Развитие цифровой экономики в качестве основного элемента национальной безопасности РФ было обозначено президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Более того, он сравнил задачу создания цифровой экономики с электрификацией страны в начале XX века. Тем самым президент положил начало активной цифровизации страны, но оказалось, что отраслевые чиновники не справляются с поставленными задачами.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Подготовка комплексной программы развития цифровой экономики в РФ и создание соответствующей инфраструктуры было поручено президентом еще в 2016 году. Речь шла о комплексной стратегии, в рамках которой будет поставлен и вопрос о достаточности расходов государства на информатизацию. 14 декабря 2016 года министр связи Николай Никифоровзаявил о недостаточности ИТ-бюджетов федеральных госорганов для развития цифровой экономики.

«В настоящий момент расходы на уровне федеральных органов исполнительной власти в нашей стране относительно общих затрат федерального бюджета значительно меньше, чем в ведущих странах мира — они едва превышают половину процента», — сказал он.

Весь 2017 год чиновники из министерства связи занимались разработкой программы «Цифровая экономика», и в конце декабря 2017 года оценили ее в почти 520 миллиардов рублей. Тогда в рамках программы планировалось потратить 70% указанных средств на создание группировки спутников связи, охватывающих весь мир.

При этом программой предусматривалась поддержка отечественных разработчиков ПО через гранты Фонда содействия инновациям (6,5 млрд рублей), через Фонд «Сколково» (1,3 млрд рублей), из федерального бюджета (1 млрд рублей) и внебюджетные фонды (1,48 млрд рублей).

Anatoly Lushnikov Сколково

Позже, в августе 2017 года, к финансированию программы присоединился ВЭБ. Это произошло после того, как в июле 2017 министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров оценил объемы ежегодных затрат в рамках операционного плана программы «Цифровая экономика» в 100 млрд рублей.

Тогда же в июле 2017 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024 года, а конце марта 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджетных ассигнований в размере 3,04 млрд рублей из резервного фонда правительства на финансирование первоочередных мероприятий по ряду направлений программы «Цифровая экономика».

7 августа 2018 года стал известен предварительный бюджет программы «Цифровая экономика» — более 3,5 трлн рублей до 2024 года. Большая часть денег должна была пойти на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение.

21 августа 2018 года были озвучены новые суммы расходов на реализацию программы «Цифровая экономика»: из федерального бюджета должно было быть выделено на 5 лет (с 2019 по 2024 годы) 1,2 трлн рублей.

16 октября 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков представил новую версию нацпроекта «Цифровая экономика». Расходы федерального бюджета на проект до 2024 года должны были составить 1 трлн 80 млрд рублей. Это финансирование планировалось выделить дополнительно к ИКТ-расходам федеральных ведомств, которые каждый год составляли 110−120 млрд рублей.

На реализацию этой программы на последующие три года (2019−2021) из бюджета было выделено порядка 403 млрд руб.: в 2019 году должно было быть потрачено 108 млрд руб., в 2020 году — чуть более 123 млрд руб. и в 2021 году — почти 172 млрд руб.

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Стоит особо отметить, что на государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» было запланировано 34,7 млн руб. ежегодно.

В феврале 2019 года правительство урезало финансирование проекта «Цифровая экономика». Общие расходы этой программы за период 2018—2024 годов должны были составить 1,634 трлн руб., что более чем в два раза ниже суммы, заложенной в предыдущий вариант программы (3,5 трлн руб.)

В 2019 году программа вновь перекраивается и появляется в виде национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», созданной в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.

К концу года подоспел первый отчет Счетной палаты о реализации программы, и он оказался плачевным.

По итогам первых девяти месяцев 2019 года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» составил 12,3%.

На конец года (по итогам 12 месяцев) из запланированных 64 результатов по национальной программе «Цифровая экономика» в 2019 году достигнуто было всего 36 (56%). Кассовое исполнение расходов по «Цифровой экономике» по итогам 2019 года составило 73,3% (73,8 млрд рублей). Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что низкий уровень исполнения бюджета «Цифровой экономики» объясняется ее сложной системой управления.

В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в сентябре 2020 года, стало известно о решении Минцифры увеличить бюджет «Цифровой экономики» с 1,6 до почти 2 трлн рублей. Финансирование программы предлагалось увеличить во многом за счет внебюджетных источников — с 535 до 929,5 млрд рублей, при этом источники внебюджетных средств оставались неизвестны. Повышение расходов на программу объяснялось заботой о населении, которое должно было получить стабильные и безопасные сервисы для получения услуг в дистанционном формате.

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В октябре 2020 года финансирование национального проекта «Цифровая экономика» из федерального бюджета в 2021—2023 года сократилось на 117 млрд рублей (17,5%) по сравнению с ранее утвержденным финансированием.

По данным Счетной палаты, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию «Цифровой экономики» в 2020 году составило всего 10,5%.

В сентябре 2021 года Правительство РФ объявило свои планы по финансовому обеспечению реализации национального проекта «Цифровая экономика». Оно составит более 590 миллиардов рублей. Общие расходы на программу в 2022 году уменьшены на 628,6 млн рублей, в 2023-м — на 582,2 млн рублей, а в 2024 году на 14,6 млн рублей по сравнению с объемами, предусмотренными первоначальным паспортом национального проекта.

При этом на саммите TAdviser 23 ноября 2021 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что бюджеты на цифровизацию должны быть увеличены в 4 раза к 2030 году для реализации «российских решений» и достижения цифровой зрелости.