Голос Баку: «Молодец Пашинян, всю грязную работу взял на себя»
В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении — стороны обсуждали дальнейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Участники встречи договорились о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при содействии России, а также о разблокировке транспортных коридоров в регионе.
Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на границе Азербайджана и Армении.
В частности, достигнута договоренность о создании двухсторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консульском содействии России.
В Баку итоги встречи оценивают позитивно, так как азербайджанская сторона смогла продвинуть свои позиции по ключевым вопросам.
Досымжан Атайбеков: «Можно было бы решить этот вопрос без почти шести тысяч человеческих жертв».
Mushfig Huseynov: «Молодец Пашинян, всю грязную работу взял на себя, а если честно, много сделал для своего народа, тема Карабаха закрыта раз и навсегда, Карабах — Азербайджан! Да упокоит Аллах души наших шехидов!»
Рафик пишет в ответ Мушфигу:
Rafiq Aliyev: «Главное, понимает, что Карабах — это Азербайджан, как в цирке, только силой и, конечно, железным кулаком».
Информационное агентство «Sputnik Азербайджан» разместил в «Фейсбуке» скан заявления Алиева, Пашиняна и Путина. Нигяр из г. Баку пишет в комментариях под постом:
Нигяр Эминбейли: «Ни одна война не заканчивается мирным соглашением, туфта».
Зульфия тоже оставила комментарий:
Zülfiyya Mustafayeva: «Пока эти «миротворцы» и впредь будут вмешиваться, ни о каком соглашении, ни о каком спокойствии на границе и речи не может быть».
Нана Абдурахманова: «Верить им нельзя ни при каких обстоятельствах (прим. — армянам). Говорят, раненое животное опасно вдвойне. Армяне — натуральные животные, которых в свое время не добили турки, а в прошлом году — не добили мы. К большому сожалению».
Ilqar Yehyayev: «Идёт подготовка к открытию Зангезура в целом для нашего воссоединения с Нахчываном, а Россия получает беспрепятственный выход на Ближний Восток, кстати, с помощью Турции, в котором заинтересована и официальная Анкара. И здесь уже не будет какого-то узкого коридора, а будет целый Зангезур. Вот такие дела».
Murad @themurik: «Зачем нужны эти встречи? Всё давно решено. Медленными темпами мы идём к своей цели».
Ilkin Karimov работник в компании Socar высказал свое мнение в чате Телеграм-канала Caliber:
@Feiticho: «Пока Россия стоит между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт не решится никогда…»
VAR: «Кто эту ахинею пишет и кто в это верит?
Даже школьник понимает, что Россия забрала Карабах себе, и все сказки Ильхама о никому не нужном коридоре для того, чтобы отвлечь внимание от потери Карабаха».
Маира, автор Телеграм-канала «Maira Baku» про новости во всем мире, пишет:
Админ: «Вот было бы здорово, если бы Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились где-нибудь на границе. Вдвоём. Поговорили, обсудили, договорились… Уверена, мир на наших землях быстро бы наступил.
Здесь — ваше, здесь — наше. Тут — вы, тут — мы. Ты мне подписываешь Мирный договор, я тебе открываю большой мир многомиллиардных проектов.
И было бы всем счастье. И никто бы больше не погибал. А там, смотришь, и Грузия к нам подтянулась».
Пользователь под ником Fidan отвечает Маире:
Fidan: «Пашинян, может, и не против лично, но его же повесят свои же».
Астролог с ником AstroCronos продолжает под постом Маиры:
@AstroCrond: «Эта встреча нужна России перед 15 декабря, чтобы напомнить, что решать вопросы всё равно придется с ее участием, и «привет» Путина Шарлю в Брюссель — это вполне себе толстый намек, что Россия держит руку на пульсе.
Вывод: ПРИНУЖДЕНИЕ соседей К МИРУ, В Т. Ч. ВОЕННЫМИ СПОСОБАМИ, БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ…
Эксперт, директор Центра истории Кавказа, Ризван Гусейнов пишет в своем Телеграм-канале:
Ризван Гусейнов: «К сожалению, значительная часть нашего общества ожидала от этой встречи какого-то нового документа или каких-то новшеств. Это изначально был неправильный подход, тем не менее он имел место, и это очень ощущается в социальных сетях».
Elvin Hasanzade @SALAHADDIN1: «России нужны коммуникации для себя, РФ никогда не даст согласие на мир между Баку и Ереваном, хватит уже делать вид, что РФ также хочет того, что хочет Азербайджан».
Российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко пишет в своем Телеграм-канале:
«Вся Армения ликует: с нами мудрый Пашинян! Это значит, будет счастье для страдающих армян.Это верное решение — Зангезурский коридор. Нужен нам с Азербайджаном срочно мирный договор!»