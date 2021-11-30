«Выпрашивают нападение?» — на Украине «подсчитали» войска РФ у своих границ
Украинская армия существенно укрепилась и сможет «ответить на удар России» при необходимости. Об этом 29 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии добавил, что Россия способна начать военную операцию «в мгновение ока», поскольку у границ Украины якобы сосредоточено «более 40 батальонных тактических групп», а численность личного состава насчитывает 115 тыс. человек.
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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие восприняли несерьезно заявление дипломата.
«А со стороны Беларуси зашли три эсминца и подлодка», — пошутил Сергей М.
«Нашел чем пугать, может, «оккупанты» коммуналку снизят», — отреагировала Катя З.
«Да ладно, в украинской армии ещё больше. А если ещё из Польши резервисты вернутся, тогда туши свет», — иронизирует Василий С.
«Он, что, уже выпрашивает, чтоб напали? Нет, глупышка, оккупацию ещё надо заслужить!» — добавила Ирина Б.
«Непонятно тогда, а восьмой год с кем воюем??? Уже определитесь, напала Россия или только собирается нападать…» — отметила Илона Ш.
«Путин вас не спасет, даже не надейтесь…» — написала Надежда К.
«Даже уже не смешно. Психоз, переходящий в истерию», — добавил Олег А.
«Это они так пытаются отодвинуть запуск СП-2», — ответила Олегу А. Victoria C.
«И так уже восемь лет, то войска, то революция…» — посетовал Виталий Ч.
«И что? Они же на своей… [территории], имеют право», — добавила Вита С.
«У страха глаза велики», — отреагировала Ирина М.
«Как поднимают тарифы, как начинается отопительный сезон, так сразу вторжение, заговоры, угрозы. Главное — отвлечь людей», — возмутился Сергей Г.
«Ну так ружье в руки и вперед, защищать!..» — шутит Анжела З.
«У негозавтра переворот, а он о России беспокоится…» — отметил Александр Ч.
«Сам боюсь и других пугаю», — смеется Наталья Ю.
«Зомбирование папуасов. Технология колонии», — написал Владимир Т.
«Никто так не боится российских войск, как Кулеба и вся столичная свора!» — пишет Сергей Д.
«Все успел: план «вторжения» на столе у Путина видел, пересчитал личный состав армии РФ», — иронизирует Svetlana G.
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Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле якобы лежит решение о вторжении на территорию Украины, которое пока не принято.
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