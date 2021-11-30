В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении — стороны обсуждали дальнейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Участники встречи договорились о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при содействии России, а также о разблокировке транспортных коридоров в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджано-армянский конфликт

Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на границе Азербайджана и Армении.

В частности, достигнута договоренность о создании двухсторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консульском содействии России.

«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — до конца этого года мы договорились это сделать, создание механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, никаких препятствий для этого нет», — указал Путин по итогам встречи.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021

В Баку итоги встречи оценивают позитивно, так как азербайджанская сторона смогла продвинуть свои позиции по ключевым вопросам.

Досымжан Атайбеков: «Можно было бы решить этот вопрос без почти шести тысяч человеческих жертв».

Mushfig Huseynov: «Молодец Пашинян, всю грязную работу взял на себя, а если честно, много сделал для своего народа, тема Карабаха закрыта раз и навсегда, Карабах — Азербайджан! Да упокоит Аллах души наших шехидов!»

Рафик пишет в ответ Мушфигу:

Rafiq Aliyev: «Главное, понимает, что Карабах — это Азербайджан, как в цирке, только силой и, конечно, железным кулаком».

Информационное агентство «Sputnik Азербайджан﻿» разместил в «Фейсбуке» скан заявления Алиева, Пашиняна и Путина. Нигяр из г. Баку пишет в комментариях под постом:

Нигяр Эминбейли: «Ни одна война не заканчивается мирным соглашением, туфта».

Зульфия тоже оставила комментарий:

Zülfiyya Mustafayeva: «Пока эти «миротворцы» и впредь будут вмешиваться, ни о каком соглашении, ни о каком спокойствии на границе и речи не может быть».

Нана Абдурахманова: «Верить им нельзя ни при каких обстоятельствах (прим. — армянам). Говорят, раненое животное опасно вдвойне. Армяне — натуральные животные, которых в свое время не добили турки, а в прошлом году — не добили мы. К большому сожалению».

Ilqar Yehyayev: «Идёт подготовка к открытию Зангезура в целом для нашего воссоединения с Нахчываном, а Россия получает беспрепятственный выход на Ближний Восток, кстати, с помощью Турции, в котором заинтересована и официальная Анкара. И здесь уже не будет какого-то узкого коридора, а будет целый Зангезур. Вот такие дела».

ИА REGNUM Дорога из Капана в Ковсакан

Murad @themurik: «Зачем нужны эти встречи? Всё давно решено. Медленными темпами мы идём к своей цели».

Ilkin Karimov работник в компании Socar высказал свое мнение в чате Телеграм-канала Caliber:

@Feiticho: «Пока Россия стоит между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт не решится никогда…»

VAR: «Кто эту ахинею пишет и кто в это верит?

Даже школьник понимает, что Россия забрала Карабах себе, и все сказки Ильхама о никому не нужном коридоре для того, чтобы отвлечь внимание от потери Карабаха».

Маира, автор Телеграм-канала «Maira Baku» про новости во всем мире, пишет:

Админ: «Вот было бы здорово, если бы Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились где-нибудь на границе. Вдвоём. Поговорили, обсудили, договорились… Уверена, мир на наших землях быстро бы наступил.

Здесь — ваше, здесь — наше. Тут — вы, тут — мы. Ты мне подписываешь Мирный договор, я тебе открываю большой мир многомиллиардных проектов.

И было бы всем счастье. И никто бы больше не погибал. А там, смотришь, и Грузия к нам подтянулась».

Пользователь под ником Fidan отвечает Маире:

Fidan: «Пашинян, может, и не против лично, но его же повесят свои же».

Астролог с ником AstroCronos продолжает под постом Маиры:

@AstroCrond: «Эта встреча нужна России перед 15 декабря, чтобы напомнить, что решать вопросы всё равно придется с ее участием, и «привет» Путина Шарлю в Брюссель — это вполне себе толстый намек, что Россия держит руку на пульсе.

Вывод: ПРИНУЖДЕНИЕ соседей К МИРУ, В Т. Ч. ВОЕННЫМИ СПОСОБАМИ, БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ…

Эксперт, директор Центра истории Кавказа, Ризван Гусейнов пишет в своем Телеграм-канале:

Ризван Гусейнов: «К сожалению, значительная часть нашего общества ожидала от этой встречи какого-то нового документа или каких-то новшеств. Это изначально был неправильный подход, тем не менее он имел место, и это очень ощущается в социальных сетях».

Mod.gov.az Военные Азербайджана

Elvin Hasanzade @SALAHADDIN1: «России нужны коммуникации для себя, РФ никогда не даст согласие на мир между Баку и Ереваном, хватит уже делать вид, что РФ также хочет того, что хочет Азербайджан».

Российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко пишет в своем Телеграм-канале:

«Вся Армения ликует: с нами мудрый Пашинян! Это значит, будет счастье для страдающих армян.Это верное решение — Зангезурский коридор. Нужен нам с Азербайджаном срочно мирный договор!»