На Урале активно обсуждают смерть певца, поэта и композитора Александра Градского. Он скончался на 73-м году жизни в Москве.

Kodru Александр Градский

Интерес уральцев к Градскому понятен, ведь сам он родом с Урала. На свет появился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и там же провёл основную часть своего детства.

Земляк Градского, челябинский краевед Владимир Боже вспоминает один из концертов с участием знаменитости, в январе 1977 года. Тогда певец выступал вместе с тогда модной группой «Цветы» Стаса Намина. Он вспомнил, что «Цветы» долго настраивали аппаратуру, но она всё равно фонила во время выступления и солиста Александра Лосева было порой, мягко говоря, слышно не очень. Но затем вышел Градский.

«Вся его аппаратура состояла из двух микрофонов и гитары. Пел он так, что барабанные перепонки вибрировали. Голос есть голос!» — уважительно написал Боже у себя в Facebook.

«Безумно жаль, что этот талантливый человек ушёл так рано. Светлая память», — добавил краевед.

Екатерина Ш. в свою очередь написала, что в смерть Градского невозможно поверить. Его кончину она назвала огромной потерей как для искусства, так и лично для каждого, кто вырос на его песнях.

Один из посетителей портала 74.ru отмечает, что молодёжи Градский запомнился как великий наставник из «Голоса». А старшее поколение помнит его как основателя русского рока и наследника поэтической традиции Серебряного века.

Михаил Б. высказался о смерти певца модной нынче критикой «бездарностей». «Последние гении уходят, бездарности остаются», — написал гражданин. А один из форумчан написал: «Уходят таланты. Остаётся бузовщина». Градский навсегда останется в сердцах людей, уверен челябинец. И тоже не забыл напомнить про «бездарностей».

Roman Boldyrev Александр Градский

»Иногда кажется, что апокалипсис уже на пороге нашего дома. Кругом одни псевдоучителя, псевдоталанты, псевдосоветчики, псевдопевцы», — высказался гражданин.

Некая Лариса. считает, что «ушла Глыба». «Гранит! Талант Фредди Меркьюри меркнет перед талантом Сани Градского!!! Ведь у Градского, по-моему, 40 высших наград в области музыки «Грэмми»! Да! Ушла Глыба!» — уверена челябинка.

О кончине Градского говорят и пишут и жители Свердловской области. Люди, которым довелось побывать на его концертах, делятся своими воспоминаниями. Марина Б. вспомнила, как Александр Борисович обратился к зрителям, сидевшим на галёрке. Он предложил им пересесть на первые ряды.

«А ещё он единственный в этом шоу «Голос», который мог услышать по-настоящему исполнителя. Открыть его… Сказать, что ушел легендарный музыкант, — ничего не сказать. Ушёл великий артист…», — написала жительница Екатеринбурга.

Основатель портала 66.ru Евгений Островский дополнил: «Во всём «Голосе» он был единственный, кто имел право судить».

»Я была на концерте Градского очень давно, в 79 году в ДК Лаврова. В восторге и потрясении от его искусства всю жизнь! Сегодня с утра плАчу: потеря потерь… Безумно жалко», — написала Галина Ф.

Некая Софи рассказала, что тоже была на том самом концерте Градского в столице Среднего Урала. «Сидела на самой верхотуре, чуть ли не на последнем ряду, но его голос достигал все уголки немаленького зала, и каждая нота была чистейшей, каждое слово было различимо», — поделилась Софи.

Конечно, есть на форумах и те граждане, которые не помнят его песен. Видимо, они уже из совсем молодого поколения. В основном же для многих граждан смерть Градского стала личной потерей. «Уходит эпоха…» — скорбят пользователи форумов и соцсетей. Уходят великие люди, таланты, гении. А кто остаётся?