Киев не нарушал Минских соглашений, и сейчас лучших альтернатив этим договорённостям нет. Об этом заявил 27 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Украинский дипломат также отметил, что российская сторона якобы настроена на «провал» Минских соглашений и будет рада ему, поскольку якобы получит свободу действий в Донбассе.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь», — сказал глава украинской дипломатии.

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Заявление украинского дипломата о том, что альтернатив Минску нет, обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time, а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто задался вопросом, почему Киев тогда не выполняет Минские соглашения. Встречались также комментирующие, которые считают, что завтра Кулеба может сказать совсем другое.

«Кулеба неожиданно признал, что альтернативы «Минску» нет. А еще Украине нужно оружие не для того, чтобы воевать. Ну коллекционируем мы его, что тут непонятного», — с сарказмом написали журналисты Klymenko Time.

«Конечно, коллекционируем, ведь нам отдают только устаревшее и списанное», — написала Наталья П.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Это он уже придумал отмазку для западных партнёров, когда выяснится, что все оружие и припасы, которые они присылали, уже того — куда-то продали. Им скажут: ну продали — и что такого, а зачем нам оружие? Мы — мирные люди, соблюдаем минские договорённости», — иронизирует Александр Ч.

«Миролюбие Кулебы настораживает. Что за пакость задумали? У прирожденного пакостника не может быть конструктивных идей», — отреагировал Andrew O.

«Зима, однако… Время переобувания из летних кроссовок в сапоги на меху…» — смеется Tim A.

«Видно, «дядя» погрозил пальчиком из-за океана. И Кулеба побежал переобуваться… Ну может же, если уже грозят!» — пишет «призрак Европы».

«Уже немного остыл… Это хорошо. Видимо, после заявления, что за нас воевать не будут», — предположила Любовь О.

«Логика проснулась, это хорошо, всем нужен мир и только мир…» — написал Стас Ф.

«Да завтра другое скажет, он же — как хамелеон…» — ответила Стасу Ф. Ирина Л.

«Правду говорят, всё последующее хуже предыдущего!!! Донбасс устраивают Минские соглашения, и они согласны на них. В чем проблема их выполнить??? США не разрешают???» — задалась вопросом Наталия С.

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«Так почему тогда не выполняется «Минск», не сказал Кулеба?» — поинтересовался «Жека Джокер».

«Не может сказать. Америка не позволяет», — ответила «Жеке Джокеру» Lidia K.

«То, что сказал Кулеба в интервью немецкому (прошу это подчеркнуть) изданию, — это версия на экспорт. Для внутреннего потребителя будет звучать другое: Минские соглашения «устарели», «невыполнимы» и прочее. Надеюсь, что это очевидно», — добавил Тарас Т.

«Так они уже один раз пытались решить силовым путём! Все видели, что из этого вышло! Поэтому сейчас они уже начинают думать, а стоит ли!» — подытожил Anton Don Bass.

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