марокко до России и Чёрного моря», — добавил он.

Однако это кольцо друзей так и не появилось, особенно в том, что касается России. И одна из основных проблем для инициативы «троицы» — это риск дальнейшей провокации Москвы, которая в прошлом активно препятствовала реализации инициативы «Восточное партнерство».

В 2013 году «Кремль убедил» тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отказаться от своего плана подписать соглашение об ассоциации с ЕС — нарушенное обещание, которое спровоцировало «революцию» на Майдане и привело к «вторжению и аннексии» Крыма, а также к войне в Донбассе, которая продолжается даже сегодня.

Кубилюс, депутат Европарламента от Литвы, сказал, что даже работая в рамках этой тройки, ЕС должен быть готов делать больше или меньше с каждой страной-партнером в зависимости от индивидуальных обстоятельств, следуя традиционному принципу «больше за большее», что означает, что вслед за более широкими демократическими реформами должно следовать больше привилегий со стороны ЕС.

Он признал, что в прошлом троица демонстрировала как прогресс, так и шаги назад. Однако он подчеркнул, что такие шаги назад лишь подчеркивают безотлагательность более решительных дипломатических усилий ЕС.

Mfa.gov.ua После подписания меморандума о взаимопонимании между Тбилиси, Киевом и Кишинёвом

В Тбилиси, по его словам, правящая партия «Грузинская мечта» и ее оппоненты, похоже, настроены на взаимное уничтожение.

«Теперь они — «Грузинская мечта» и оппозиция — делают все возможные ошибки, и это выгодно только Кремлю», — сказал он.

«Если Грузия не сможет разрешить нынешний политический кризис, то, как вы знаете, ЕС действительно должен расценить это как своего рода откат, и тогда принцип «больше за большее и меньше за меньшее» должен стать очень четким сигналом», — добавил он.

Но в целом Кубилюс сказал, что ключевым моментом было дать троице ряд амбициозных, ощутимых и достижимых целей для более тесной интеграции с ЕС без неизбежных задержек и разочарований, связанных с официальной заявкой на членство.

«Сейчас с членством очевидно, что оно не продвигается вперед, — сказал он. — Итак, у нас должна быть какая-то промежуточная цель».