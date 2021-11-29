Соединенные Штаты не настроили линию связи с Пекином для обсуждения ядерных вопросов. Две державы никогда не вели серьезного разговора об американской противоракетной обороне в Тихом океане или об экспериментах Китая со спутниками. Со своей стороны Китай на постоянной основе отвергал идею переговоров, указывая, что США и Россия развернули в пять раз больше ядерных боеголовок, чем Пекин. Однако глава Белого дома Джо Байден намерен изменить сложившееся положение дел, пишет корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Впервые США пытаются подтолкнуть правительство Китая к диалогу о ядерных возможностях. Американские чиновники, описывая стратегию Вашингтона, сказали, что Байден и его администрация планируют двигаться медленно — фокусируясь, во-первых, на предотвращении нечаянных конфликтов, во вторых, на ядерной стратегии каждой страны и на нестабильности, которая может возникнуть в результате атак в киберпространстве и космосе.

Наконец — возможно через годы — две нации могут приступить к обсуждениям контроля над оружием, вероятно договора или чего-то менее сложного, например соглашения или здравых норм поведения.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«США — сверхдержава, крупнейшая экономика, ведущий член самого мощного альянса, и у нас есть добровольные лакеи в Индии и захваченная страна, которую мы вооружаем, которая ближе к Китаю, чем Куба к США. И все же едва ли проходит день без захватывающего дух доклада о том, что США в опасности. Ели бы Китай вооружал Кубу, как это делают США с Тайванем, то в газетах писали бы о наступлении апокалипсиса», — отмечает Mohammed.

«Что ж, когда я вспоминаю утверждения о том, что отправка производства в Китай и покупка его дешевых товаров «либерализует» их и приведут в лоно капитализма, я смеюсь… Учитывая условия торговли с Китаем нужно было помнить о неизбежной военной конкуренции. Боже, интересно, как бы чувствовали себя американцы после Второй мировой войны, если бы мы послали триллионы долларов Советскому Союзу для финансирования холодной войны с нами? Что ж, именно это мы и сделали с Китаем. Очень умно, да», — пишет Nyetaryan.

«Почему у США почти 6 тыс. ядерных боеголовок? Почему США никогда не соблюдают договоры, которые они подписывают? Потому мы можем себе позволить. И это возможно, потому что у него самая большая армия с самыми большими пушками. С этой точки зрения Китай, окруженный врагами, выполняющими приказ Америки сдерживать ее, должен сделать то, что он должен, чтобы защитить себя и свой народ. США — зверь, и они уважают только грубую силу», — указывает Artim Anar.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Пандемия, глобальное потепление или ядерная зима. Какой самый приятный способ уйти?» — шутит JGSD.

«Самая населенная страна в мире должна иметь прочную оборону, но Китай в настоящее время находится в наступательной позиции, прекрасно зная, что у США самый слабый лидер в Белом доме со времен Джимми Картера. США хотят поговорить с Китаем или успокоить его, я не уверен. У Китая в кармане семья Байдена, и его новые технологии с гиперзвуковыми баллистическими ракетами DF-17 с боеголовками, безусловно, могут нацелиться в любое место в любом уголке мира без единого солдата, приземлившегося где-либо. Иран также хорошо осознает, что администрация Байдена в отчаянии и заключит любую необязательную ядерную сделку, чтобы поддержать свои падающие цифры опросов. Иран также развивает свои ракетные технологии и будет приобретать ракеты с боеголовками. Во время президентства Трампа был некоторый мир благодаря мощному военному восстановлению США, но с момента прихода к власти администрации Байдена США кажутся хромой уткой», — размышляет Girish Kotwal.

«Китайцы совершенствуют асимметричную войну. Им не нужно соответствовать нашим авианосцам, заполненным сложными самолетами и экипажем. У них есть ракета DF-26 «убийца авианосцев». Китайцы провели сотни испытаний гиперзвуковых ракет, а мы провели всего девять? Китайцы используют украденные американские оборонные технологии. В такой ситуации США не нужна большая, раздутая, расточительная армия, им нужна умная, стройная асимметричная армия, и быстрая», — заявляет Zip.

«Мы хотим поговорить. Да, это хорошо. Говорите до посинения, пока Китай не начнет создавать оружие. Хорошая стратегия», — осуждает bored critic.

«Конечно, мы можем придумать лучшую стратегию, чем «я убью тебя, а ты убьешь нас», которая уничтожит все человечество. И Китай, и США сошли с ума. То же самое, вероятно, можно сказать и России», — комментирует All Shades Of Opinion.

Напомним, что представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашингтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу.

Chinamil.com.cn Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь

Ранее администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократии в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай. Россию также оставили без приглашения.