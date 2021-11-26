Идея Минтруда ввести новую методику оценки уровня бедности, установив её границы, явно не понравилась российскому сегменту Telegram. Многие популярные телеграм-каналы усомнились в том, что такая инициатива принесет пользу государству и обществу. Настоящая причина новшества, по их мнению, может заключаться в попытке манипулировать статистикой.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Суть предложения Минтруда сводится к установлению последнего значения прожиточного минимума (за четвёртый квартал 2020 года), рассчитанного на основе потребительской корзины, в качестве базовой границы. В дальнейшем эту величину следует раз в квартал индексировать по уровню инфляции. Такие меры, по задумке авторов инициативы, позволят сопоставлять данные прошлых расчетов, проводившихся до перехода на новую модель установления прожиточного минимума, с данными за последующие периоды.

Уровень бедности за первые три квартала оценят с применением границы бедности. Этот показатель не отразится на назначении мер соцподдержки — для назначения, как и прежде, используют прожиточный минимум. Новое понятие используют для того, чтобы рассчитать показатель уровня бедности, то есть определить численность граждан в категории бедных.

«Теперь уровень бедности будет высчитываться не от того, на сколько подорожали продукты и одежда, а от чего-то эфемерного и полумифического для простых россиян — от уровня цен на нефть и курса рубля (что также влияет на инфляцию).

Obninskbiz.ru В Калужской области снизился прожиточный минимум

Новая схема Минтруда будет выглядеть так: нефть подешевела — инфляция незначительно снизилась — нищие стали средним классом. Бедность побеждена», — дал свою оценку инициативе Минтруда телеграм-канал «Временное правительство».

По мнению телеграм-канала «Друид», реальный уровень бедности в стране может быть в несколько раз выше декларируемого. По его оценке, доля населения с низкими и сверхнизкими доходами в России может составлять до 40%.

«Всем известно, как Росстат обращается со статистикой и как проводит переписи. Поэтому Минтруд пытается перехватить инициативу в этом вопросе. При этом, конечно же, после методологических перерасчётов уровень бедности будет выше, но это значение всё равно не будет реальным. Впрочем, признание государством уровня бедности позволит большему числу людей получить соцподдержку, но кардинально ничего не поменяет. Тем более бедность в стране будет только расти», — отметил автор поста.

В России бедность является по-настоящему уникальным явлением, отмечает телеграм-канал «The Гращенков». Особенность заключается в том, что если во всем мире бедняки — это маргиналы, алкоголики или наркоманы, нелегальные иммигранты, то в России люди с низким достатком встречаются среди работающего населения. Люди получают зарплату, но некоторым ее не хватает даже на еду, а если в семье есть дети, то риск попасть в категорию бедных увеличивается кратно их количеству. По оценке ТГ-канала, два-три ребенка почти гарантированно тянут семейный бюджет на уровень ниже прожиточного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

«Тем не менее правительство утвердило порядок определения новой системы координат т.н. «границы бедности». При расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности». Что этот новый показатель означает — не очень-то ясно», — написал «The Гращенков».

Автор публикации опасается, что при помощи новой методики бедность в стране будут пытаться побороть не фактически, а «технически». По его мнению, предложенная схема сильно «замыливает» методику определения — новый показатель поможет исключить ситуацию, когда уровень бедности будет расти, несмотря на рост доходов.

«Прожиточный минимум неизбежно придется повышать, и тогда все большее число людей будут попадать в категорию бедных. Но власти этого опасаются, так как это будет мешать отчетности, бедных будет становиться больше. Новый подход позволяет смешать статистику другими показателями, с помощью которых можно будет отчитаться об успехах. Учитывая, что после последней переписи Росстата, которая вызвала множество вопросов в экспертном сообществе, определить количество реальных бедных будет затруднительно. А новая техника подсчета вполне может помочь победить социальное явление, вытолкнув бедных за границу учета», — отметил ТГ-канал.

Одной из причин усугубления проблемы бедности в России телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» называет рост инфляции. Отмечая, что новогодний стол может подорожать на 10−15% по сравнению с прошлым годом, автор канала винит в этом некомпетентность финансово-экономического блока правительства и власти в целом. По его мнению, власти игнорируют проблему инфляции и не принимают мер для снижения тренда с ростом цен. Как следствие, процент бедности в стране повышается, а вместо реальной борьбы с этой тенденцией можно видеть попытки манипулировать статистикой.

«При таком фоне чиновники борются с проблемой не в реальной жизни, а «виртуально» — «подкручивая» параметры определения порога бедности, опровергая наличие инфляции и находя иллюзорный рост доходов населения. Манипуляции с официальными показателями и перманентная ложь в публичных заявлениях чиновников создаёт негативную картину к пресс-конференции президента — повестка с учетом ещё QR-кодов как никогда острая, а прямые и адекватные ответы на актуальные вопросы граждане могут и не получить», — написал «КАК-ТО ВОТ ТАК».