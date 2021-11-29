В ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса 3 ноября 2021 года президент России Владимир Путин сообщил следующее: «Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Таким образом, в 2022 году у моряков ВМС США и НАТО серьёзно добавится адреналина, особенно в ходе учений вблизи российских границ. С учётом уникальных характеристик гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 «Циркон» в виде скорости 8−9 Махов (согласно официальным данным) и дальности полёта более 1000 км надводные корабли нашего вероятного противника превращаются в малоподвижные мишени. Одно попадание данной ракеты позволяет вывести из строя любой крупный надводный корабль.

Даже если система ПВО/ПРО вражеского корабля увидит приближение ракеты «Циркон», а это произойдёт не ранее чем за 5 минут до удара, экипаж физически ничего сделать не сможет. Нет ни технических возможностей навести противоракету (зенитную ракету) на неё, ни ракет, которые могли бы её сбить. Экипажу корабля-цели остаётся единственная возможность — по-быстрому надеть спасательные жилеты и как можно скорее спрыгнуть за борт, чтобы не погибнуть при взрыве.

27 ноября 2021 года в российской печати появилась информация, что акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») уже ведёт серийный выпуск гиперзвуковых ракет «Циркон», хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться. Следует заметить, что контракт с Минобороны РФ на поставку этих ракет был заключён 24 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Kremlin.ru Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК

В рамках государственных испытаний с надводного носителя первый пуск «Циркона» был сделан 18 ноября 2021 года с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по надводной цели в Белом море. Госиспытания будут проходить в ноябре-декабре 2021 года. В рамках их программы рассматривается возможность первого залпового пуска этих гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» унифицирована, поэтому она может использоваться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Пусковые установки для надводных кораблей и подводных лодок имеют отличия, что связано с подводным стартом.

4 октября 2021 года многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ) провела успешный пуск «Циркона» из подводного положения, с глубины 40 метров. А до этого был один успешный пуск с той же подлодки из надводного положения. Цели находились в акватории Баренцева моря.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

Однако 23 ноября 2021 года в открытом доступе появилась информация, что ЛКИ гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя будут возобновлены не ранее 2024 года на многоцелевой атомной подводной лодке «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» измененной конструкции. Если АПЛ не будет готова к пускам «Циркона» в 2024 году, то они возобновятся с неё в первой половине 2025 года. Кстати, именно на 2025 год запланирована передача этой лодки ВМФ РФ. АПЛ «Пермь» также названа первым штатным подводным носителем ракет «Циркон».

Таким образом, гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» в 2022 году получат именно надводные корабли ВМФ РФ.

С чем связан перенос продолжения лётно-конструкторских испытаний данной ракеты с подводной лодки как минимум на три года, не сообщается. С учётом того, что АПЛ «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» будет измененной конструкции, возможно, эти изменения делаются как раз под развёртывание «Циркона». Ещё одной причиной переноса ЛКИ может быть вопрос усовершенствования наведения ракеты на цель при запуске из подводного положения.

Mil.ru АПЛ проекта 885М «Ясень-М»

Надо также учитывать, что военно-политическая обстановка в Европе ухудшается. В первую очередь из-за планов Вашингтона разместить на Европейском ТВД ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.

В интернете уже появилась картинка о потенциальной цели для перспективного американского гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle. Комплексы предполагается разместить на территории Германии. Время полёта ракеты LRHW до Москвы составит 21 минуту 30 секунд. Развёртывание первой батареи данного комплекса Сухопутные войска США запланировали на 2023 финансовый год, который начнётся с 1 октября 2023 года.

В связи с изложенным выше не исключена переориентация конструкторских работ по «Циркону» на его «приземление», то есть на создание его версии наземного базирования. Развёртывание подвижных грунтовых ракетных комплексов с ракетами «Циркон» станет не сильно затратным и крайне болезненным симметричным ответом на действия Соединённых Штатов в Европе по размещению ракет средней и малой дальности.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

По мнению экспертов, дальность поражения неподвижной цели сухопутным вариантом гиперзвуковой ракетой «Циркон» при идеальных условиях поля боя может достигать 2000 км. Очевидно, что ракета «Циркон» будет иметь как обычную, так и термоядерную боевую часть. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» с дальностью поражения до 500 км уже держат в сильном напряжении войска НАТО в Европе.

Таким образом, Россия располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы обеспечить высокий уровень военной безопасности как на суше, так и на море. А с учётом гарантированного поступления в 2022 году на вооружение ВМФ РФ крылатых гиперзвуковых ракет «Циркон» российский потенциал сдерживания обретёт новое качество.