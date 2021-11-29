



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напряженность в Средиземном море растет

Как передается в сообщении Shaber со ссылкой на греческие СМИ, на юго-западе острова Кипр началась новая разработка в области бурения запасов природного газа ExxonMobil, что вызвало серьезную напряженность между Турцией, Грецией и греческим Кипром в последние годы. Согласно греческим СМИ, ExxonMobil продолжит буровые работы, приостановленные в 2020 году, в местности, которые она объявила крупнейшими запасами природного газа в 2019 году. В новостях в греческих СМИ было отмечено, что Navtex направило уведомление и запланированы буровые работы в период с 19 ноября 2021 года по 30 января 2022 года на спорном 10-м участке. В последние годы в регионе усилилась напряженность. Анкара отправила в регион буровые суда в сопровождении военных кораблей, даты и место проведения работ были указаны в сообщении Navtex из Ларнаки. Также было высказано предположение, что базирующаяся в США компания ExxonMobil проведет всестороннее исследование размера и качества запасов в регионе посредством новой системы.

Высокая цена повышения обменного курса для Турции

Согласно новостям, опубликованным газетой Dünya Ekonomi, курс доллар / TL (турецкая лира) превысил 13 лир, в связи с тем что Центральный банк продолжил резкое снижение процентных ставок. Снижение ЦБ процентных ставок на 400 пунктов на последних трех заседаниях при росте инфляции до 20% вызвало эффект землетрясения. В то время как все показатели экономики ухудшаются, снижение процентных ставок правительством не идет на пользу людям. Повышение обменного курса увеличило бремя внешнего долга, который будет выплачиваться из казны страны. Девальвация национальной валюты приводит к увеличению бремени внешнего долга на 446,4 млрд турецких лир.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Загруженный долларами реактивный самолетбыл принудительно приземлен истребителямиF-16

Согласно журналисту Барышу Энгину в Кроносе, загруженный долларами частный самолет Али Агаоглу, известного бизнесмена, близкого к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, вылетевший в Великобританию, был принудительно приземлен самолетами F-16. Согласно полученной информации, Агаоглу сообщил руководству банка, что хочет снять со своего счета крупную сумму в иностранной валюте. В связи с большим рамером данной суммы, руководство банка связалось с Агентством банковского регулирования и надзора (АБРН). В итоге чиновники переправили информацию в президентский дворец. В день встречи сумма, которую затребовал Агаоглу, была ему передана. Люди бизнесмена загрузили сотни миллионов долларов, полученные от банка, в частный самолет в аэропорту Стамбула. В тот же день было получено разрешение на полет в Лондон. Через несколько часов после вылета «денежного борта» Агаоглу сел в свой самолет.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16 ВВС Турции

Новые меры Болгарии попредотвращению наплыва беженцев

Согласно сообщению Яшара Антера из газеты Sözcü, было заявлено, что в 2020 году более 6500 мигрантов через болгарскую территорию переправились в другие европейские страны. Ожидание избыточного притока иммигрантов в этом году заставило Софию принять новые меры. Сообщается, что Болгария разместила специальные оперативные подразделения и десантников-спецназовцев в районе реки Мерич в провинции Александруполис (Эврос) в Западной Фракии на границе Турции и Греции. Согласно сообщению, туда было переброшено воинское подразделение численностью около 350 человек с 40 полностью экипированными легкобронированными транспортными средствами.

Греческая пресса опубликовала«секретные документы»

Согласно одной из кипрско-греческих газет «Филелефтерос», Актиф Хабер опубликовал серию документов, будто бы относящихся к Кипрской конференции, состоявшейся в 2017 году в Кран-Монтана (Швейцария). Опубликованные бумаги включают «совершенно секретный конспект», составленный Селией Ричардсон, которая делала заметки от имени ООН, и официальные протоколы ООН. Сабахаттин Исмаил, который какое-то время был консультантом бывшего президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Рауфа Денкташа, поделился опубликованными кипрско-греческой прессой документами в своем аккаунте в Твиттере. Он заявил, что министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу говорил, что если в ходе переговоров по Кипру будут согласованы все другие вопросы, Турция оставит на острове только 650 солдат.

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

Валютный кризис всколыхнул политику и улицы

Согласно сообщению газеты Dünya Ekonomi, 23 ноября турецкая экономика пережила землетрясение. Поскольку невозможно было предотвратить повышение обменного курса, банки на короткое время прекратили операции по покупке и продаже иностранной валюты. После резкого роста курса валюты граждане из Анкары, Стамбула и Измира вышли на улицы с требованиями отставки правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Разогнать митингующих не удалось даже полиции.

Турцию призналивиновной

По данным TR724, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел оправданными возражения судей и прокуроров, которые были отстранены от исполнения своих обязанностей и арестованы сразу же после попытки государственного переворота 15 июля. ЕСПЧ заявил, что право на свободу и безопасность, регулируемое статьей Европейской конвенции о правах человека, было нарушено, и постановил выплатить каждому из 427 заявителей компенсацию в размере 5000 евро.

Интерпол: «У нас есть разногласия с Турцией по «красномууведомлению»

Gazete Wall приводит слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока: «У нас были некоторые недоразумения и разногласия с Турцией по поводу регулирования категорий некоторых «красных уведомлений». Это было сказано в отношении отклонения запросов Турции на «красные уведомления». В своем выступлении на 89-м заседании Генеральной ассамблеи Сток подчеркнул, что Интерпол — это техническая полицейская организация, и сказал следующее: «Мы не являемся политической организацией. Однако это не означает, что мы должны игнорировать геополитические реалии сегодняшнего дня. Позвольте мне рассказать о «красном уведомлении», которое является одним из самых известных и эффективных инструментов этой организации и работает во всем мире».

Nestor2016 Эмблема Интерпола

Сначала обвиняли в подстрекательстве к перевороту, затемвстретили специальной церемонией

Как передается в сообщении Хилми Хакалоглу от VOA, наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Турцию, где его встретил президент Эрдоган. В Турции, особенно после попытки государственного переворота, в адрес ОАЭ были выдвинуты серьезные обвинения. В газетах и на телевидении, близких к правительству, утверждалось, что Абу-Даби сыграл свою роль в попытке государственного переворота. Анкара запросила «красное уведомление» для Мохаммеда Дахлана, одного из ведущих советников принца Нахаяна, в 2020 году. Дахлан был обвинен в «финансировании попытки государственного переворота с целью насильственного изменения конституционного строя». Во время визита принца, который является фактическим правителем ОАЭ, были подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве в ряде сфер, начиная от области энергетики до фондового рынка. Меморандум о взаимопонимании был заключен между Фондом благосостояния Турции и Abu Dhabi Development Holding по вопросам стратегического сотрудничества, инвестиций в технологии, энергетики и фондового рынка, а также были подписаны соглашения о сотрудничестве для портов.

Исповедникджихадистов: солдат помог нам пересечь границу

Согласно Аликан Улудаг от Deutsche Welle Turkish, член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Улькар Мамедова, называемая полицией «живой бомбой», сделала признание и опознала 60 джихадистов. Мамедова, жена Мустафы Докумачи, лидера группировки «Адыяманлы Докумаджылар» при ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемого в массовой резне на вокзале Анкары, которая воспользовалась «правом об эффективном раскаянии», объяснила, как они легко пересекли границу, чтобы присоединиться к организации. Мамедова заявила, что солдаты «помогали» при переходе границы. Мамедова рассказала о том, что, вернувшись в Адыяман, ее муж посещал один чайный домик. Этот чайный домик был Исламским чайным домиком, который члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали в качестве штаб-квартиры организации в Адыямане. Мамедова утверждала, что ее муж погиб в результате взрыва беспилотника в 2020 году.

Сирийские боевики Freedom House

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

После тяжелых дней в экономике Турции председатель оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу, обращаясь к Эрдогану, выразил свою резкую реакцию следующим образом: «На данный момент вы представляете фундаментальную проблему для национальной безопасности Турецкой Республики».

Индекс потребительского доверия упал на 7,3% в ноябре до самого низкого уровня по данным 2004 года.

Это похоже на комедию: 65 бывших студентов военных вузов, которым 15 июля 2016 года было по 13 лет, были взяты под стражу по приказу главной прокуратуры Измира по обвинению в попытке государственного переворота, когда им исполнилось 18 лет.

Кылычдароглу сделал примечательные заявления для прессы после внеочередного собрания Центрального исполнительного совета. Он отметил, что оппозиционеры проведут митинг с призывом к «досрочным выборам», и первый из них пройдет в Мерсине 4 декабря.

Исторический скачок цен на топливо заставил водителей стекаться на заправочные станции. Перед заправками по всей Турции образовались длинные очереди, из-за чего на некоторых АЗС был установлен лимит на продажу бензина и дизельного топлива.