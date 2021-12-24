Американский предприниматель Джек Дорси, создатель соцсети Twitter и сервиса для обработки платежей Square, покинет пост генерального директора Twitter, который он занимал с 2015 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Об уходе стало известно 29 ноября. На замену Дорси придет Параг Агравал, нынешний технических директор социальной сети.

Выход Дорси из игры является колоссальной переменой для компании, которая на протяжение нескольких лет отражала давление со стороны инвесторов и растущую критику Вашингтона, особенно республиканцев, сетующих на то, что Twitter повлиял на исчезновение консервативных голосов из социальных сетей.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Twitter — это гигантская помойка токсичности», — пишет Citizen.

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«Дорси заставил Трампа замолчать. Этого достаточно, чтобы уважать его и верить в то, что он порядочный патриот. Теперь просто убедитесь, что его сменщик обладает таким же глубоким пониманием того, что допустимо и недопустимо на платформе», — указывает Mike на тот случай, когда аккаунт экс-президента США Дональда Трампа был заблокирован в Twitter и других крупных социальных сетях.

«Когда вы даете кому-то рупор, чтобы пользоваться им без ограничений в течение четырех лет подряд, вы не можете ставить себе в заслугу то, что «заставили замолчать» его только потому, что вы, наконец, забрали рупор обратно за 5 минут до того, как у него закончились батарейки», — отвечает Jim, имея в виду тот факт, что блокировка аккаунтов Трампа произошла в самом конце его президентского срока.

«Джек — это публичная личность, склонная к глубоким размышлениям: веганство, тихие уединения и размышления над проблемами Вселенной. Однако его реальное нутро поклоняется алтарю корысти», — уверен Opinioned!

«Дорси заслуживает похвалы за бан Трампа, гораздо более сильной, чем у Facebook, но каждый раз, когда я вижу его фотографию, он выглядит как испуганный зайчик», — комментирует Merlin.

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«Таким образом, бизнесмен-любитель будет заменен профессиональным бизнесменом. Это не окажет положительного влияния на Twitter, как думают люди. Но опять же, это социальные медиа, так что говорить тут о «позитиве» — значит использовать совершенно неуместный оксюморон», — уверен M.A.A.

«Люблю наши передовые компании, которые создали все эти «профессиональные бизнесмены», — отвечает AJ.

«Самое время», — указывает slime2.

«Посылаю мои мысли и молитвы обществу миллиардеров», — иронизирует Socrates.

«Я была бы счастливее, если бы Марк Цукерберг ушел в отставку!» — восклицает Linda C.

«Кто бы ни пришел к власти, пожалуйста, не пытайтесь исполнять роль прежнего парня, который подстрекал к насилию. Поскольку он больше не занимает должность, нет причин оказывать ему особое внимание», — пишет Mike.

«На какое насилие вы ссылаетесь? Расслабтесь», — советует Cromwell.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсеть Twitter навсегда заблокировала личную учетную запись президента США Дональда Трампа. Позднее американский лидер заявил, что соцсеть не заставить его замолчать. Он также заявил, что рассматривает возможность создания альтернативной площадки для высказывания собственного мнения.