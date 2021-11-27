На сервисе Disney Plus вышли первые два эпизода супергеройского сериала «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд в главных ролях. Критики и рядовые зрители уже успели ознакомиться с новинкой и оставить о ней преимущественно положительные отзывы.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз (Джереми Реннер) и его напарница Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд)

«Соколиный глаз» рассказывает об одноимённом персонаже комиксов Marvel (Джереми Реннер) и его юной напарнице Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд). Вместе им предстоит противостоять членам могущественной преступной группировки, спасать Нью-Йорк от надвигающейся опасности и разбираться с призраками своего прошлого.

Критики поставили «Соколиному глазу» 64 балла из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Оценка базируется на 22 рецензиях, 11 из них — положительные и 9 — смешанные. Однозначно негативных отзывов шоу пока не получило. Журналисты пишут, что сериал отлично справляется со своей задачей и хорошо раскрывает отношения Клинта Бартона и Кейт Бишоп.

«Это не самый захватывающий и сложный проект, но он точно не разочарует. Он берёт чувством тепла и уюта, которые создаются от химии между Клинтом и Кейт. Джереми Реннер и Хейли Стейнфилд просто фантастически работают вместе», — The Playlist.

«Соколиный глаз» работает из-за химии между Реннером и Стейнфилд. А также из-за того, что авторы сделали акцент на персонажах, а не на экшене», — Decider.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз и Кейт Бишоп

Многие критики также пишут, что сериалу удаётся погрузиться в личность Клинта Бартона и уделить достаточно внимания его персоналии и проблемам.

«Соколиному глазу» удаётся рассказать историю о физических и ментальных ранах Бартона, сохраняя при этом дух праздничной радости. Он последний из оригинальных «Мстителей», кто получил свою собственную историю, но она определённо стоила ожидания», — Collider.

Некоторые издания, впрочем, считают, что Соколиному глазу не стоило уделять целый сериал.

«Признание того, что Соколиный глаз — самый неинтересный персонаж в «Мстителях» — может быть смешным в малых дозах. Но не стоит делать из этого целый сериал», — San Francisco Chronicle.

Часть критиков подчёркивает, что весь сериал — это одна большая попытка вписать героиню Кейт Бишоп в будущие проекты Marvel. И что, помимо этого, шоу ничем не цепляет.

«Соколиный глаз» явно больше озабочен вписыванием Кейт Бишоп в будущую киновселенную Marvel, чем созданием адекватных трудностей для этих двух героев. На это точно не стоит тратить шесть часов своего времени», — IndieWire.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Погоня

Пользователи сервиса Disney Plus, в свою очередь, оценили новинку на 6,9 балла из 100. Рейтинг базируется на 74 рецензиях, из них 48 — положительные, 9 — смешанные и 17 — негативные. Зрители хвалят актёрскую игру Хейли Стейнфилд, химию между персонажами и выбор заснеженного Нью-Йорка в качестве главной локации.

«Хейли Стейнфилд привносит в шоу достаточно интеллигентности, чтобы оно было по-настоящему смешным. Есть ощущение, что все элементы сериала хотят утянуть нас в уже знакомую кроличью нору, но с Хейли этого не произойдёт. Однозначный лайк», — TheBadTouch.

«Я в восторге. Кейт Бишоп красива и удивительна, а Соколиный глаз так же хорош, как и всегда. Очень недооценённый супергерой», — JoseNaranjo.

«Наконец-то пришло время и для Соколиного глаза. У Джереми и Хейли просто невероятная химия», — Criticthecrit.

«Мне очень нравятся виды заснеженного Нью-Йорка и идея Рождества, в период подготовки к которому происходят все события», — jrocknyc.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Новогодний Нью-Йорк

Некоторые пользователи, в свою очередь, пишут, что главному герою не дали должного раскрытия.

«От сериала есть ощущение детского диснеевского приключения, в котором ребёнок отправляется в путешествие вместе с любимым супергероем. Фокус здесь, кажется, вообще на всём, кроме самого Соколиного глаза», — MagnusBelmont.

«Полное разочарование. Я надеялся увидеть Джереми Реннера в действии. А вместо этого весь сериал сфокусирован на девчонке. Соколиный глаз здесь просто помощник!» — CoffeeBean.

Добавим, что премьера следующего эпизода «Соколиного глаза» состоится 1 декабря 2021 года. Ожидается, что все серии выйдут до начала 2022 года.