Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров», — приводит Reuters слова Витренко.

Чиновник также добавил, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не даёт украинской стороне возможностей остановить данный процесс.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице интернет-журнала «Новое Издание», а также на телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие не понимают, чему, собственно удивляются в Киеве, если Украина называет Россию «врагом» и неоднократно заявляла о «войне с РФ» и подготовке «вторжения» российской армии на территорию Украины, а также всеми силами пытается воспрепятствовать началу работы газопровода «Северный поток — 2».

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

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«Россия хочет не вести переговоры о транзите, а чтобы скорее наступил 2024 год. Когда Россия перестанет платить по контракту и сможет крикнуть в пустую трубу: «Вы хотели быть независимыми, ваша мечта сбылась, теперь вы сможете заработать эти деньги сами, без России», — написал Jurij O.

«Просто бизнес — ничего личного. Тем более, сам президент заявляет о каком-то готовящемся перевороте, кому такой нестабильный партнер в бизнесе нужен?» — поинтересовался Максим Р.

«Так она же (Россия — М. Р.) вроде нападать собралась?! И на кой… ей тогда те переговоры?! И никакого когнитивного диссонанса у людей», — с сарказмом добавила Вита К.

«Столько лет шантажировали своей трубой, подавали в суд на Газпром, а теперь ведем переговоры с Германией и США о транзите газа и тут же вставляем палки [относительно]… СП-2, который будет поставлять более дешевый газ в Германию. Не догоню, так хоть согреюсь…» — отметил Владимир А.

«Настоящие «агрессоры», — добавил Александр Ю.

«Юрий Витренко пожаловался, что Россия не хочет обсуждать заключение договора на транзит газа. «Нет ничего, даже намёка», — огорчился он. Отлично! Есть повод начать жизнь с чистой трубы!» — отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Mpe.kmu.gov.ua Юрий Витренко

«Я чё-то не понял? Какие обсуждения? Вроде война скоро…» — задумался Алекс.

«Пора [ГТС] водородом наполнять…» — с сарказмом добавил Oleg M.

«Так ведь «остаточнэ прощавай» (окончательное прощай — О. П.) кричали мы неоднократно, вот и докричались, нас услышали», — пишет Olga.

«Каждый день в СМИ Украины: Россия — «враг». Весь мир вопит, что Россия собирается напасть на Украину. Многие [украинские] политики… рассказывают, как за два дня танки Украины «будут в Кремле» и не только, а на раз плюнуть «дойдут до Владивостока». Рисуют картинки, как горит Кремль, но газом Россия обязана заполнить украинские газохранилища. И еще должна горючим обеспечить для транспорта и танков, которые собираются идти на Кремль», — возмутилась Svetlana К.

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