Западу в кошмарном сне видится «Красный миллиард»
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ 23 ноября 2021 года в ходе переговоров в формате видеоконференции утвердили дорожную карту сотрудничества на 2021−2025 годы. Ведомства договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.
На брифинге 25 ноября 2021 года официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь подчеркнул следующее: «В последние годы под стратегическим руководством президента Си Цзиньпина и президента [РФ Владимира] Путина отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжали развиваться, обмены и сотрудничество между вооружёнными силами двух стран в различных областях стали более глубокими, стратегическая коммуникация вышла на новый уровень, был осуществлен прорыв в практическом сотрудничестве».
Укрепление связей между КНР и РФ вызывает серьёзное беспокойство в Вашингтоне. Во многих современных американских стратегических документах Россия в отношении Китая определяется термином force multiplier, что в переводе на русский язык означает «множитель силы». Американский истеблишмент опасается, что кошмарный сценарий времён Холодной войны под названием «Красный миллиард» (численность населения Советского Союза и Китая, плюс атомное оружие) становится реальностью.
Надо учитывать, что Пекин поставил задачу к 2027 году достичь военного паритета с США, а к 2050 году стать ведущей державой мира в военном отношении. 3 октября 2019 года со слов президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» стало известно, что наша страна оказывает помощь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении.
Развёртывание собственной системы раннего предупреждения о ракетном нападении является необходимым условием для Пекина в достижении стратегического ядерного паритета с США. Сейчас такой системой обладают только Россия и Соединённые Штаты.
Кроме этого, КНР ведёт активное наращивание развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия и развёрнутых ядерных боеголовок в первую очередь за счёт наземной компоненты ядерной триады. По открытым данным, строится как минимум 250 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет DF-41 «Восточный ветер», имеющих дальность полёта до 12−14 тысяч километров и несущих по 6−10 ядерных боеголовок.
Британский таблоид The Sun 26 ноября 2021 года разразился панической статьёй под названием «Угроза Западу: как «смертоносный» новый военный союз России с Китаем может лишить Америку статуса ведущей мировой сверхдержавы». В публикации как раз приводится факт утверждения дорожной карты сотрудничества на 2021−2025 годы между Вооружёнными силами РФ и КНР.
Научный сотрудник Общества Генри Джексона Изабель Сокинс, специализирующаяся на России, заявила изданию, что объединение усилий России и Китая может «потенциально привести к катастрофе» для западных держав. Она сказала, в частности: «Это означало бы, что положение Америки в мире будет полностью разрушено. Если вы заставите Россию и Китай работать вместе, США впадут в абсолютную панику, т.к. Пекин находится на подъёме, не только из-за своей экономики, но и в принципе у него очень много силового ресурса».
В статье приводится сравнение военного потенциала США и совокупного военного потенциала России и Китая. И это сравнение на сегодняшний день явно не в пользу Соединённых Штатов: по количеству ядерных боезарядов (США 3750 — 6750 РФ-КНР), по общей численности вооружённых сил (США 1,4 млн человек — 3,199 млн человек РФ-КНР), по количеству танков (США 6100 — 16 205 РФ-КНР), по количеству летательных аппаратов (США 13 233 — 7404 РФ-КНР), по количеству кораблей (США 490 — 1377 РФ-КНР). При этом надо понимать, что разрыв будет увеличиваться.
Изабель Сокинс отметила, что у КНР и РФ присутствует «общая тревога по поводу Запада — и это объединяет их». Эксперт также назвала «это действительно ужасающей перспективой».
Надо сказать, что по данному вопросу очень многое сделал сам Запад, он своими действиями практически толкает Москву и Пекин к стратегическому союзу. США и их союзники не хотят учитывать жизненно важные интересы ни России, ни Китая. В первую очередь речь идёт о двух вещах: для России — это сохранение Украины в нейтральном статусе, а для Китая — признание Западом его суверенитета над Тайванем.
Можно также отметить две последние политические инициативы американской администрации. Первая касается организации 9−10 декабря 2021 года «Саммита за демократию», куда приглашены 110 государств, но среди приглашённых нет ни Китая, ни России. Зато в числе участников оказался Тайвань, который по официально признаваемой Западом политике «одного Китая» является частью КНР.
Вторая недавняя инициатива администрации Джо Байдена относится к организации дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине в 2022 году. США в этом вопросе уже готовы поддержать ещё три страны англосаксонского мира: Британия, Канада и Австралия. Россия категорически выступает против любых форм бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Таким образом, отвечая на вопрос о причинах постепенного формирования стратегического союза России и Китая, коллективному Западу во главе с США следует посмотреть в зеркало.
Именно Соединённые Штаты стремятся усилить поляризацию в мире, разделив его на два лагеря: «демократический» с собой во главе и «авторитарный» во главе с КНР и РФ. Именно идеологическое мессианство американского истеблишмента, его неуемное желание любой ценой сохранить за собой доминирующее положение в мире во многом способствуют сближению России и Китая.
Совершенно очевидно, что Москва и Пекин не собираются жить по навязанной им западной повестке и намерены проводить суверенный государственный курс в своих национальных интересах.