Министр обороны России Сергей Шойгу 23 ноября 2021 года прокомментировал прошедшие в ноябре американские учения Global Thunder. По словам главы военного ведомства, десять стратегических бомбардировщиков США отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений.

US Air Force Гиперзвуковая ракета

Удаление от российской границы составило 20 километров. Сергей Шойгу также отметил, что во время вылетов экипажи американских самолётов осваивали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — успокоил министр. Таким образом, стратегическая авиация США находилась в зоне поражения наших систем противовоздушной и противоракетной обороны.

С точки зрения выхода на рубежи применения крылатых ракет у стратегической авиации России есть серьёзные преимущества перед стратегической авиацией США. В первую очередь за счёт оснащения наших ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 и ракетоносцев Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101 (Х-102). Ту-160 может нести 12 таких ракет во внутренних отсеках, а Ту-95МС — 8 ракет на внешней подвеске.

Dmitry Terekhov Дальний бомбардировщик Ту-95 с крылатыми ракетами Х-101

Это уникальные стратегические крылатые ракеты класса «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, имеющие дальность полёта до 5500 км. Такая дальность позволяет не заходить нашим самолётам в зону действия ПВО противника.

Х-101 — это вариант ракеты в обычном оснащении с массой боевой части 400 кг. Х-102 — крылатая ракета с термоядерной частью мощностью в 250 килотонн или 1 мегатонну. Круговое вероятное отклонение от цели на дальности 5500 км находится в пределах от 5 до 10 метров.

Однако на уязвимость ракеты Х-101 (Х-102) со стороны средств ПВО и ПРО, несмотря на её пониженную радиолокационную заметность, существенно влияет один ключевой параметр — её скорость полёта. Х-101 (Х-102) — это дозвуковая ракета, и её крейсерская скорость составляет 190−200 м/с. Получается, что на максимальную дальность 5500 км на крейсерской скорости 200 м/с крылатая ракета будет лететь примерно 7 часов 40 минут.

Таким образом, существует естественная необходимость увеличить скорость крылатых ракет для нашей стратегической авиации. Оказывается, что такая работа уже идёт и не первый год.

В журнале «Военная мысль» за август 2021 года вышла статья начальника военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого под названием «Факторы достижения победы в военных конфликтах будущего». Владимир Зарудницкий назвал господство в воздушно-космической сфере важнейшим условием успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск (сил) и сообщил информацию о разработке высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования — гиперзвуковой ракеты Х-95.

Из открытой печати также известно, что опытно-конструкторские работы по этому проекту продвинулись достаточно далеко для того, чтобы говорить о ракете как о реальном новейшем гиперзвуковом оружии. Основным эксплуатантом будущего изделия станет командование Дальней авиации ВВС России.

Ракетой Х-95 предполагается оснастить ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М, Ту-160М и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Из открытой печати известно, что опытные образцы нового изделия уже проходили испытания с воздушного носителя.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Эксперты полагают, что крылатая ракета Х-95 будет иметь похожие с ракетой Х-101 (Х-102) характеристики по дальности, но гиперзвуковую скорость. Расстояние в 5500 км такая ракета на скорости 5 Махов (1700 м/с) сможет преодолеть за 54 минуты. Очевидно, что эта ракета будет иметь как обычное, так и термоядерное оснащение.

Таким образом, гиперзвуковая авиационная ракета Х-95 со сверхдальним радиусом действия способна свести к нулю все потенциальные возможности даже самых современных систем ПВО и ПРО противника, как существующих, так и перспективных. Характеристики крылатой ракеты Х-95 позволят не только резко повысить эффективность боевого применения стратегических бомбардировщиков ВКС РФ, но и уровень стратегического ядерного сдерживания России в целом.