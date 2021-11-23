В Южной Корее обсудили извинения супруги экс-президента страны Чон Ду Хвана.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 27 ноября супруга недавно скончавшегося экс-президента Южной Кореи Чон Ду Хвана Ли Сун Чжа принесла извинения от имени покойного всем пострадавшим за время его правления.

Известно, что публичные извинения за те страшные события были принесены впервые за более чем 41 год после вооруженного подавления Движения за демократию 18 мая 1980 года в Кванджу.

«От имени супруга я бы хотела принести глубочайшие извинения тем, кто пострадал во время его правления», — сказала вдова.

Ли Сун Чжа также добавила, что перед смертью экс-президент просил кремировать его и развеять прах в районах, откуда открывается прекрасный вид на КНДР.

Между тем в тот же день представитель Мемориального фонда 18 мая назвал извинения Ли Сун Чжа «бессмысленными», подчеркнув, что вдова принесла извинения из «вежливости».

(сс) U.S. military Чон Ду Хван с супругой Ли Сун Чжа

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался 23 ноября в возрасте 90 лет.

Он был пятым президентом Южной Кореи, который пришёл к власти в результате военного переворота в 1979 году и правил страной с сентября 1980 года по февраль 1988 года. После отставки экс-президент был обвинён в коррупции, взяточничестве, а также в предательстве с целью захвата власти и приговорён к смертной казни, но затем президент Ким Дэ Чжун помиловал его.

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«Судя по тому, что супруга экс-президента принесла за него извинения, видимо, сам он придерживался иного мнения, раз не извинился при жизни», — отмечает aera***.

«Не думаю, что её слова были искренними», — пишет jaka***.

«Пусть лучше не устно извиняется, а свою собственность жертвам передаст», — предлагает chon***.

Rhythm Мемориал с могилами погибших во время протестов в Кванджу

«Правительство должно принять спецзакон о взыскании штрафа с семьи экс-президента. Это будет в разы лучше, чем словесные извинения», — призывает navy***.

«Между прочим, Ким Чен Ын ничего не сказал по поводу кончины Чон Ду Хвана», — отмечает kpak***.

«На мой взгляд, Чон Ду Хван был куда лучше, чем нынешний президент», — высказывает свою точку зрения lkjh***.

«Не хотите хоронить, чтобы над могилой никто не издевался?» — интересуется a991***.

«Эта история закончится пустыми извинениями? Она не заплатила за свои грехи! Она должна быть наказана!» — пишет wjdd***.

«Если посмотреть на комментарии, народ нашей страны ненавидит Чон Ду Хвана больше, чем Ким Чен Ына», — отмечает bgc0***.

«Если бы он сразу извинился, то сейчас бы общественность так не гневалась», — предполагает sssu***.

«Извинения должен приносить непосредственно виновник. Кто она, чтобы извиняться за него? Или она отдавала приказы стрелять на поражение?» — интересуется jeon***.

«Слишком поздно для извинений…» — пишет lsc7***.

«Никто не примет таких извинений», — отмечает rlse***.