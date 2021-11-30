Украинская армия существенно укрепилась и сможет «ответить на удар России» при необходимости. Об этом 29 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Глава украинской дипломатии добавил, что Россия способна начать военную операцию «в мгновение ока», поскольку у границ Украины якобы сосредоточено «более 40 батальонных тактических групп», а численность личного состава насчитывает 115 тыс. человек.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие восприняли несерьезно заявление дипломата.

«А со стороны Беларуси зашли три эсминца и подлодка», — пошутил Сергей М.

«Нашел чем пугать, может, «оккупанты» коммуналку снизят», — отреагировала Катя З.

«Да ладно, в украинской армии ещё больше. А если ещё из Польши резервисты вернутся, тогда туши свет», — иронизирует Василий С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Он, что, уже выпрашивает, чтоб напали? Нет, глупышка, оккупацию ещё надо заслужить!» — добавила Ирина Б.

«Непонятно тогда, а восьмой год с кем воюем??? Уже определитесь, напала Россия или только собирается нападать…» — отметила Илона Ш.

«Путин вас не спасет, даже не надейтесь…» — написала Надежда К.

«Даже уже не смешно. Психоз, переходящий в истерию», — добавил Олег А.

«Это они так пытаются отодвинуть запуск СП-2», — ответила Олегу А. Victoria C.

«И так уже восемь лет, то войска, то революция…» — посетовал Виталий Ч.

«И что? Они же на своей… [территории], имеют право», — добавила Вита С.

«У страха глаза велики», — отреагировала Ирина М.

«Как поднимают тарифы, как начинается отопительный сезон, так сразу вторжение, заговоры, угрозы. Главное — отвлечь людей», — возмутился Сергей Г.

«Ну так ружье в руки и вперед, защищать!..» — шутит Анжела З.

«У негозавтра переворот, а он о России беспокоится…» — отметил Александр Ч.

«Сам боюсь и других пугаю», — смеется Наталья Ю.

«Зомбирование папуасов. Технология колонии», — написал Владимир Т.

«Никто так не боится российских войск, как Кулеба и вся столичная свора!» — пишет Сергей Д.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Все успел: план «вторжения» на столе у Путина видел, пересчитал личный состав армии РФ», — иронизирует Svetlana G.

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Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле якобы лежит решение о вторжении на территорию Украины, которое пока не принято.

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