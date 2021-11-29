Информация о том, что правительство РФ утвердило порядок определения «границы бедности» в целом по России и по регионам, фактически отказавшись от расчёта показателя «уровень бедности», стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

»Как уменьшить число бедных? Изменить методику подсчёта! Следующий этап — законодательно запретить бедность и объявить всех бедных иноагентами», — пишет Raketa H.

Многие пользователи пришли к выводу, что новый метод определения, кто беден в России, а кто нет, нужен лишь для того, чтобы на бумаге нарисовать красивые цифры.

«Я так понимаю, что правительство хочет на бумаге сделать граждан России немного побогаче. Если учитывать то, что данные они будут брать в Росстате, у которого инфляция якобы 4−5%, то мы вскоре услышим о невероятных успехах в борьбе с бедностью в Российской Федерации», — предполагает Николай Б.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане России должны все по определению иметь достойный уровень жизни.

«Минимума доходов человеку должно хватать на жилье (по норме), питание (без изысков), одежду (без выпендрежа), общественный транспорт и отдых (еженедельный на природе и ежегодный с выездом на отечественный курорт). Вот на что должны опираться власти в расчёте «границ бедности», — считает Александр Б.

Часть людей полагает, что официальный уровень инфляции в России не поспевает за тем, как быстро растут цифры на ценниках в российских продуктовых магазинах, поэтому план чиновников по изменению подхода расчёта бедности не будет отражать реального положения дел.

«А скоро бедных и не будет вовсе. Все вымрут. Сегодня снова в магазине цены перерисовали. Их вообще кто-нибудь контролирует? Масло покупали два месяца назад за 90 рублей, а сейчас оно же стоит на полке за 130 рублей. Это же масло! И так во всём!» — указывает Катерина И.

Ряд пользователей указывает на то, что власти в любом случае отдадут предпочтение скорее «денежным мешкам», нежели народу.

«Всё дело в том, что власти не дают людям вылезти из бедности. Как только граждане начинают «жирком обрастать», тут же курс доллара не 30, а 60 рублей. Народ нищает в два раза, зато экспортировать сырьё нашим олигархам становится в два раза выгоднее, и получать с этого ещё большие сверхдоходы», — поделился своим мнением «Гео Д».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

Отдельные комментаторы не понимают, как случилось, что в такой богатой стране, как Россия, в принципе может существовать бедность.

«Ещё чуть-чуть, и каждый будет получать хрустящую французскую булочку. Вроде сто лет прошло, а Россия опять вернулась к бедности и нищете. Только в СССР нормально пожили и теперь опять возродили классовое феодальное общество, где при наличии класса сверхбогатых народу будут рассказывать, что денег нет у государства, но вы держитесь, всего вам хорошего», — написал Pom P.

Напомним, 27 ноября пресс-служба Минтруда сообщила о том, что правительство РФ утвердило порядок определения «границы бедности» в целом по России и по регионам, отказавшись от расчёта показателя «уровень бедности». Теперь, согласно новой методике, начальное значение «границы бедности» будет определяться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) за четвертый квартал 2020 года, то есть 11,3 тыс. рублей.