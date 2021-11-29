Моргенштерн улетел в ОАЭ, но обещал вернуться. Ладно, не обещал. Но улетел точно. И молва говорит, что фактически Моргенштерн (он же Алишер) сбежал, боясь преследования и судов.

Цитата из видео на YouTube Аристократ Моргенштерн

Исчезновению кумира малолеток предшествовало заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он, в частности, сказал, что Моргенштерн пропагандирует паразитический образ жизни и — внимание! — распространяет наркотики через социальные сети. Ранее, напомню, Алишер судился относительно обвинений в пропаганде наркотиков.

Однако, безусловно, дело не только в заявлении Бастрыкина. Это выстрел уже не контрольный, но предконтрольный. Ранее Моргенштерн облажался, когда бросил в интервью Ксении Собчак, что зря, мол, празднуем День Победы. Фокус в том, что Алишер почувствовал себя, скажу просто, слишком крутым, переоценил и полез туда, куда лезть, ну, совершенно не стоило. Вот его и прищучили. По делу, надо заметить.

На Моргенштерна, на самом деле, плевать. Пусть остаётся в ОАЭ или где-либо ещё. Лучше всего в Афганистане. Нигде, кроме России, псевдорэпер не нужен. И это, кстати, тоже трагедия, что феномен Бузовой и Моргенштерна оказался состоятелен исключительно в нашей стране.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн улетел

Но забавно наблюдать, как уже сейчас сотни, а может, и тысячи адептов (не считал) лепят из Алишера этакого политического диссидента, пострадавшего от действий российской власти. Ну да, у кого-то был Солженицын, а у кого-то есть Моргенштерн. О, времена… ну, вы знаете!

Это, конечно, нелепость — и нелепость вдвойне, потому что Алишер есть плоть от плоти тех реалий, которые сложились сегодня в России. Он, собственно, и не скрывал своих контактов с власть имущими (какого звена — уже другой вопрос). Рэпер не пропагандировал, не пел им славицы, но оставался лоялен там, где надо было оставаться лояльным, и молчал там, где надо было молчать.

Не стану оценивать «творчество» Моргенштерна. Это всё равно что размышлять об умственных способностях инфузории-туфельки. Алишер, к несчастью, чудовищно вторичен. Другой вопрос: как это существо с тремя вытатуированными шестёрками на лбу взобралось на вершину? Кто ему в том помогал? А в том, что помогали, сомнений нет. Оставьте разговоры из серии «талант пробьёт дорогу» для бедных и нищих духом. Во-первых, где вы там увидели талант? А во-вторых, даже лучшим — вроде Beatles или Nirvana — помогали делать успех определённые группы.

И вот тут мы подходим к ключевой современной трагедии (или трагикомедии?). Люди, ответственные, скажем так, за молодёжную политику или даже за агитпроп в целом, слишком часто (всё время?) ставят не на тех. С поправкой: как видится нормальному образованному человеку, не на тех. Они, не особо вникая, выхватывают лидеров общественного мнения, хедлайнеров, инфлюэнсеров (назовите, как хотите), поднявшихся, как правило, на дряни, и, что называется, вербуют. Хочешь жить в роскоши? Или как минимум не хуже, чем сейчас? Неси в массы определённые смыслы и нарративы! Так, к примеру, поступили с Сергеем Шнуровым. И с Моргенштерном тоже.

Ясно, что с общественным мнением необходимо работать, но так ли? И нет ли ощущения того, что на поверхность выплывают не лучшие, а худшие? Что сама система выстроена таким образом, когда успеха добиваются либо воинствующие посредственности, либо откровенно зловредные элементы? Если и происходит обратное, то зачастую вопреки. А вот на производство посредственностей и врагов работают целые фабрики — и в медиа, и в бюрократических кабинетах.

Почему так? Из-за глупости? Безусловно. Но есть и ещё одно — то, что отрицать невозможно. Чиновничество, топ-менеджерство (в общем, те, кто наверху) — особенно новой формации — не сильно отличаются от Моргенштерна. Они в полной мере разделяют его ценности и его убеждения. Просто не поют об этом, а утверждают деятельными способами. Не плюют в зрителей со сцены, но просто мысленно плюют в электорат.

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

Чем отличается от Моргенштерна очередной вороватый чиновник, который складирует дома миллиарды? Чем отличается власть имущий, тусующийся в элитном закрытом VIP-клубе или на яхте? Разве это не тот же Моргенштерн, только наделённый иной формой власти? И если поскрести хорошенько каждого такого персонажа, то под костюмом Brioni обнаружатся три шестёрки, и вытатуированы они на душе.

Плохой, плохой Моргенштерн. Он, и правда, отвратителен, да. Но беда не в нём. Главная трагедия в том, что он отпочковавшийся от власти элемент, который сеет свои цветы зла. Потому что именно такие Моргенштерны сегодня управляют нашими судьбами, нашими жизнями. Да, они ещё полностью не вступили во власть, большая часть из них на подходе — шоу-бизнес тут привычно опережает политику — но очень скоро они окончательно займут вершины, и вот тогда мы все заживём совершенно по-новому. И боюсь, нам это не понравится.

Та самая шпана, что сотрёт нас с лица земли, уже здесь. Шпана, воспитанная моргенштернами в медиа и во власти. Посмотрите на эти лица — так выглядят палачи.