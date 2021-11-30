Вице-президент США Камала Харрис является главным кандидатом на выборах от демократов, если президент Джо Байден не будет вновь баллотироваться в 2024 году, согласно опросу The Hill. Харрис поддержали 13% опрошенных вопреки ее исторически низким рейтингам одобрения.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

(сс) The White House Камала Харрис

На втором месте идет бывшая первая леди Мишель Обама, получившая 10% поддержки.

Мишель остается популярной в своей партии, но много раз заявляла, что не планирует баллотироваться в президенты. Еще 13% опрошенных сказали, что предпочли бы кого-нибудь другого.

Gage Skidmore Мишель Обама

По сообщениям, Байден также планирует переизбираться в 2024 году. Ему будет 81 год в это время, и вскоре после выборов исполнится 82.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикаций Fox News.

«Итак, 13% опрошенных поддерживают Харрис, а рейтинг ее одобрения составляет 28%. Я предположу, что эти 28% — основные сторонники демократов, которым нравится ее работа. Отлично, но лишь менее половины из них проголосовали бы за нее. У демократов действительно есть проблемы», — пишет IndependentinNH.

«Нет, я думаю, что проблема у США. Посмотрите на качество тех, кто находится у власти по обе стороны прохода. Необходимы ограничения сроков!» — отвечает robertpeele.

«У демократов нет никого, кто был бы избран, если бы они не «контролировали» избирательные бюллетени, и они это знают», — отмечает legacy's.

«За свою 47-летнюю карьеру бюрократа Байден проголосовал за 31 законопроект, включавший повышение налогов для граждан. Раз за разом Джо Байден поворачивается спиной к пожилым людям и среднему классу в этой стране. Байден — бессердечный человек, который не заботится ни о ком, кроме себя. Джо Байден в одиночку значительно снизил уровень жизни пожилых людей, получающих социальное обеспечение», — негодует MrBigglesWorth096.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — комментирует scrubberducky.

«Один человек доказал это… несмотря на всю оппозицию, он добился своего, и все шло гладко, хотя и не без ухабов из-за визжащих левых… но это были приятные четыре года, когда вы чувствовали себя в безопасности с экономической точки зрения!» — вспоминает d85 экс-президента США Дональда Трампа.

«Я помню время, когда эта страна поддерживала своих законных граждан… Старые добрые времена — когда люди, совершившие преступления, были наказаны. То, к чему мы пришли сегодня — это пощечина гражданам этой страны … и свобода для преступников», — переживает Shark20.

«Мне надоело голосовать за карьерных политиков, независимо от партии. Нам нужны руководители, которые возглавляли успешные компании», — вновь намекает на Трампа Contractor77.

«Я согласен. Правительство США — крупнейший работодатель в стране. Почему вы не хотите, чтобы бизнесом управлял человек, имеющий опыт и деловую хватку, а не политик, который не заинтересован в управлении бизнесом, а только пытается сохранить свои льготы», — отвечает pmfcrna.

«Демократы в отчаянии. Ни один из предложенных вариантов нельзя рассмотреть серьезно. У республиканцев есть много очень талантливых опытных кандидатов, которые могут легко победить демократов, если выборы будут честными», — уверен Tnmtnmn.

Напомним, что из последнего опроса Квиннипэкского университета следует, что в настоящее время деятельность президента США Джо Байдена одобряет только 36% жителей страны, что стало новым самым низким в истории показателем.